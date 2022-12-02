Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС

The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о потолке цен на российскую нефть

Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о потолке цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на потолке цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.

По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы получить согласие Варшавы, в четверг представила новый текст соглашения по введению ценового ограничения, в котором заключившие его стороны обязуются пересматривать ценовой порог каждые два месяца, начиная с января, чтобы держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила стремление ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

Как сообщает издание, Европейские официальные лица уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничения.

По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено «семеркой». Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия хотят, чтобы ценовой потолок на российскую нефть был введен до того, как 5 декабря начнет действовать отложенное эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России.

Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.