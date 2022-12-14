Лидер «Новых людей» Нечаев призвал СНГ добиваться безопасности

Парламентским партиям СНГ нужно вместе добиться мира и безопасности, заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на III международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ».

В мероприятии также участвовали представители парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии, и главы фракций в Госдуме, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Время непростое. Народы и руководство наших стран хотят жить в мире и строить безопасность сегодняшнюю и, самое главное, безопасность будущего. Это требует особенных усилий. Но у нас все получится. Желаю всем мира в будущем году. Ведь безопасность наших детей – это главное», – заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что взаимодействие между странами СНГ нужно выстраивать на всех уровнях. В этом помогает обновление парламентов государств.

«В России больше 15 лет в парламенте было четыре партии. В прошлом году после прихода «Новых людей» стало пять. Обновление – это всегда хорошо, особенно когда оно сохраняет преемственность. Наши страны уже исчерпали в XX веке лимит на революции. Теперь нам нужно развитие. У нас получается решать сложные вопросы через согласие», – сказал депутат.

«Новые люди» предложили партиям стран СНГ развивать сотрудничество и провести дополнительные встречи, чтобы обсудить все аспекты.

«Мы открыты к сотрудничеству. Приглашаем на встречу с нашей фракцией тех, кому близки идеи здравого смысла, развития и обновления. Нам важно работать не только с правящими партиями, но и с оппозиционными фракциями парламентов. Это дает больший объем сотрудничества и представления о наших соседях», – заявил лидер партии.

Нечаев отметил, что страны СНГ связывает не только историческая память, но и теплые отношения. Он призвал подкрепить историческую дружбу современным сотрудничеством.