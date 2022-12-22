Стало известно, где большинство россиян планирует встречать Новый год

ВИЦОМ: Большинство россиян планирует встречать Новый год дома

Большая часть россиян (80%) собираются встречать Новый год дома, главными составляющими праздника чаще всего называют семью и близких, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В гости собираются на Новый год 6% опрошенных, а 3% – на дачу. Также россияне назвали три главные составляющие праздника – это семья и близкие люди (38%), нарядная елка (23%) и застолье (18%). Кроме того, россияне называли важными подарки, походы в гости, встречи с друзьями, оливье и салюты, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Из подарков четверть опрошенных планирует дарить конфеты, алкоголь, деликатесы. Еще 19% в качестве подарка выбрали парфюмерию и косметику или сувениры. Игрушки в качестве подарков выбирают 18%, деньги будут дарить 15%.

Сами опрошенные в качестве подарка хотят получить внимание близких людей (10%), деньги (9%), билеты на концерт или в театр (8%). Никаких подарков не хотят 14% опрошенных.

С планами на новогодние каникулы определились 38% россиян, а 22% не строит планов. При этом большинство россиян никуда не планирует уезжать (69%). Каждый четвертый поедет в другой город или село России (26%). Основными направлениями для поездок на праздники стали Москва и Московская область (14% от числа планирующих поездку), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 декабря 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне назвали главное событие 2022 года, для большинства это оказалась специальная военная операция.