Новогодние подарки для детей от «Единой России» передали в Скадовск Херсонской области

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Катар поможет России в усмирении Европы

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза AP/ТАСС
Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...
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Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...
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Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Зеленский в США. Кому это нужно?

Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин осмотрел перспективные образцы вооружений
    Шойгу предложил увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих Путин дал старт поставкам газа с Ковыктинского месторождения по «Силе Сибири» в Китай Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
    Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов Шойгу: За время СВО Героями России стали 120 человек Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара Названо число принимающих карты «Мир» стран
    Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа Шойгу предложил изменить призывной возраст Американские СМИ нашли проявления национализма в украинских законах Французский разведчик оценил силу России

    Главная тема


    В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

    изменение риторики


    Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон

    отчет минобороны


    Российская армия заняла господствующие высоты на Донецком направлении

    определенные цели


    В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон

    Видео

    Белорусские штурмовики Су-25


    Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

    митинги протеста


    Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

    гигантские убытки


    Без России железные дороги Прибалтики приближаются к разорению

    «момент не наступил»


    Зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией

    триумф Аргентины


    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    Новогодние подарки для детей от «Единой России» передали в Скадовск Херсонской области

    21 декабря 2022, 17:25

    Гуманитарная миссия «Единой России» доставила в город Скадовск в Херсонской области новогодние подарки. 150 сладких наборов передали в отдел образования, чтобы детям вручили их в школах перед Новым годом.

    «Подарки для детей в возрасте до 5 пятого класса, которые учатся в школах Скадовска. Привезли и передали от партии «Единая России». В этом году у детей должен быть настоящий праздник. Сейчас здесь организован нормальный образовательный процесс вместо бесконечных удаленок, которые были в последние несколько лет», – поделился депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    По словам начальника отдела образования Скадовского округа Натальи Мороз, таких подарков для детей никогда раньше никому не привозили. Для того, чтобы устроить праздник в младшей и средней школе, родителям приходилось оплачивать все самим, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Спасибо огромное за теплоту, внимание и заботу, проявленные партией к нашим детям. Они будут очень довольны. Такого раньше никогда не было. Это будет первый настоящий Новый год с подарками. Мы будем раздавать через школы. Посчитаем количество и передадим, чтобы в декабре дети их получили», – сказала Мороз.

    В ближайшее время от гуманитарной миссии «Единая Россия» и херсонского регионального отделения партии новогодние подарки передадут для младших школьников нескольких районов Херсонской области.

    Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
    		    20 декабря 2022, 21:46
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».

    О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.

    До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.

    Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

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    Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
    Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
    		    21 декабря 2022, 08:18
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

    По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

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    Шойгу предложил изменить призывной возраст
    		    21 декабря 2022, 15:54
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.

    Он заявил о необходимости обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода в армию, передает РИА «Новости».

    Также Шойгу сообщил сегодня, что численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек.

    Сейчас предельный возраст призыва составляет 27 лет. Законом предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования. Школьники, прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на отсрочку от призыва до 1 октября для поступления в вузы.

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    Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
    		    21 декабря 2022, 12:41
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости

    В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.

    Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.

    Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.

    Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.

    Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Коментарии (10)
    Глава «Нафтогаза» назвал способ существования Украины без поставок газа
    Глава «Нафтогаза» Чернышов назвал способ существования Украины без поставок газа

    20 декабря 2022, 19:14

    Текст: Алексей Дегтярёв

    На Украине получится обойтись без поставок газа из-за границы в случае, если добыча в стране дойдет до 18,5 млрд кубометров, а к отопительному сезону в хранилищах накопится не менее 15 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    Компания видит своей целью к 15 октября следующего года накопить эти 15 млрд кубометров газа, заявил Чернышов в интервью «Forbes Украина», передает ТАСС.

    Если ко всему этому общую добычу удастся довести до более 18,5 млрд кубометров, то страна сможет обойтись без импорта или с минимальным импортом. В 2023 году «Нафтогаз» намерен нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров, указал он.

    Напомним, в конце ноября Чернышов просил у Соединенных Штатов потратить 1,6 млрд долларов за закупку газа.

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    Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
    		    20 декабря 2022, 18:59
    Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Польша обратилась в Совет Европы за помощью в получении от Германии военных репараций, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Он пожаловался, что с немецкой стороны нет желания вести диалог, поэтому Польша обратилась к Совету Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между странами, передает ТАСС

    Мулярчик отметил, что несмотря на требования Польши, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций. Он рассчитывает на то, что именно Совет Европы поможет Польше наладить такой диалог.

    Напомним, ранее был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 1,3 трлн долларов.

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.

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    Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон
    Песков: У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
    		    21 декабря 2022, 12:52
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

    Напомним, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно 21 декабря, поездка готовилась в тайне в течение нескольких недель и, по данным СМИ, стала неожиданностью для конгрессменов и чиновников. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса.

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    Французский разведчик оценил силу России
    Французский разведчик Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы России на исходе
    		    21 декабря 2022, 12:34
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.

    По его словам, европейцы часто принимают свои желания за реальность и забывают, что русские или украинцы великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые, передает РИА «Новости».

    При этом именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия, подчеркнул он. Этим и объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года, а сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут».

    По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением.

    «Что было дальше? Мы не смогли добиться исполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы вместе с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, наши спецслужбы могли лишь наблюдать за тем, что происходит, со стороны», – отметил он.

    Ранее в Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине.

    11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву.

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    AP: США поставят Украине системы ПРО Patriot
    Associated Press: США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot
    		    21 декабря 2022, 04:33
    Фото: Jens Buttner/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщило Associated Press.

    Как утверждается в материале, поставки систем противоракетной обороны Patriot будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, однако сроки передачи комплексов Patriot Киеву пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой. Обучение украинских военных использованию американских противоракетных комплексов, предположительно, будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), передает ТАСС.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с Байденом. В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.

    Коментарии (34)
    Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной
    Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной

    21 декабря 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко.

    В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия.

    Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине.

    Коментарии (6)
    В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
    Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
    		    21 декабря 2022, 12:17
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off,
    Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.

    «Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

    «Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.

    «Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.

    «Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.

    «При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.

    Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.

    В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.

    Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим. 

    Коментарии (15)
    Медведев оценил переговоры с Си Цзиньпином
    Зампред Совбеза России Медведев назвал переговоры с Си Цзиньпином полезными
    		    21 декабря 2022, 11:14
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин.

    По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными», передает РИА «Новости».

    Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Представители России и Китая обговорили вопрос стратегической внешнеполитической координации как в рамках ООН, так и на других многосторонних площадках, таких как ШОС, БРИКС и G20. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине.

    Коментарии (14)
    Слово «американец» в США сочли неполиткорректным
    В Стэнфорде рекомендовали использовать термин «гражданин США» вместо «американец»
    		    21 декабря 2022, 10:10
    Фото: USA TODAY NETWORK/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Стэнфордского университета посоветовали пользоваться термином «гражданин США» вместо слова «американец» ради политкорректности, поскольку последний, по мнению исследователей, «намекает» на превосходство США.

    Опубликованный в понедельник языковой справочник направлен на то, чтобы на сайтах Стэнфорда «исключить разновидности вредных выражений», «в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки».

    «Термин «американец» часто относится именно к жителям Соединенных Штатов», подразумевая, что США являются наиболее важной страной в Северной и Южной Америке», – передает РИА «Новости» выдержку из языкового справочника, в котором также отмечается, что на деле регион нвключает в себя 42 страны между Северной и Южной Америкой.

    По мнению исследователей, также следует заменить термин «иммигрант» на «негражданин» или «лицо иммигрировавшее».

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    Шойгу заявил о необходимости увеличить численность армии до 1,5 млн человек
    		    21 декабря 2022, 16:28
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    До конца 2023 года число военнослужащих-контрактников в России нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Об этом он сообщил, говоря о планах развития ВС России на 2023 год, сообщает РИА «Новости».

    Также он заявил, что нужно довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих.

    «Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек», – сказал Шойгу.

    Ранее Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.

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    Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине никому не нужно
    Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует интересам всех сторон
    		    20 декабря 2022, 20:14
    Фото: Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Затягивание и усложнение украинского кризиса не соответствует ничьим интересам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Главы государств обменялись мнениями по вопросу Украины. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин твердо привержен позиции содействия мирным переговорам, передает ТАСС.

    Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря на призывы ряда западных стран. При этом МИД КНР отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран. 

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что урегулирование украинского конфликта политическими способами больше всего отвечает интересам Европы.

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