МИД назвал ответом НАТО подготовку экипажей оборудованных под спецбоеприпасы самолетов

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 09:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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МИД назвал ответом НАТО подготовку экипажей оборудованных под спецбоеприпасы самолетов
Замглавы МИД Галузин назвал ответом НАТО подготовку экипажей оборудованных под спецбоеприпасы самолетов
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Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин напомнил, что о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью, было объявлено во время рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря.
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что США со своими союзниками по НАТО проводят аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий. В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса, сказал он в интервью РИА «Новости».
Галузин заявил также, что переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»
Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».
Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».
На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
Путину показали новый беспилотник-разведчик
Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО).
Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС.
Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры.
Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Лукашенко поддержал продление «безвиза» с Польшей, Латвией и Литвой
Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею совета министров и МИД страны о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши.
Продление безвизового режима подтверждает открытость, нацеленность на добрососедство и укрепление межнациональных связей, заявили в пресс-службе Лукашенко, передает ТАСС.
Граждане Литвы, Латвии и Польши и в дальнейшем смогут приезжать в Белоруссию, видеться с родственниками, посещать места захоронения и получать разные услуги.
В июне 2022 года погранкомитет Белоруссии указывал, что с 15 апреля, когда «безвиз» ввели для Латвии и Литвы, такой возможностью воспользовались 88 тыс. 649 иностранных граждан: 58 тыс. 697 граждан Литвы, 7593 негражданина и 22 тыс. 359 граждан Латвии.
Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России
Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого».
«Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент.
Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране.
Шойгу объявил о создании в общевойсковых армиях дивизий и бригад армейской авиации
В общевойсковых и танковых армиях появятся авиационные дивизии и бригады армейской авиации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
В каждой общевойсковой (танковой) армии планируется содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 вертолетов, сказал министр, передает РИА «Новости».
Также в Вооруженных силах России создадут три новых управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиаполк, шесть бригад армейской авиации, добавил он.
В береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты, указал глава ведомства.
Ранее в среду на заседании Шойгу заявил, что необходимо создать два новых межвидовых территориальных объедения – Московский и Ленинградский военные округа.
США оказались неспособны удовлетворить запросы Украины
Washington Post указала на неспособность США производить достаточное для Украины количество артиллерийских снарядов
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Украина за два дня расходует столько артиллерийских снарядов, сколько США могут произвести лишь за месяц, сообщают СМИ.
Сейчас, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц. Военный источник заявил, что такое число украинские войска расходуют за два дня стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post отмечает, что в США запланировано расширение производства, но сейчас Соединенным Штатам не хватает артиллерийского снаряжения всех видов.
С февраля США передали Украине около 90 тыс. тонн оружия и боеприпасов, самолеты совершили около 900 рейсов для доставки грузов. Одних только артиллерийских снарядов было отправлено около миллиона. При этом, по данным СМИ, США и страны Европы «столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину».
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия.
Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС.
Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил.
Вологодского кочегара отправили в колонию за трансляцию фейков о ВС России через личное радио
Кочегар из Вологды признан виновным в трансляции из дома по своей радиостанции фейков о действиях ВС РФ на Украине, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов области.
Суд установил, что мужчина с 7 по 13 апреля из квартиры в Вологде «транслировал на определенной частоте фейковую информацию о негативных действиях представителей ВС России», передает РИА «Новости».
Также он с 18 марта по 22 июня разместил в соцсети шесть видеороликов с заведомо ложной информацией о ВС.
Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации и приговорили к трем годам колонии общего режима.
Ранее следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции, обнаружило тайник с телефонами, откуда американцы рассылали эту информацию дистанционно.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про Российскую армию одобрил Совет Федерации.
Герасимов назвал боевые действия на Украине ожесточенными
Герасимов охарактеризовал боевые действия на Украине как ожесточенные
Боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Как заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер, передает ТАСС.
Он напомнил, что спецоперация началась с ударов высокоточным оружием, которое поражало украинскую авиацию на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами, после чего группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности.
«Проведением активных наступательных действий группировок войск освобождена Луганская Народная Республика, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей», – отметил Герасимов.
Ранее в Минобороны заявили, что глава Генштаба Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности. В ведомстве указали, что сообщения ряда военных Telegram-каналов якобы о смене руководства Генштаба не соответствуют действительности.
Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Белоруссии
Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии
Греция запретила полеты в Белоруссию и из нее, сообщил греческий портал pentapostagma.gr.
Портал опубликовал фото распоряжения Управления гражданской авиации Греции, в котором говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), сообщает ТАСС.
Исключением могут быть случае, когда использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств.
Кроме того, самолетам, которые использует Минск «запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение делается для самолетов в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных воздушных судов.
Ограничения продлятся с «08.14 21 декабря 2022 года до 23.59 21 марта 2023 года».
Портал утверждает, что мера принята в связи с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.
Глава ОАК пообещал сдать до конца года новый Ту-160М
Глава ОАК Слюсарь пообещал сдать до конца года новый Ту-160М
До конца года планируется сдать в эксплуатацию первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Ту-160М глубоко модернизирован, у него есть новые возможности и функционал, заявил Слюсарь в эфире «России 1», передает ТАСС.
Сейчас производитель занимается двумя направлениями: параллельной модернизацией существующих Ту-160 и серийным производством в Казани Ту-160М. Новый ракетоносец пополнит флот дальней авиации, подчеркнул Слюсарь.
Ту-160М (по кодификации НАТО – Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». Наряду с Ту-95МС самолет составляет основу дальней авиации ВКС России. Ту-160 – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.
Первый полет нового Ту-160М прошел 12 января, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Отмечалось, что ракетоносец станет первым в мире самолетом, который сможет перехватывать цели, находящиеся за ним.
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства.
«Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости».
Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.
На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам.
В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий. По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».
Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.
Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.
Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.
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