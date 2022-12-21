Политолог: 2022 год обнажил кризис доверия к международным демократическим институтам

Политолог Ухов: 2022 год обнажил кризис доверия к международным демократическим институтам

В 2022 году международные организации и институты, называющие себя независимыми и надгосударственными контролерами демократических процедур, полностью дискредитировали себя, продемонстрировав перекосы в работе. К таким выводам пришел политолог, журналист Илья Ухов, проанализировавший некоторые заявления и действия ряда авторитетных организаций.

По словам Ухова, в уходящем году появились «зрелые» и «незрелые» демократии. Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), осуществляющее наблюдение за выборами в государствах-участниках ОБСЕ, продемонстрировало непропорциональные решения при назначении наблюдателей на промежуточные выборы в США: вместо заявленных 500 наблюдателей миссия БДИПЧ направила в Штаты 62 представителя. Это не помешало БДИПЧ прийти к оптимистичным выводам, отметил политолог, его слова приводятся на сайте НОМ.

«По итогам мониторинга миссия отрапортовала: да, проблемы есть, но демократия США с вызовами справится и все преодолеет. В то же время в Казахстан, где выборы проходили спустя две недели, государства-участники изыскали возможность направить порядка 350 наблюдателей, да и выводы по итогам работы миссии, увы, оказались менее оптимистичными», – рассказал Ухов.

Он также отметил, что помимо зрелых и незрелых демократий, в 2022 году появились «правильные» и «неправильные» международные наблюдатели. «После референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях европейские наблюдатели были подвергнуты остракизму и уволены с работы за (внимание!) то, что поехали наблюдать за волеизъявлением людей», – высказался политолог.

«Уходящий год многое обнажил и в действиях Запада, направленных на глобальную цензуру информационного пространства. под занавес 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон «О медиа». Помимо целого ряда ограничений, закон позволяет Национальному совету по телевидению и радиовещанию приостанавливать работу СМИ, в том числе онлайн-изданий, без решения суда, отменять регистрацию СМИ или запрещать распространение материалов изданий. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ молчит. Международные неправительственные организации, в т.ч. «Репортеры без границ», отмолчались», – заключил эксперт.