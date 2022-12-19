В США назвали скоординированной кампанией заявления украинских лидеров западным СМИ

NYT: Заявления украинских политиков западным СМИ направлены на самозащиту

Заявления украинских высокопоставленных чиновников являются частью скоординированной кампании, чтобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров, пишет The New York Times.

Издание приводит в пример опасения советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном новом наступлении сил РФ и считает его частью скоординированной кампании, направленной на то, чтобы защититься от самоуспокоения среди украинских союзников, передает РИА «Новости».

The New York Times считает, что украинские лидеры таким образом пытаются якобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров.

Ранее в западных СМИ, в том числе в Economist, Guardian, Bloomberg, вышла серия интервью с украинскими политиками и военными, в том числе Владимира Зеленского и главкома украинских войск Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава Российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».

Газета ВЗГЛЯД писала, что могут означать заявления Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным.