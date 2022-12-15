На МКС допустили ранний вылет «Союза-23» из-за аварии на «Союзе-22»

На МКС предположили более ранний вылет «Союза-23» из-за аварии на «Союзе-22»

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-23», который изначально был запланирован на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок из-за поломки «Союза МС-22», сообщил информированный источник.

Уточняется, что специалисты Роскосмоса в данный момент рассматривают возможность сдвига на ранний срок запуска «Союза МС-23», передает РИА «Новости».

При этом другой информированный источник уверяет, что авария в системе терморегулирования довольно серьезная и может привести к тому, что корабль будет перегреваться на солнечной стороне и замерзать в тени Земли во время вращения по орбите. В связи с этим специалисты Роскосмоса обсуждают первоочередные шаги по обеспечению приемлемого теплового режима работы приборов.

Ранее стало известно, что выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен по техническим причинам.

Напомним, выход российских космонавтов с борта МКС переносится второй раз подряд. Изначально выход планировался на 25 ноября, но из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.