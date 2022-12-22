В Тбилиси предложили Майе Санду не вмешиваться во внутренние дела Грузии

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предложил молдавскому президенту Майе Санду заниматься проблемами своей республики, а не требовать от Тбилиси повышенного внимания к персоне экс-лидера Михаила Саакашвили, осужденному на шесть лет и находящемуся в больнице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне Санду вслед за украинским президентом призвала вывезти Саакашвили на лечение за рубеж, в связи с чем Ираклий Кобахидзе сказал, что «особой цены заявление Владимира Зеленского не представляет, так как его власть напрямую участвовала в засылке бывшего президента в Грузию».

«Что касается Санду, то пусть она присмотрит за своим пятым президентом (Игорем Додоном), который арестован», – сказал глава правящей партии Грузии.

«У Санду под арестом бывший президент, надо ей это напомнить», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь депутат парламента от движения «Сила народа» Созар Субари сказал, что «смертность в тюрьмах Молдавии самая большая в Европе и вчетверо выше, чем в Грузии».

«Условия содержания в молдавских тюрьмах – самые плохие в Европе, – отметил он. – Санду лучше бы пока своими заключенными занялась».

Саакашвили арестовали в Тбилиси 1 октября 2021 года, когда он нелегально прибыл в Грузию.