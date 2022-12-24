МИД назвал ответом НАТО подготовку экипажей оборудованных под спецбоеприпасы самолетов

Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег

Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег

Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.

На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.

Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.

«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.

Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.

Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.