Министру экологии Киргизии запретили выступать в парламенте на русском языке

Спикер парламента Киргизии Шакиев не разрешил сделать доклад на русском языке

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой выступить во время заседания высшего законодательного органа с докладом на русском языке, который имеет в республике официальный статус.

Как сказал Шакиев после того, как министр перед выступлением сообщила, что ее доклад был подготовлен на официальном языке, «для всех существует правило: выступать на киргизском», передает ТАСС.

После замечания со стороны спикера Кутманова продолжила свою речь по поводу экологической обстановки в стране на киргизском языке.

Между тем, как сказано в законе о регламенте работы парламента Киргизии, депутаты и приглашенные в парламент лица имеют право выступать на киргизском или русском языках.

Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык.

Напомним, президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.