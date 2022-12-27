«Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов

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27 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров
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Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями.
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Неистовое раздражение, которое Орбан вызывает у европейских либералов, связано с тем, что он заставляет людей задаться вопросом – «а что, так можно было?»
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Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических.
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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«Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов
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Агрегатор такси «Ситимобил» связался с правоохранителями после утечки информации пользователей и водителей, заявила PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.
В полицию поступило заявление в связи с утечкой данных, заявила Зубенина в беседе с ТАСС.
Компания проводит внутреннее расследование с 23 декабря. Оно поможет узнать, какие данные стали доступны злоумышленникам.
По ее утверждению, попавшие в Сеть данные – это якобы обезличенные номера телефонов и количества поездок в сервисе. Зубенина добавила, что большинство номеров уже были ранее слиты в открытый доступ, но это не снижает ответственности компании.
PR-директор пояснила, что злоумышленники связывались с компанией и угрожали опубликовать более расширенные данные.
В течение суток Роскомнадзор получил уведомление об утечке, в течение трех суток с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации.
Сообщения о сливе данных водителей «Ситимобила» появились еще на прошлой неделе. В Telegram-канале технического директора DeviceLock DLP «Утечки информации» Ашота Оганесяна сообщается, что в открытый доступ попали 3,9 млн уникальных номеров телефонов клиентов сервиса, и 80,7 тыс. уникальных номеров телефонов водителей.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Маск оценил «футуристический прогноз» Медведева
Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год
Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.
«Epic thread!» – заявил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.
Кроме того, Маск отреагировал удивленным смайлом и попросил напомнить ему о «прогнозе» через год.
Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатах, которые после войны будут республиканскими.
Подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке задержаны по горячим следам
Правоохранители по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщает центр общественных связей МВД ДНР.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанные – ранее судимые жители микрорайона Калининский. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемым может грозить высшая мера наказания. Действия преступников подходят под статью «Убийство двух и более лиц», что влечет за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Начались следственные действия.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват.
Ксения Шойгу посетила Донбасс
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.
С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.
Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.
В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.
«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.
Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.
Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).
«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).
Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Лига героев – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».
Отец убитой женщины в Макеевке опроверг версию ограбления
Отец убитой женщины в Макеевке сообщил, что преступники угнали авто, но оставили золото
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Отец убитой женщины в городе Макеевке в ДНР сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото. Ранее стало известно об оперативном задержании подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке.
По его словам, никто не хотел грабить, преступники ничего не взяли и даже не сняли с дочери золотую цепочку. По словам мужчины, подозреваемые «просто расстреляли людей и угнали машину», передает РИА «Новости».
По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником угрозыска. «Я спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые) не в адеквате», – сказал он.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России».
«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.
В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России.
По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
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Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России
Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.
Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.
Медведев предрек распад ЕС и гражданскую войну в США
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев составил «футуристический прогноз» на новый год, в котором предрек распад ЕС и гражданскую войну в США.
«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Всего зампред Совбеза предложил 10 пунктов, среди которых нефть по 150 долларов и газ по 5 тыс. долларов, распад Евросоюза и новый раздел Польши, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов» и последующая война этого рейха с Францией.
Также Медведев предрек «гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.
Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний»
Президент Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».
После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин связался с девочкой, которая на открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, сообщает РИА «Новости».
Президент поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали, передает RT в Telegram-канале.
«Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже (подарок), я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь?», – спросил Путин.
Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
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