В Общественной палате поддержали идею повысить призывной возраст до 21 года

В 21 год человек более осознанный, преимущественно с профессией, что положительно скажется на эффективности армии, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя готовность депутатов Госдумы внести изменения в законодательство с целью повысить призывной возраст с 18 до 21 года.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в течение следующего года призывной возраст граждан могут поднять с 18 до 21 года. Он подчеркнул, что реализовать это можно только через изменения в законодательстве, в Госдуме готовы к этой работе и ждут официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу.

«Я поддерживаю эту идею, потому что у ребят будет возможность доучиться. В 18 лет они все-таки еще дети, а в 21 год уже как-то постарше себя ведут, поосознаннее, это уже более состоявшиеся люди. Поэтому я, наверное, высказался бы «за» эту идею, ничего плохого в этом не вижу», – говорит Герасев.

По его словам, таким образом в армии будут служить преимущественно молодые люди «с профессией», что повысит ее эффективность.

Тем не менее после 21 года мужчинам может быть более сложно на год оставлять привычный образ жизни, нежели в 18 лет, ведь после совершеннолетия юноши не имеют постоянной работы, привычного ритма жизни, а у некоторых даже нет четких целей на будущее, что не скажешь о 21-летнем возрасте. Тем не менее эта проблема, по словам собеседника, решается популяризацией службы в армии.

«Повышение призывного возраста не оттолкнет от службы, потому что мы очень много лет занимались изменением мнения молодежи о том, что служить в армии непопулярно. Нужно просто воспитывать в молодежи желание служить не зависимо от того, когда это происходит: после института или колледжа или до. Все зависит от нас, от того, как мы будем обучать свою молодежь, подавать эту информацию», – считает член ОП.

Он рассказывает, что Израиле служба в армии считается престижной. Если кто-то не служил – плохо. Такое же мнение необходимо воспитать и в россиянах, убежден Герасев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Также он отметил, что необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода в армию.