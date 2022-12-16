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Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины и Херсоне
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Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух регионах на юге Украины и подконтрольном городе Херсоне, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях. Сигнал прозвучал в 7.03 и 7.05 (8.03 и 8.05 по Москве), передает ТАСС.
Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины: в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах.
Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
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«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.
«Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.
По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.
Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).
Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
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ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.
Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
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Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.
«Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».
Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.
Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Главком ВСУ заявил о недосягаемости ВС России для HIMARS
Главком ВСУ Залужный заявил, что с помощью HIMARS не может достать ВС России
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Россия отвела свои силы на расстояние, до которого HIMARS достать не могут, других ракет у Украины нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.
Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS, потому что они отошли на безопасное для этих ракет расстояние. По словам генерала, у Украины нет ничего с большей дальностью полета, передает РИА «Новости».
Напомним, Запад не предоставлял Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 километров.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области.
Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
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Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.
В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.
В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Украинская администрация: Херсон полностью обесточен
Глава администрации Херсона Янушевич заявил о полном отключении электроэнергии города
Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил назначенный Киевом начальник областной администрации региона Ярослав Янушевич.
В своем Telegram-канале он заверил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.
Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ. Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
Минобороны рассказало о ранениях участников СВО
Начальник военно-медицинского управления Минобороны Тришкин назвал самый распространенный тип ранений участников СВО
Среди ранений, которые получают российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, чаще всего встречаются минно-взрывные, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
Тришкин заявил, что распределение такое же, «как и было раньше», в начале СВО: 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% – на пулевые; на заболевания и травмы также приходится по 10%. Он пояснил, что «это очень важно», поскольку «нужно понимать, каких специалистов больше привлекать, на каком направлении».
Начальник Главного военно-медицинского управления указал, что в медицинских отрядах специального назначения оказывается специализированная помощь, так как «иногда нет абсолютно времени, чтобы эвакуировать пациента даже в приграничный госпиталь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.
В Британии не исключили поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о возможной поставке крылатых ракет Storm Shadow
Необходимо пополнить британские запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, но и поставки различных видов вооружений обсуждаются с Украиной на основе ее нужд и технических возможностей, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес Radio Times.
Уоллес подчеркнул, что не собирается заниматься предположениями о поставках видов вооружений, поскольку Россия хотела бы знать, какие виды оружия Британия может передать Украине, передает ТАСС.
«Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», – заявил глава британского военного ведомства.
Он отметил, что Британия не собирается нападать на Россию, но речь идет о том, чтобы Украина смогла защитить себя, поэтому помощь ей будет продолжаться. При этом, по словам министра обороны, необходимо пополнить собственные запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне активных поставок техники и вооружения на Украину.
Также глава британского Минобороны оценил возможные поставки США ракетных комплексов Patriot Украине как значимый момент в ходе конфликта на Украине, если, конечно, Вашингтон на это решится.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как возможные поставки Вашингтона комплексов Patriot скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России.
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Серия взрывов прошла в четверг в городе Кривой Рог Днепропетровского региона, сообщают СМИ.
Ожидаются подробности после серии взрывов на востоке Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».
В четверг сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах Украины.
ВСУ повторно за четверг обстреляли Донецк снарядами НАТО
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ВСУ в четверг снова обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм (НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам, сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК уточняется, что обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, пострадали во время утреннего обстрела центра Донецка, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Также сообщается о повреждении зданий яслей, поликлиники, восьми жилых домов и торгового центра.
Кроме того, в МЧС ДНР заявили, что из-под завалов жилого дома извлекли женщину, пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Жительница Донецка: Украина лишила детства наших детей
Жительница Донецка Валентина Чайка: Украина лишила детства наших детей
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Каждый обстрел Донецка для местных жителей – личная трагедия. И хуже всего это переживают дети, которые вынуждены большую часть жизни проводить в подвалах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала жительница Донецка Валентина Чайка, комментируя обстановку в городе после самого масштабного обстрела со стороны ВСУ.
«Когда ВСУ начали плотно крыть центр города, каждый обстрел стал ощущаться как самый масштабный. Враг бьет по тем местам, где ты каждый день бываешь. После почти каждого такого нападения нам приходят сообщения о погибших друзьях, детях, знакомых. Для каждого жителя Донецка такие атаки – личная трагедия», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.
«При этом никто из моих знакомых не может сказать, о чем он больше всего сожалеет: о гибели знакомых или о самом городе со всей его монументальной красотой и личными воспоминаниями из прошлого», – отмечает собеседница.
«Буквально сегодня ракета попала в купол Преображенского собора, где я крестила своего сына. Я туда периодически хожу, все там знаю. И конечно, для меня этот удар по собору – действительно страшный и чудовищный. При прошлом обстреле города я потеряла свою близкую подругу», – подчеркивает она.
«На днях мне самой надо было отправиться в центр города, который находится под постоянными обстрелами. Я собирались с духом неделю. Все, кого я там видела, передвигаются с невероятной скоростью, потому что в любой момент ты можешь оказаться в опасности», – описывает Чайка.
Хуже всего эти удары ВСУ воспринимают дети, говорит жительница Донецка. «Они не понимают политики, но им приходится практически ежедневно и круглосуточно укрываться от обстрелов в подвалах. Они не ходят в школы, в сады, парки, не гуляют по улицам. В их квартирах зачастую нет воды, света и отопления. Если в центре города встречаешь родителя с ребенком, то сложно не заметить звериный страх в его глазах», – пояснила она.
«У наших детей Украина забрала детство. Все, что им остается, – это наряжать внутреннюю часть подъездов в преддверии Нового года. Поэтому каждый, буквальной каждый человек искренне надеется на то, что нашей армии удастся отогнать ВСУ от Донецка хотя бы в обозримой перспективе», – заключила Чайка.
Ранее второй раз за четверг ВСУ обстреляли Донецк. Как сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК), противник выпустил шесть снарядом калибром 155 мм. Обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
В ночь на четверг город подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила замглавы СЦЦК Наталья Щуткина. В Telegram-канале Центра также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория». Пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, пострадали.
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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