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ЕС допустил послабления для предпринимателей из России в сфере удобрений
В Евросоюзе допустили послабления для ряда предпринимателей из России в сфере удобрений
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ЕС может предоставить послабления в рамках антироссийских санкций для связанных со сферой удобрений нескольких предпринимателей, сообщает в портал EUobserver.
По информации анонимных источников портала, такая мера будет предусмотрена для Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.
Уточняется, что некоторые страны ЕС в связи с послаблениями смогут разморозить их счета в случае, если они будут нужны для финансирования поставок продовольствия и удобрений, в особенности касательно Африки. Этот шаг осталось согласовать с Еврокомиссией.
Как заявляет портал, обсуждение представителей ЕС частичных исключений продлилась 11 часов. В ходе дискуссии Литва и Польша хотели заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций в случае, если средства предпринимателей будут разморожены во всех странах объединения. При этом Бельгия, Германия, Испании, Италия, Нидерланды, Португалия и Франция настояли на санкционных послаблениях из соображений продовольственной безопасности.
Ранее Венгрия настояла на исключении троих российских министров из девятого пакета санкций ЕС. Из черного списка убрали главу Минздрава Михаила Мурашко, министра спорта Олега Матыцина и министра энергетики Николая Шульгинова.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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Глава МИД Венгрии назвал дату принятия решения о потолке цен на газ
Глава МИД Венгрии рассказал, когда может быть принято решение о потолке цен на газ
Решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он пояснил, что решение будет рассматриваться в ходе заседания министров энергетики стран ЕС, которое пройдет 19 декабря.
«Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник», – сказал Сийярто венгерским журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Власти Украины решили покрыть дефицит электроэнергии поставками из ЕС
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о планах компенсировать нехватку электроэнергии в стране поставками из ЕС
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Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Галущенко заявил в эфире платформы «Мы – Украина» на полях конференции по поддержке Украины в Париже, что электроэнергия «на сегодня» в Европе есть, она доступна, а в украинской энергосистеме есть дефицит, который Киев хотел бы максимально покрыть за счет возможного импорта, передает РИА «Новости».
При этом Галущенко отметил, что один из ключевых вопросов импорта электроэнергии –финансирование. Он также выразил мнение, что еще одним решением может быть ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), которое бы позволило Украине увеличить возможности по импорту. Он отметил, что сейчас Украина ограничена в доступных объемах электроэнергии, которые значительно меньше технической способности.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции доноров в Париже объявила, что для стабилизации энергосистемы Украины ЕС предоставит Киеву 800 генераторов, 40 из которых большой мощности, и 30 млн светодиодных ламп.
Тем временем Франция начала импортировать электроэнергию из соседних стран.
IT-специалистам начали отказывать в немецкой визе из-за работы в компаниях под санкциями
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Поводом для отказа в выдаче немецкой визы может стать факт работы в компании, попавшей под санкции Евросоюза.
С такой проблемой столкнулись работники IT-сферы, которые до этого работали в российских банках, сообщает «Фонтанка».
Сообщения об отказе активно обсуждают на форумах, посвященных релокации. Один из работников сообщил, что ему пришел отказ в немецкой визе, так как он работает в санкционном банке.
«Получил отказ по blue card (объединяет в себе разрешение на работу и вид на жительство на территории ЕС для граждан не из стран Евросоюза. – прим. ВЗГЛЯД). Причина – работал в санкционном банке «Альфа банк». Может, кто сталкивался, имеет ли смысл подавать на апелляцию?» – передает слова другого специалиста издание.
На таком же основании отказ получают и работники Сбербанка.
Как рассказал консультант по вопросам миграции в Германию Евгений Лебедев, отказывают в визе по причине работы в санкционных компаниях даже тем, кто хочет воссоединиться с родственником в Европе.
Издание приводит письма посольства Германии, в которых говорится, что выдача ВНЖ по немецким законам предполагает «отсутствие заинтересованности в депортации». Но фактом для высылки иностранца может стать работа в компании, попавшей под санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.
Получатели отказов подают апелляции, но данных об итогах из рассмотрения нет. Также из форумов следует, что отказы приходят и в туристических визах.
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Сенатор Климов: Слова Меркель являются прямым доказательством превращения Запада в «империю лжи»
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Каким бы серьезным политиком ни была экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, желание сохранить свое влияние в правящих кругах Запада вынуждало ее играть по правилам «империи лжи». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее в Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель о Минских соглашениях.
«Меркель представила всему миру прямые доказательства срыва Западом Минских соглашений. Многие это и так понимали, но теперь есть возможность сослаться на первоисточник, поскольку Меркель была соучастником этого срыва», – рассказал сенатор Андрей Климов.
«Сейчас она, конечно, объясняет все тем, что ей не дали довести до конца процесс мирного урегулирования украинского кризиса. По факту же Меркель, уйдя в отставку, призналась, что в целом соглашения рассматривались как ширма для подготовки Украины к войне с Россией», – отметил собеседник.
«Поэтому уже практически никто не верит в то, что на Западе действующие политики говорят правду. Я неслучайно употребляю термин «империя лжи» как описание того, во что превратились правящие круги на Западе. Действия и слова Меркель являются прямым доказательством этого», – полагает парламентарий.
«Вместе с тем такое определение не относится к одному конкретному человеку. Наивно думать, что только Меркель такая, а остальные западные руководители лучше и честнее. Она, кстати, довольно серьезный политик. Но даже такие люди, будучи частью «империи лжи», вынуждены поступать так, как от них требуется», – заключил Климов.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков.
В свою очередь китайское издание Global Times отмечает, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи.
Президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Напомним, что Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. В ответ на это в МИД России заявили, что слова Меркель являются заявкой на разбирательство в рамках трибунала.
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В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине
Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф
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Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.
«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.
«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.
«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.
«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.
«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.
«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.
«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», – заключил парламентарий.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.
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В Германии заявили о прогрессе ЕС по введению потолка цен на газ
Вице-канцлер Германии Хабек: Страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам механизма введения потолка цен на газ
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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что министры энергетики Евросоюза на встрече Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам в связи с планируемым введением потолка цен на газ, однако для достижения соглашения требуется больше времени.
Хабек по итогам прошедшей в Брюсселе встречи министров энергетики входящих в ЕС стран заявил, что государства сообщества добились больших успехов по всем техническим вопросам механизма введения потолка цен и структуре предельной цены, но некоторые вопросы не удалось прояснить и пришлось оставить открытыми, передает ТАСС.
По его словам, обсуждаемый вопрос введения потолка цен на газ чрезвычайно деликатный. Вице-канцлер Германии предложил потратить еще немного времени, чтобы сделать шаг назад и подумать, не совершают ли страны сообщества каких-либо ошибок. Он сообщил, что министры энергетики продолжат обсуждение вопроса в следующий понедельник, 19 декабря. В заключение Хабек указал, что министры согласовали детали механизма введения потолка цен на газ на 90-95%, но большие, значимые вопросы, по его словам, еще не решены.
Ранее во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли договориться о введении предельной цены на газ, переговоры продолжатся на двустороннем уровне. В минувшее воскресенье стало известно сообщалось, что в ЕС образовалась коалиция из 12 стран, выступающих за значительное снижение обсуждаемой предельной цены на газ.
ЕС предсказали высокие цены на газ в течение 20 лет
Гендиректор Energie AG Штайнекер предсказал сохранение высоких цен на газ в ЕС в течение 20 лет из-за контрактов с США
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Поскольку ЕС заключил с США долгосрочные контракты по схеме «бери или плати», высокие цены на газ в Европе сохранятся в течение 20 лет, заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер.
Штайнекер призвал не питать иллюзий и заявил, что даже после окончания спецоперации России на Украине не следует ожидать сильного снижения цен. По его словам, «даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше». Он указал, что ЕС в долгосрочной перспективе будет импортировать СПГ из США – «дорого и по принципу «бери или плати» на 20 лет». По его словам, «в любом случае за это придется заплатить».
По мнению гендиректора Energie AG, в интересах Вашингтона затягивать украинский конфликт, поскольку это позволяет США зарабатывать на СПГ и вооружениях, а также «ослаблять Россию» и мешать ее сближению с ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на OONachrichten.
Напомним, Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, активно импортируют российский СПГ. Колебания цен на газ, а также снижение поставок будут стоить экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
МИД Венгрии возмутили планы ЕС контролировать соблюдение санкций
Дипломат МИД Венгрии выразил возмущение в связи с планами ЕС назначить уполномоченного для контроля соблюдения санкций
Руководство ЕС планирует назначить уполномоченного для ужесточения контроля за соблюдением санкций, в Будапеште сыты по горло неудачными рестрикциями, сообщил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.
Венгерский дипломат сообщил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Он выразил возмущение, что в ЕС хотят санкций, подчеркнув, что в Будапеште сыты по горло неудачными рестрикциями, передает ТАСС.
В понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что девятый пакет санкций против России, возможно, будет принят до конца недели.
Премьер Венгрии призвал осушить «коррупционное болото» в руководстве ЕС
Премьер Венгрии Орбан заявил, что верхушка ЕС может быть замешана в коррупционном скандале
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Нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан иронично прокомментировал задержание Евы Кайли, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», – заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях, передает РИА «Новости».
По словам премьера Венгрии, обыски домов чиновников продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны.
«По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», – считает Орбан.
Он также заявил, что участники саммита ЕС призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ
Саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение отложено на 19 декабря, говорится в опубликованном итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике.
Отмечается, что саммит призвал Совет ЕС завершить работу по совместной координации закупок газа, в том числе через Энергетическую платформу ЕС (предложенный Еврокомиссией механизм совместных закупок газа в ЕС), обмена газом через границу (между странами ЕС) и создания надежных ценовых ориентиров, сообщает ТАСС.
Напомним, решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств-членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России
Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.
Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
ЕС и НАТО потребовалось более года на утверждение декларации о ситуации вокруг Украины
Politico сообщила о намерении ЕС и НАТО представить декларацию о ситуации вокруг Украины
ЕС и НАТО в ближайшее время представят декларацию, в которой призовут Россию вывести войска с территории Украины, а Киеву пообещают полную поддержку, документ разрабатывался более года, сообщают СМИ.
Работу над декларацией прерывали из-за конфликта между Кипром и Турцией. Отмечается, что по требованию Германии в декларацию внесли раздел, посвященный Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание заявило, что ничего примечательного в тексте не ожидается, но из-за сроков, которые потребовались на утверждение, его могут расценивать как значительное дипломатическое достижение. Подписать документ собирались еще в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде. Как пишет Politico, из-за постоянных задержек при подготовке документа растет разочарование.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.