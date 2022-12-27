Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на четырех направлениях

В результате ударов артиллерии по скоплениям противника на Купянском направлении в районе Песчаного Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады терробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три машины пехоты, перечислили в Минобороны.

В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении возле Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожены более 70 военнослужащих, четыре бронемашины.

Ракетными войсками поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Краматорска ДНР, а также 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 89 районах, сообщил Конашенков.