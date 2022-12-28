Путин отменил визит в Псков из-за нелетной погоды

Визит президента Владимира Путина в Псков в среду отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в этот город, глава государства проведет мероприятие в формате видеоконференции из Петербурга, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, на предприятии откроют выпуск полимеров, необходимых в фармацевтической промышленности, в изготовлении медицинских препаратов, в пищевой промышленности и в производстве непищевой упаковки.

Также во время видеоконференции глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет о производстве малотоннажной и среднетоннажной химической продукции.

Кроме того, запланировано выступление начальства компании «Титан-Полимер».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин хотел сам присутствовать при запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить видео-конференц-связь».