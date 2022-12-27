Школьники России повысили цифровую грамотность на олимпиаде Учи.ру и VK «Безопасный интернет»

Почти 2 млн школьников повысили цифровую грамотность на олимпиаде Учи.ру и VK «Безопасный интернет»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», организованная образовательной платформой Учи.ру и VK при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры, позволила принять участие в соревновании более 1,9 млн учащихся 1–9 классов по всей России.

Среди российских регионов в олимпиаде «Безопасный интернет» больше всего участвовали школьники из Московской области, Челябинской области, Кемеровской области, Ставропольского края, Волгоградской области, отмечается на сайте платформы «ВКонтакте».

Олимпиада проверяла умения учеников 1–9 классов безопасно вести себя в интернете, пользоваться цифровыми сервисами, этично общаться в соцсетях и мессенджерах. Олимпиадные задания помогли школьникам разобраться в том, как использовать интернет для поиска учебной информации, работать с контентом, не нарушая авторских прав, и во многих других вопросах.

Согласно статистике, большинство детей (84% и 79%) пока не знают, как придерживаться правил этичного общения в Сети и как пользоваться интернетом для подготовки к учебе. При этом 71% и 59% участников отлично справились с решением задач, посвященных борьбе с вирусами и техническими неисправностями компьютера, а также защитой от фишинга и спама.

Как отметил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин, навыки кибергигиены детей предстоит улучшить. Так, чтобы дети могли обезопасить себя в интернете, справиться с кибербуллингом и сохранить аккаунт в онлайн-игре, запущены соответствующие разделы на сайте киберзож.рф, добавил он.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, повышение уровня цифровой грамотности россиян является одним из приоритетов национального проекта «Цифровая экономика». Так, в 2022 году стартовала всероссийская программа кибергигиены, которая рассчитана в том числе на молодое поколение. Олимпиада же позволяет школьникам научиться распознавать типичные уловки мошенников и защищать свои данные.

Как заметил генеральный директор платформы Учи.ру Илья Паршин, большинство ребят сталкиваются с трудностями при определении опасных сайтов, а также не всегда знают, как соблюдать авторское право при использовании информации. Он подчеркнул, что просвещение детей в таких вопросах остается приоритетом.

Целью олимпиады является повышение уровня цифровой грамотности школьников. Все задачи онлайн-состязания были приближены к реальной жизни: они отражали ситуации, с которыми может столкнуться каждый ребенок в Сети.