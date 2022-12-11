Власти Одессы подтвердили проблемы с водой

Мэр Одессы Труханов: В городе не работают 43 котельных из 140

Коммунальные службы начали запускать насосные станции в Одессе, при этом в городе не работают 43 котельных из 140, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в Одессе заново начали запускать насосные станции, а там, где воды нет со вчерашнего дня, ее подвозят машинами, передает ТАСС. При этом мэр не уточнил, какая часть города остается без воды, и добавил, что в данный момент не работают 43 котельные из 140.

Ранее в воскресенье украинские издания сообщили о проблемах с водой в Одессе.