В Раде оценили ситуацию с отсутствием света в Одесской области

Глава комитета Рады по энергетике Герус назвал срок улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области

Требуется несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с отсутствием электроснабжения в Одесской области Украины, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Местные власти заявили, что на восстановление энергообъектов могут уйти месяцы.

Герус сообщил, что ночные российские удары «попали в цель» и оказались результативными. Как пояснил Герус, поврежден ряд трансформаторов, передает РИА «Новости».

В свою очередь, департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов потребуется «гораздо больше, чем в предыдущие разы». Указывается, что «речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что два-три месяца». Тем, кому «сложно будет обходиться без электроэнергии», рекомендовали покинуть регион, если есть такая возможность.