Награждены лидеры реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году

В Москве состоялось награждение глав регионов – лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Такие церемонии уже стали традиционными: на них отмечают субъекты, достигшие наилучших показателей нацпроекта по итогам дорожного сезона.

«В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он стал самым упоминаемым в СМИ и самым узнаваемым среди всех нацпроектов благодаря своей эффективности и открытости: люди не только видят результат своими глазами, но и могут принимать участие в выборе участков ремонта», – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что главная цель нацпроекта – повышение качества жизни россиян, поэтому дороги обновляют к самым нужным и важным для населения объектам — больницам, школам, детским садам, стадионам и достопримечательностям. «Нацпроект объединяет людей и регионы, а также способствует экономическому развитию территорий», – сказал Хуснуллин.

Оценка работы субъектов в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: это достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

Сегодня памятные дипломы и символические катки за достижение наилучших показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» получили проектные офисы Воронежской, Самарской и Тамбовской областей. Аналогичные награды будут вручены Архангельской, Волгоградской, Оренбургской и Свердловской областям, Пермскому краю, Чеченской Республике и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дипломами за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды награждены Тюменская и Пензенская области, а также Республика Бурятия. Такие же награды получат ФКУ «Уралуправтодор», ФКУ «Поволжуправтодор» и ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Дипломами за высокие показатели качества реализации объектов национального проекта сегодня отмечены команды Ульяновской и Белгородской областей. Аналогичные дипломы будут вручены республикам Адыгея и Татарстан.

За эффективное информационное сопровождение нацпроекта дипломами наградили представителей Ленинградской области и Севастополя. Также в этой номинации будут поощрены Брянская и Иркутская области, а также Удмуртская Республика.

За высокий уровень исполнительской дисциплины сегодня вручили диплом проектному офису Красноярского края. Такие же награды получат представители Саратовской и Калужской областей и Республики Марий Эл.

За прогресс в работе региональной проектной команды отметили Республику Калмыкию. Дипломы в этой номинации получат также Астраханская, Вологодская и Еврейская автономная области.

Напомним, всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году работы проходили на 6 тыс. объектах, общая площадь укладки покрытия на объектах нацпроекта составила более 134 млн кв. м.