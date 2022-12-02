Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС

|
2 декабря, пятница | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Разделы
Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
Подробности...
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
Подробности...
Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
Подробности...
При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о потолке цен на российскую нефть
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о потолке цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на потолке цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.
По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы получить согласие Варшавы, в четверг представила новый текст соглашения по введению ценового ограничения, в котором заключившие его стороны обязуются пересматривать ценовой порог каждые два месяца, начиная с января, чтобы держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила стремление ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Европейские официальные лица уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничения.
По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено «семеркой». Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия хотят, чтобы ценовой потолок на российскую нефть был введен до того, как 5 декабря начнет действовать отложенное эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России.
Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
|
|
Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС
Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.
Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».
В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.
Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.
По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.
Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
|
|
Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
|
|
Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.
Москва заявила о лихорадочных попытках ЕС своровать российские активы
Замглавы МИД Грушко: Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
Лихорадочная деятельность Еврокомиссии направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций с целью присвоения замороженных российских активов, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
ЕК, по его словам, пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан. Теперь Еврокомиссия хочет инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине.
ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
|
|
Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.
В Минфине США назвали сроки согласования ЕС потолка цен на нефть
Минфин США: Евросоюз согласует потолок цен на нефть до 5 декабря
Евросоюз до 5 декабря согласует введение ограничений на нефть из России, несмотря на позицию Польши, сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
Он выразил уверенность, что удастся достичь прогресса в согласовании потолка цен на нефть до крайнего срока, 5 декабря. По словам Адейемо, Европа предпочитает усилить давление на границу. Ожидается, что Польша и остальные страны ЕС поддержат решение, передает ТАСС.
Напомним, ЕК предложила странам Евросоюза утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
|
|
Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».
Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.
Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.
Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.
Российский постпред высмеял «большое достижение» Европы
Постпред Ульянов: Европа лишилась России как крупнейшего поставщика энергии
Европа лишилась крупнейшего поставщика энергии – России, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он написал, что Европа получила возможность покупать американский СПГ, при этом цена его гораздо более высокая. «Большое достижение!» – сыронизировал Ульянов.
Так российский постпред отреагировал на сообщение одного из пользователей, процитировавшего главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, по словам которого «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента», передает РИА «Новости».
Напомним, аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Согласно прогнозам, ЕС ждет еще минимум два тяжелых года. При этом многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД писала, куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС.
В МИД заявили об отсутствии интереса к Мюнхенской конференции
МИД России считает, что Мюнхенская конференция перестала быть объективной
Делегация из России не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, в Москве нет интереса к форуму, сообщили в российском МИД.
В ведомстве подчеркнули, что заявление председателя конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, где он отмечает, что российские официальные лица не будут приглашены в 2023 году, а остальные планируют «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками», является открытым нарушением принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела, передает РИА «Новости».
Также в МИД заметили, что дипломат Хойсген проявляет несвойственные для себя качества, отказываясь от диалога с Москвой и не желая услышать иную точку зрения. Так, утверждают в МИД, дипломат дискредитировал «некогда уважаемый форум», который в последние годы стал трансатлантическим.
В МИД отметили, что отказаться от участия в форуме планировали заранее, предвидя конфронтационную политику западных стран по отношению к России.
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов впервые с октября
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с октября
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с середины октября, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Общий рост цены с начала дня составляет почти 10%, передает ТАСС.
Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1605 долларов за 1 тыс. куб. м, или 149,68 евро за МВт·ч.
Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращении в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
Ранее в Газпроме заявили, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность.
Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель
Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель впервые с середины ноября
Цена фьючерса нефти Brent поставками в феврале следующего года на лондонской бирже ICE выросла выше 89 долларов за баррель, такой показатель зафиксирован впервые с 23 ноября.
К 17.07 мск цена на нефть марки Brent увеличивалась на 2,43% – до 89,08 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Уже в 17.12 мск цена устанавливалась на уровне 88,9 доллара за баррель, фьючерс на нефть WTI с поставками в январе поднимался на 2,67% (до 82,7 доллара за баррель).
До этого СМИ сообщали, что ЕК попросила страны ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.
В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Итальянские власти заявили о намерении национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Власти Италии в данный момент работают над решением о национализации нефтеперерабатывающего завода в Приоло на Сицилии, который по факту принадлежит «Лукойлу», сообщает римская газета La Repubblica.
Завод является самым важным в стране и сможет быть спасен только при определенных шагах со стороны итальянских властей. Так, совет министров собирается в четверг обнародовать решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы, передает РИА «Новости».
При этом издание подчеркивает, что подобные решения исходят из положения санкционной политики ЕС по отношению к России, в том числе введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продвигаемый американским Минфином механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы.
|
|