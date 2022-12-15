Выход россиян в открытый космос отменен из-за разгерметизации «Союза»

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15 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 06:55  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot REUTERS/Radovan Stoklasa
США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Уехавших из России артистов забудут

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исход из страны – без перспектив возвращения – значительной части влиятельных фигур нашей творческой тусовки дает надежду, что в конце концов ситуация и атмосфера в творческих отраслях станет более здоровой – и идеологически, и профессионально. Подробности...
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Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия обязана вернуться в Арктику

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага. Подробности...
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Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

«Артемовская мясорубка» ВСУ

Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    последствия для боеготовности


    Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot

    релокация в ЕС


    IT-специалистам начали отказывать в немецкой визе из-за работы в компаниях под санкциями

    просьба от депутатов


    Саакашвили закончил голодовку через полдня после ее начала

    Видео

    ключевое сражение


    Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

    «империя лжи»


    Меркель стала символом подлости и лжи Запада

    необычный эффект


    Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

    полный запрет


    Ненависть к русскому языку лишает Украину науки и техники

    Черный континент


    США пытаются заставить Африку бояться России

    исход из страны


    Ирина Алкснис: Уехавших из России артистов забудут

    осознавать разницу


    Сергей Худиев: Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    сталь земли русской


    Андрей Полонский: Россия обязана вернуться в Арктику

    на ваш взгляд


    Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?

    Выход россиян в открытый космос отменен из-за разгерметизации «Союза»

    В связи с разгерметизацией корабля «Союз МС-22» выход в открытый космос Прокопьева и Петелина с борта МКС отменен
    		    15 декабря 2022, 06:16
    Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен по техническим причинам, сообщил Роскосмос.

    Планировалось, что Прокопьев с Петелиным пробудут в космосе более шести с половиной часов. Они должны были перенести радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» при поддержке Анны Кикиной, которая, оставаясь на МКС, управляла бы манипулятором ERA. Однако была обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции, передает РИА «Новости».

    Специалист Центра управления полетами в переговорах с космонавтами сообщил о решении «прекратить внекорабельную деятельность». Позднее Роскосмос подтвердил отмену выхода россиян в открытый космос, передает ТАСС.

    Экипажу МКС ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения «Союза», сообщил диктор трансляции НАСА.

    Напомним, выход российских космонавтов с борта МКС переносится второй раз подряд. Изначально выход планировался на 25 ноября, но из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.

    Песков высказался о возможности присоединения Чернигова и Одессы
    Песков заявил, что присоединение Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора людей
    		    14 декабря 2022, 13:49
    Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора жителей, но в первую очередь целью СВО является защита людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что первоочередной задачей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а вопрос о присоединении Одессы и Чернигова должны решать люди, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.

    Коментарии (56)
    Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
    		    14 декабря 2022, 15:01
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

    В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.

    ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.

    Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.

    Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.

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    Коментарии (25)
    В Киеве прогремела серия взрывов
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
    		    14 декабря 2022, 08:37
    Фото: Maxym Marusenko/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.

    Коментарии (19)
    В украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь

    14 декабря 2022, 15:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новая волна мобилизации на Украине не исключена, поскольку ВСУ несут большие потери, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить, заявила замглавы Минобороны страны Анна Маляр.

    Прогнозировать необходимость в новой мобилизации сложно, это зависит от потребности, ВСУ несут большие потери, нужно восстановление, и даже те, кто сейчас жив и не ранен, нуждаются в замене, заявила Маляр, передает ТАСС.

    Также внимание замминистра обратили на то, что с работников многих предприятий и компаний снимают бронь.

    Маляр призвала не паниковать и указала, что это «нормальный процесс мобилизации».

    Согласно текущему указу, мобилизация должна завершиться 19 февраля. Ее объявили 25 февраля, она велась в Киеве и всех областях, ее действие продляли несколько раз, как и военное положение.

    В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.

    Коментарии (14)
    СМИ: Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас
    		    14 декабря 2022, 15:04
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Елизавета Шишкова

    России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим в ужас противника, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.

    Он указал на то, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники, передает РИА «Новости».

    «Россия продолжила поставлять энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен отчасти компенсировал спад экспорта», – говорится в публикации.

    По словам автора статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации.

    «Рубль не рухнул. На самом деле он остается сильным по отношению к большинству валют. При этом инфляция в России заметно ниже, чем в некоторых странах Запада», – указал Фарли.

    Коментарии (11)
    Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»

    14 декабря 2022, 17:44

    Текст: Кристина Цыцура

    Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».

    Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».

    По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников. 

    Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.

    Коментарии (4)
    Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
    		    14 декабря 2022, 17:59
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.

    По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.

    Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.

    «В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.

    Коментарии (11)
    В России оценили риски получения Украиной американской ЗРК Patriot
    Военный эксперт Сивков: России нужно сорвать накопление Украиной ЗРК разного типа
    		    14 декабря 2022, 12:40
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о готовности Вашингтона передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.

    «Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», ­– отметил собеседник.

    «Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.

    «Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.

    «Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.

    «Накопив порядка 100-150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.  

    Как отмечает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.

    Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны: президентом Байденом или министром обороны Остином. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.

    Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре.  

    Издание The New York Times отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 1990-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot вооруженные силы Украины не смогут сразу же их использовать, потребуется нескольких месяцев для обучения. Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. 

    Напомним, в 2019 году системы ПВО западных стран, в том числе комплексы Patriot, защищавшие энергетические объекты Саудовской Аравии, оказались бессильны против ракет и беспилотников, которые применялись йеменскими хуситами. Позднее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и защитить страну не смогли ни «Железный купол», ни американские системы Patriot. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.

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    Коментарии (27)
    Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
    Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
    		    14 декабря 2022, 08:24
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.

    В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.

    Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики. 

    Коментарии (32)
    В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание россиян
    		    14 декабря 2022, 14:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ), комментируя намерение турецких властей ввести двухпроцентный налог на проживание в стране.

    С 1 января следующего года в Турции будет взыматься налог в 2% за проживание в отелях, мотелях, пансионатах, туристических деревнях, гостевых домах и других объектах размещения. Отмечается, что налог может быть включен в туры туристическими агентствами.

    «Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне. Определяющим в международных путешествиях является авиабилет, но никак не гостиница», – говорит эксперт из РСТ. 

    Он рассказывает, что Турция показывает очень большую динамику роста популярности. В 2022 году был побит рекорд прошлого года – более 5 млн туристов из России уже отдохнуло в этой стране. В прошлом году в Турцию выезжали 4 млн 700 тыс. россиян. Показатели растут несмотря на то, что авиасообщение ограничено, в том числе технической возможностью авиакомпаний. 

    «В следующем году мы ожидаем дальнейший рост популярности Турции в условиях ограничения путешествий в другие страны. Если будет достаточно авиаперевозок, то объем будет не меньше семи миллионов. 2% автоматически рассчитываются в рамках турпакета, так как это гостиничное размещение, а у самостоятельных путешественников, естественно, тарифы будут скорректированы на 2% в большую сторону», – поясняет собеседник.

    При этом специалист из РСТ подчеркивает, что организованные туристы двухпроцентного налога не заметят. Подорожание можно увидеть, скорее, при покупке авиабилета. В прошлом году авиаперевозка в Турцию, согласно среднему чеку, обходилась туристам из России в 20 тыс. рублей, в этом – в районе 60 тыс. рублей за билет. Также он обратил внимание, что касается данный налог абсолютно всех туристов, въезжающих в страну. Студенты, работающие и проживающие в Турции иностранцы платить его не должны. 

    Подобный налог также есть и в других странах, в том числе в России – курортный сбор, который составляет в ряде регионов 100 рублей в сутки. «На первый взгляд, эта сумма кажется небольшой, однако если смотреть по бюджетным объектам размещения, то это гораздо больше, явно не 2%», – заключили в РСТ.

    В конце октября прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объясняла, что новый налог в Турции необходимо будет уплачивать лишь самостоятельным туристам непосредственно в гостиницах.

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    Коментарии (17)
    В Турции ввели двухпроцентный налог на проживание
    В Турции с 1 января вводится двухпроцентный налог на проживание
    		   14 декабря 2022, 10:03
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Двухпроцентный налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года, соответствующий циркуляр размещен в правительственном вестнике «Ресми газете».

    Налог будет взиматься за проживание в отелях, мотелях, пансионатах, туристических деревнях, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими, также он может включаться в туры туристическими агентствами, передает ТАСС.

    Освобождение от уплаты налога получат учащиеся и студенты, проживающие в пансионатах общежитиях и кемпингах, не будут платить налог представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.

    Ранее сообщалось, что новый налог на туристов в Турции непосредственно в гостиницах придется выплачивать только самостоятельным туристам, бронирующим проживание в отеле или с помощью Сети.  

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    ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
    ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
    		    14 декабря 2022, 21:55
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.

    Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.

    Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.

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    Пойманы корректировавшие огонь по красноярским полицейским украинцы в Херсонской области

    14 декабря 2022, 13:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Задержаны два украинских гражданина, причастных к смерти трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщил руководитель краевого ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Речицкий.

    Оперативники получили сообщение о двух молодых людях, ведущих корректировку для ВСУ, первым был задержан 17-летний украинец Роман Литвинов, сообщил Речицкий, говорится на сайте ведомства.

    Литвинов признался, что за деньги передавал куратору, связанному с украинскими военными, данные о местоположении ВС России и МВД в Голопристанском районе Херсонской области.

    В ходе расследования выяснилось, что передававшим ВСУ данные о местоположении пункта временной дислокации оказался 18-летний украинский гражданин Ларион Лаврив. Он скрывался в Краснодарском крае. Вскоре его задержали и доставили в Херсонскую область.

    Возбуждено уголовное дело.

    В начале октября капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов получили смертельные ранения после ракетного удара в Херсонской области.

    Президент Владимир Путин наградил их орденами Мужества посмертно.

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    Россия и Иран договорились о строительстве и запуске совместных спутников
    		    14 декабря 2022, 17:50
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская и иранская стороны подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Салаийе.

    Москва и Тегеран окончательно определили рамки сотрудничества в космосе, стороны достигли взаимопонимания в разных областях, заявил Салаийе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    Документ предполагает, что стороны начнут совместно проектировать и строить спутники зондирования и телекоммуникаций, развивать нужную для этого инфраструктуру и проводить совместные учебные курсы в космической сфере.

    IRNA посчитала подписание такого документа большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере, что в свою очередь должно повысить уровень отношений между двумя странами.

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    В Краматорске уничтожен склад ВСУ с тысячами снарядов системы «Град»

    14 декабря 2022, 15:12

    В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО «Град» и более трех тысяч снарядов различного калибра, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Возле населенного пункта Каменское Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Рядом с населенными пунктами Калинина и Ямполовка ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожены три беспилотника у населенных пунктов Токмак, Переможное Запорожской области и Рачевка Херсонской области, перечислили в Минобороны.

    Недалеко от Кременной Луганской народной республики перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.

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