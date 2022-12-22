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Курс доллара на открытии превысил 71 рубль впервые с апреля
Курс доллара на открытии валютных торгов Московской биржи в четверг превысил 71 рубль впервые с 29 апреля
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На открытии торгов Московской биржи в четверг курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20,5 копеек и превысил 71 рубль впервые с 29 апреля, свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов Московской биржи в четверг курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20,5 копеек и превысил 71 рубль впервые с 29 апреля, курс евро подскочил на 39,75 копеек и впервые с 29 апреля достиг 76 рублей, а курс юаня подрос на 5,4 копейки и составил 10,133 рубля, передает ТАСС.
Накануне курс доллара на открытии превысил 70 рублей впервые с мая.
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.
Он заявил о необходимости обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода в армию, передает РИА «Новости».
Также Шойгу сообщил сегодня, что численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек.
Сейчас предельный возраст призыва составляет 27 лет. Законом предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования. Школьники, прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на отсрочку от призыва до 1 октября для поступления в вузы.
В Татарстане предложили переименовать должность главы республики
В Госсовет Татарстана внесли проект о переименовании должности главы республики
В Госсовет Татарстана внесен проект поправок в Конституцию республики, в котором предлагается изменить название должности главы региона.
Так, формулировку «Президент Республики Татарстан» предлагается заменить на «Глава Республики Татарстан», говорится в документе, опубликованном на сайте Госсовета республики.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
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В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
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США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
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Французский разведчик оценил силу России
Французский разведчик Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы России на исходе
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Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.
По его словам, европейцы часто принимают свои желания за реальность и забывают, что русские или украинцы великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые, передает РИА «Новости».
При этом именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия, подчеркнул он. Этим и объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года, а сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут».
По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением.
«Что было дальше? Мы не смогли добиться исполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы вместе с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, наши спецслужбы могли лишь наблюдать за тем, что происходит, со стороны», – отметил он.
Ранее в Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине.
11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву.
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Названо число принимающих карты «Мир» стран
Девять зарубежных стран принимают карты российской платежной системы «Мир», рассказал представитель платежной системы.
По словам представителя системы, на данный момент карты «Мир» принимают в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что иностранные банки самостоятельно принимают решения о приеме карт «Мир».
Другой собеседник агентства в одном из крупных банков перечислил те же страны, за исключением Узбекистана. Он сообщил, что в этой стране в сентябре приостановили обслуживание карт по техническим причинам.
Он также обратил внимание, что во Вьетнаме карты «Мир» работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. В Казахстане карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы «ЦентрКредита», Сбербанка и ВТБ.
В Киргизии карты «Мир» принимают только банки, подключенные к национальной платежной системе «Элкарт», в Таджикистане карты «Мир» продолжает принимать государственный Амонатбанк, но расплатиться картой получится только в тех магазинах и заведениях, где используют терминалы оплаты Амонатбанка.
Заинтересованы в подключении платежной системы на данный момент такие страны, как Иран, Индонезия, Куба, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Напомним, в конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.
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Шойгу заявил о необходимости увеличить численность армии до 1,5 млн человек
До конца 2023 года число военнослужащих-контрактников в России нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
Об этом он сообщил, говоря о планах развития ВС России на 2023 год, сообщает РИА «Новости».
Также он заявил, что нужно довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих.
«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек», – сказал Шойгу.
Ранее Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.
Путин осмотрел перспективные образцы вооружений
Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения.
Выставка прошла в атриуме НЦУО на Фрунзенской набережной, передает ТАСС.
На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск.
Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России.
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон
Песков: У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.
Напомним, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно 21 декабря, поездка готовилась в тайне в течение нескольких недель и, по данным СМИ, стала неожиданностью для конгрессменов и чиновников. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса.
Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов
Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России
Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России.
По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.
Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.
В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
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Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.
«Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.
«Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.
«При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.
Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.
В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим.
Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа
Шойгу: В ответ на расширение НАТО надо создать Московский и Ленинградский военные округа
В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
В числе этих мер надо «создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа», отметил Шойгу.
По словам министра, необходимо сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, и армейский корпус в Карелии.
«Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии», – поручил министр.
Кроме того, отметил Шойгу, «необходимо переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте».
«В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии», – добавил глава военного ведомства.
Эксперт разъяснил требования к военным беспилотникам
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Действительно, подразделения низшего звена – уровня роты и даже взвода – уже должны иметь в составе своего оснащения легкие БПЛА видовой разведки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее президент Путин потребовал, чтобы беспилотники появились в российской армии на уровне отделений и рот.
«Спецоперация наглядно показала необходимость подобного решения – чтобы подразделения были бы максимально осведомлены о ситуации на поле боя. При этом нужно изначально увязывать между собой беспилотники наблюдения и беспилотники целеуказания, то есть оптимизировать взаимодействие разведывательных и ударных средств. Кроме того, нужно придавать артиллерии БПЛА с соответствующими расчетами», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
На уровне более крупных воинских частей дроны тоже нужны для разведки и наблюдения, но эти цели уже реализуются с помощью средневысотных БЛА, добавил эксперт. Такие БПЛА, по его словам, оснащены высококачественными оптико-электронными и радиолокационными средствами и могут дольше держаться в воздухе.
«Современный бой характеризуется высокой динамикой. Если задействовать дроны, особенно информационно интегрированные с системами управления и завязанные на ударные системы – наземные или воздушные, то это существенно ускорит цикл «обнаружение-поражение», а значит, увеличит точность огня. Таким образом, применение беспилотных технологий позволяет влиять на эффективность боевых действий в целом», – пояснил Федутинов.
Основное преимущество беспилотника состоит в том, что позволяет сохранить жизни и здоровье военных, напомнил Федутинов. «Это прописная истина, но ее стоит повторить. Помимо чисто гуманистических соображений, беспилотники, как ресурс, гораздо быстрее и проще восполнить – в отличие от личного состава, тем более имеющего высокую квалификацию», – подчеркнул аналитик.
«Так что значение БПЛА трудно переоценить. Это инструмент для достижения поставленной цели с наименьшими затратами. Возможно, участники совещания имели в виду некоторые выявленные недоработки по этой части. Что ж, признание наличия проблемы – часть ее решения. Если на устранение недоработок направить волю и средства, можно ожидать перелома к лучшему», – подытожил эксперт.
Выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня. «Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами», – сказал он.
Важно повысить боевые возможности ВКС, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО, считает глава государства. «Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения», – цитирует его ТАСС.
«Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотника, должна быть у каждого бойца», – уверен президент. По его мнению, наша промышленность располагает всеми возможностями «для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта».
Президент напомнил, что беспилотники – важнейшее направление развития современного вооружения. Уже Первая мировая была непредставима без аэроплана, который тогда был такой же новинкой, как сейчас квадрокоптер. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Беспилотники – это настолько обширный класс техники, что он выполняет множество ролей, каждая из которых требует отдельного разбора, поясняет военный аналитик.
«Есть карманного размера аппарат, который может поместиться в куртке у любого человека, у любого военного. Его можно запустить перед собой в темном коридоре, чтобы проверить что находится за углом. Такой аппарат больше нескольких минут в воздухе не продержится, но он справится с задачей увеличить «дальнозоркость» бойца», – говорит Крамник.
Есть дроны покрупнее, похожие на известный китайский бренд DJI, который сейчас активно применяется в Донбассе, добавил эксперт. «Это аппарат взводного уровня, не карманный – у него больше возможностей по дальности, он уже представляет собой «глаза взвода». Ударные задачи – у других, еще более крупных аппаратов, которые могли бы сбрасывать на противника небольшие боеприпасы, в том числе высокоточные», – перечисляет Крамник.
«Дальше начинается огромное пространство, в котором найдется место для аппаратов связи, ретрансляторов, разведчиков самого разного назначения, аппаратов наведения высокоточного оружия – вплоть до тяжелых стратегических беспилотников. Последнего у нас пока нет, есть только разработки», – подытожил аналитик.
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Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами армейской авиации на Краснолиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.