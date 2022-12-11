СМИ: Жителя Одессы сообщили о перебоях с водоснабжением

Митинг с требованием снять санкции против России прошел в Вене

Митингующие в Вене потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций

Жители Вены вышли на митинг с требованием к австрийским властям отказаться от введения санкций против России и сохранения нейтралитета страны в полном объеме.

Бывший вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе, выступая на митинге, заявил, что Европа долгое время старались не замечать конфликта на Украине, и сейчас тоже не выступает в роли посредника, когда европейские политики «предприняли бы шаги, чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров», передает РИА «Новости».

По словам Штрахе, в настоящее время Европа поставляет оружие вместо предложений мира, вводит санкции и способствует обострению конфликта.

Он также заявил, из-за помощи американских спецслужб в организации госпереворота на Украине в 2014 году в стране началась гражданская война, но об этой предыстории конфликта умалчивается.

Помимо этого, бывший вице-канцлер отметил, что австрийские партии «мечтают» о вхождении страны в НАТО, что нельзя допустить, чтобы защитить основу австрийской Конституции – нейтралитет.

Как заявили организаторы митинга, нынешний кризис поразил парламент и правительство Австрии, которым нужно немедленно приложить усилия для организации мирных переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения вооруженного конфликта.

Участники мероприятия традиционно держали австрийские и российские флаги, а также плакаты с надписями «Вместо санкций – дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Ранее митинги в Вене с требованием отмены санкций против России прошли в октябре.