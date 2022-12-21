Новогодние подарки для детей от «Единой России» передали в Скадовск Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» доставила в город Скадовск в Херсонской области новогодние подарки. 150 сладких наборов передали в отдел образования, чтобы детям вручили их в школах перед Новым годом.

«Подарки для детей в возрасте до 5 пятого класса, которые учатся в школах Скадовска. Привезли и передали от партии «Единая России». В этом году у детей должен быть настоящий праздник. Сейчас здесь организован нормальный образовательный процесс вместо бесконечных удаленок, которые были в последние несколько лет», – поделился депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По словам начальника отдела образования Скадовского округа Натальи Мороз, таких подарков для детей никогда раньше никому не привозили. Для того, чтобы устроить праздник в младшей и средней школе, родителям приходилось оплачивать все самим, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Спасибо огромное за теплоту, внимание и заботу, проявленные партией к нашим детям. Они будут очень довольны. Такого раньше никогда не было. Это будет первый настоящий Новый год с подарками. Мы будем раздавать через школы. Посчитаем количество и передадим, чтобы в декабре дети их получили», – сказала Мороз.

В ближайшее время от гуманитарной миссии «Единая Россия» и херсонского регионального отделения партии новогодние подарки передадут для младших школьников нескольких районов Херсонской области.