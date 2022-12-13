На Украине повреждены почти 50% объектов энергосистемы

Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении почти 50% объектов энергосистемы

На Украине повреждено в результате обстрелов со стороны российских военных около 50% всей энергоинфраструктуры, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

По его словам, на Украине не осталось ни одного энергетического объекта, который бы не подвергся атаке. Так, повреждены 45 подстанций разного класса напряжения, 87 высоковольтных линий электропередач, которые тянутся на тысячи километров, передает РИА «Новости».

При этом Шмыгаль уверяет, что ВС России пока «не удается уничтожить украинскую энергосистему», которая «сохраняет целостность и управляемость».

Ранее лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев предрек Киеву серьезные трудности на энергетических объектах при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы.