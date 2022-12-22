Курс доллара на открытии превысил 71 рубль впервые с апреля

Эксперт разъяснил требования к военным беспилотникам

Действительно, подразделения низшего звена – уровня роты и даже взвода – уже должны иметь в составе своего оснащения легкие БПЛА видовой разведки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее президент Путин потребовал, чтобы беспилотники появились в российской армии на уровне отделений и рот.

«Спецоперация наглядно показала необходимость подобного решения – чтобы подразделения были бы максимально осведомлены о ситуации на поле боя. При этом нужно изначально увязывать между собой беспилотники наблюдения и беспилотники целеуказания, то есть оптимизировать взаимодействие разведывательных и ударных средств. Кроме того, нужно придавать артиллерии БПЛА с соответствующими расчетами», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

На уровне более крупных воинских частей дроны тоже нужны для разведки и наблюдения, но эти цели уже реализуются с помощью средневысотных БЛА, добавил эксперт. Такие БПЛА, по его словам, оснащены высококачественными оптико-электронными и радиолокационными средствами и могут дольше держаться в воздухе.

«Современный бой характеризуется высокой динамикой. Если задействовать дроны, особенно информационно интегрированные с системами управления и завязанные на ударные системы – наземные или воздушные, то это существенно ускорит цикл «обнаружение-поражение», а значит, увеличит точность огня. Таким образом, применение беспилотных технологий позволяет влиять на эффективность боевых действий в целом», – пояснил Федутинов.

Основное преимущество беспилотника состоит в том, что позволяет сохранить жизни и здоровье военных, напомнил Федутинов. «Это прописная истина, но ее стоит повторить. Помимо чисто гуманистических соображений, беспилотники, как ресурс, гораздо быстрее и проще восполнить – в отличие от личного состава, тем более имеющего высокую квалификацию», – подчеркнул аналитик.

«Так что значение БПЛА трудно переоценить. Это инструмент для достижения поставленной цели с наименьшими затратами. Возможно, участники совещания имели в виду некоторые выявленные недоработки по этой части. Что ж, признание наличия проблемы – часть ее решения. Если на устранение недоработок направить волю и средства, можно ожидать перелома к лучшему», – подытожил эксперт.

Выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня. «Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами», – сказал он.

Важно повысить боевые возможности ВКС, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО, считает глава государства. «Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения», – цитирует его ТАСС.

«Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотника, должна быть у каждого бойца», – уверен президент. По его мнению, наша промышленность располагает всеми возможностями «для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта».

Президент напомнил, что беспилотники – важнейшее направление развития современного вооружения. Уже Первая мировая была непредставима без аэроплана, который тогда был такой же новинкой, как сейчас квадрокоптер. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Беспилотники – это настолько обширный класс техники, что он выполняет множество ролей, каждая из которых требует отдельного разбора, поясняет военный аналитик.

«Есть карманного размера аппарат, который может поместиться в куртке у любого человека, у любого военного. Его можно запустить перед собой в темном коридоре, чтобы проверить что находится за углом. Такой аппарат больше нескольких минут в воздухе не продержится, но он справится с задачей увеличить «дальнозоркость» бойца», – говорит Крамник.

Есть дроны покрупнее, похожие на известный китайский бренд DJI, который сейчас активно применяется в Донбассе, добавил эксперт. «Это аппарат взводного уровня, не карманный – у него больше возможностей по дальности, он уже представляет собой «глаза взвода». Ударные задачи – у других, еще более крупных аппаратов, которые могли бы сбрасывать на противника небольшие боеприпасы, в том числе высокоточные», – перечисляет Крамник.

«Дальше начинается огромное пространство, в котором найдется место для аппаратов связи, ретрансляторов, разведчиков самого разного назначения, аппаратов наведения высокоточного оружия – вплоть до тяжелых стратегических беспилотников. Последнего у нас пока нет, есть только разработки», – подытожил аналитик.

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