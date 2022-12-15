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Российские военные освободили Марьинку на 80%
Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки на 80%
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Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные освободили уже на 80%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин на Первом канале.
По его словам, в данный момент в городе идут бои в многоэтажной застройке, так как ВСУ пытаются удержаться за счет выстроенных задолго до боя укреплений, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что бои проходят и на окраинах Артемовска, где украинское командование «не считает своих потерь». Так, в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» «зажимают клещи»: зафиксированы бои с обеих сторон города.
«Противник упирается... там реальная мясорубка», – отметил врио главы ДНР.
По мнению Пушилина, после освобождения населенных пунктов близ Артемовска ВСУ не смогут получать снабжение для группировки.
Ранее СМИ сообщали о жалобах ВСУ на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
В Краматорске уничтожен склад ВСУ с тысячами снарядов системы «Град»
В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО «Град» и более трех тысяч снарядов различного калибра, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Каменское Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с населенными пунктами Калинина и Ямполовка ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены три беспилотника у населенных пунктов Токмак, Переможное Запорожской области и Рачевка Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Недалеко от Кременной Луганской народной республики перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
В ДНР назвали причину сокращения числа обстрелов Донецка ВСУ
В ДНР рассказали, что помогло снизить число обстрелов Донецка
Российские силы смогли добиться успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении, число обстрелов Донбасса стало в разы меньше, рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Обстрелы последних дней «позволили вычислить и уничтожить несколько РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами».
Ранее в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до 2 тыс. реактивных снарядов РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов различного калибра.
ВСУ попали снарядом в купол Преображенского собора Донецка
Мэр Донецка сообщил, что снаряд ВСУ прилетел в купол Преображенского собора
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Снаряды ВСУ во время утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале он также сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, возгорании столовой, автомобилей на парковке возле бизнес-центра «Столичный».
Кулемзин опубликовал фото последствий обстрела со стороны ВСУ в районе студгородка Ворошиловского района.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град».
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством»
Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»
В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.
Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды».
Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности, в энергетической сфере».
На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».
В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву.
По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации.
Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.
Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией.
Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран-спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.
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Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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США собрались передать Киеву средства для превращения обычных бомб в «умные»
Washington Post сообщила о планах США передать Украине оборудование для превращения неуправляемых бомб в «умные»
Администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», заявили американские чиновники высокого ранга.
По словам чиновников, такие бомбы будут способны «поражать российские военные позиции с высокой степенью точности». В частности, речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут крепиться к разным видам оружия. Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден это предложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание пишет, что речь идет о разработанных в США комплектах JDAM, которые сами США применяли на бомбардировщиках и истребителях, оборудование может быть использовано для преобразования боеприпасов различного типа, в том числе запускаемых с земли, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что страны Запада обсуждают новую военную помощь Украине, которая, по их мнению, даст Киеву «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией. Кроме того, в СМИ не исключают поставок на Украину из США ЗРК Patriot.
Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за нарастающей гуманитарной катастрофы
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с обстрелами ВСУ, рассказала она на пресс-конференции.
В письме омбудсмена говорится, что целью Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение. «Также причинение максимального урона гражданской инфраструктуре и объектам, находящимся под защитой Женевских конвенций 1949 года», – приводит документ ТАСС.
Морозова также указала, что кроме жилого фонда под обстрел попадают предприятия с «вредным производством». Так, 7 декабря ВСУ нанесли удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке. «Как известно, сама по себе горящая сера опасности не представляет, однако при соединении с водой образуется серная кислота, что в случае определенных погодных условий приведет к выпадению кислотных дождей», – добавила омбудсмен.
В письме приведена статистика жертв, а также пострадавших от обстрелов мирных жителей ДНР. Указывается, что с 27 ноября 2022 по 7 декабря в результате обстрелов погибли 22 человека, ранены 83 жителя республики. Морозова призвала ООН привлечь Украину к ответственности и незамедлительно принять меры по пресечению поставок западного вооружения, которое используется для террора и уничтожения гражданского населения Донбасса.
Напомним, нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике превышает 1,3 трлн рублей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
ВСУ повторно за четверг обстреляли Донецк снарядами НАТО
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ВСУ в четверг снова обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм (НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам, сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК уточняется, что обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, пострадали во время утреннего обстрела центра Донецка, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Также сообщается о повреждении зданий яслей, поликлиники, восьми жилых домов и торгового центра.
Кроме того, в МЧС ДНР заявили, что из-под завалов жилого дома извлекли женщину, пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Песков опроверг поступление от Киева предложений по новогоднему перемирию
Представитель Кремля заявил, что предложений перемирия в преддверии Нового года от Киева не поступало
Предложений от Киева по новогоднему перемирию не поступало, этой темы на повестке дня нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, российские власти не рассматривают новогоднее или рождественское перемирие и не могут сказать, примут ли такое предложение от властей Украины, если оно поступит, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.
Однако призывы к вступлениям в мирный диалог звучат в США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
Экс-сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер призвала президента США Джо Байдена прекратить разжигать ситуацию на Украине и не ухудшать отношения со страной – обладательницей крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент (Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) пользуется поддержкой 75% граждан.
Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами НАТО
В ДНР заявили, что Киевский район Донецка был обстрелян боеприпасами НАТО
ВСУ в ночь на четверг выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм (НАТО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК указано, что обстрел произошел в 8.02 со стороны ВСУ по направлению к населенному пункту Орловка от города Киевского района Донецка.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град».
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.