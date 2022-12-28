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Путин по видеосвязи открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области
Путин заявил о роли завода «Титан-Полимер» в импортозамещении
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Старт работы предприятия «Титан-Полимер» поспособствует усилению российского промышленного суверенитета и поможет в импортозамещении, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», – заявил глава государства во время видеосвязи на открытии завода в Псковской области, передает РИА «Новости».
По его словам, проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимеров в год, такая продукция нужна в фармацевтике для изготовления медицинских препаратов, при изготовлении пищевой упаковки и в других отраслях.
Путин выразил уверенность, что завод поможет обеспечить спрос, а также внесет свой вклад в импортозамещение.
По оценке властей Псковской области, объем частных инвестиций после запуска завода «Титан-Полимер» составит не менее 17,6 млрд рублей, кроме того, в общей сложности планируется создать более 500 рабочих мест.
Напомним, президент намеревался лично побывать на открытии предприятия, но его визит был отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в Псков. Вместо этого глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
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Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России».
«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.
В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России.
По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
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Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний»
Президент Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».
После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин связался с девочкой, которая на открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, сообщает РИА «Новости».
Президент поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали, передает RT в Telegram-канале.
«Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже (подарок), я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь?», – спросил Путин.
Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.
Путин и Лукашенко расставили «многие точки над i» в Петербурге
Лидеры России и Белоруссии расставили «многие точки над i» на переговорах в Русском музее в Петербурге
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге заявили, что удалось расставить «многие точки над i» в вопросах взаимодействия двух стран.
Как заявил белорусский лидер, 26 декабря стороны обсудили многие вопросы, расставили точки над «i». Так, по мнению Лукашенко, на решение некоторых задач главы государств тратят годы, тогда как Москва и Минск разом проговорили все основные вопросы, в основном по экономике, передает РИА «Новости».
Также Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру за конструктивный диалог.
«Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили», – заключил он.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.
Путин сообщил о трехстороннем разговоре с Пашиняном и Алиевым
Путину удалось поговорить с Пашиняном и Алиевым втроем
Президент России Владимир Путин сообщил, что в понедельник на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить», – сказал Путин на двусторонней встрече с Пашиняном сегодня, передает ТАСС.
В беседе с премьером глава государства предложил обсудить вопрос урегулирования ситуации на Южном Кавказе и отношения Баку и Еревана.
Напомним, встреча Путина и Пашиняна проходит на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Путин: Между участниками СНГ возникают разногласия, но мы готовы их решать
Путин: Между участниками СНГ также возникают разногласия, но мы готовы их решать
Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.
«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами – вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», – цитирует его РИА «Новости».
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Путин утвердил порядок подачи заявлений для нежелающих быть гражданами Украины
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
В указе определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России, сообщает ТАСС.
Кроме того, утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.
Ранее сообщалось, что в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин отменил визит в Псков из-за нелетной погоды
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Визит президента Владимира Путина в Псков в среду отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в этот город, глава государства проведет мероприятие в формате видеоконференции из Петербурга, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, на предприятии откроют выпуск полимеров, необходимых в фармацевтической промышленности, в изготовлении медицинских препаратов, в пищевой промышленности и в производстве непищевой упаковки.
Также во время видеоконференции глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет о производстве малотоннажной и среднетоннажной химической продукции.
Кроме того, запланировано выступление начальства компании «Титан-Полимер».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин хотел сам присутствовать при запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить видео-конференц-связь».
Путин заявил о готовности встретиться с коллегами по СНГ в одном из зданий Русского музея
Президент России Владимир Путин одобрил идею директора Русского музея Владимира Гусева провести одну из встреч глав стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.
Гусев отметил, что в Михайловском замке сосредоточена вся история. «Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», – ответил Путин.
Президент вместе с лидерами шести стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) побывал на экскурсии в нескольких академических залах Русского музея в Михайловском дворце, передает ТАСС.
Руководители стран осмотрели портрет Павла I кисти Владимира Боровиковского. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что император был крупнейшим реформатором.
Путин отметил, что Михайловский замок был разрушен, в конце концов было принято решение отдать его Русскому музею. Директор музея добавил, что благодаря госуфинансированию замок отреставрирован.
Во вторник лидеры стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.
Путин увеличил численность федеральной службы судебных приставов
Состав федеральной службы судебных приставов увеличен на 4,3 тыс. должностей
Российский лидер Владимир Путин увеличил предельную штатную численность федеральной службы судебных приставов России с начала следующего года на 4,3 тыс. должностей.
На официальном сайте правовой информации сообщается, что указом президента с 1 января 2023 года в ФССП будет установлена предельная штатная численность работников территориальных органов в количестве 76 333 человек, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 64 794 человек.
Кроме того, с 1 июля количество вакантных мест будет увеличено до 78 250 единиц, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 65 593 человек.
Таким образом, предельная штатная численность ФССП вырастет с 1 января на 2464 должности, в том числе 2164 должности судебных приставов, а с 1 июля следующего года на 4381 должность, в том числе 3963 должности судебных приставов.
Ранее Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году.
Опубликовано видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным
Губернатор Вологодской области Кувшинников опубликовал видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным
Глава Вологодской области Олег Кувшинников опубликовал видеозапись того, как девочка из Запорожской области Александра Титаренко посетила вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора. Девочка рассказала президенту, что больше всего ей понравилось в доме Деда Мороза: «Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала». Ее родители поблагодарили Путина за акцию «Елка желаний». Кроме того, Александра рассказала Кувшинникову, что верит в существование Деда Мороза. Ребенка с семьей доставили в аэропорт Великого Устюга на самолете «Сухой Суперджет – 100», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». Восьмилетняя Александра в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Путин позвонил ей по телефону и поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали.
В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ
Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Петербурге
Главы стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.
Лидеры стран СНГ, в числе которых президент России Владимир Путин, во вторник, во второй день традиционного предновогоднего саммита Содружества в Санкт-Петербурге приезжают в Михайловский дворец. Они осматривают экспозицию Русского музея и проводят совместный неформальный завтрак, передает ТАСС.
Уточняется, что утром Путин «заехал» за Лукашенко на «Аурусе».
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.
Алиев и Пашинян прибыли в Петербург на саммит СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, сообщили в пресс-службах двух лидеров.
В аэропорту «Пулково» Алиева и Пашиняна встречали главы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко, передает ТАСС. В поездке Пашиняна сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите СНГ не планируется трехсторонняя встреча российского лидера с Алиевым и Пашиняном. При этом двусторонние контакты будут.
Также Путин не планирует встречаться с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
Неформальный саммит стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.
Путин заявил о ежедневных поводах для контактов с Лукашенко
Президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.
По словам российского лидера, Москва находится в постоянном контакте с Минском, однако каждый день жизнь дает повод пообсуждать некоторые дополнительные вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно, передает ТАСС.
Глава России добавил, что кабмины стран работают довольно напряженно для реализации достигнутых договоренностей.
«Михаил Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Поэтому я очень рад, что на полях нашей неформальной встречи можно вдвоем еще раз встретиться», – отметил Путин.
Кроме того, президент России назвал обстановку Русского музея подходящей для такой неформальной встречи.
«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати», – подчеркнул Путин.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.
Путин заявил об увеличении товарооборота между странами СНГ
Путин: Товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился на 6,6%
Многоплановое взаимодействие России и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Президент также отметил, что по итогам года товароооборот может достигнуть 100 млрд долларов.
«Хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», – передает его слова РИА «Новости».
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.