Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России

Эксперт объяснил соперничество за Африку между Россией и Европой

«России стоит биться за позиции в Африке и за умы местных жителей, если такая борьба будет навязана Европой. Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Бабаев. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения.

«Сам по себе ЕС слабо представлен в Африке, там работают некоторые европейские страны, прежде всего – Франция и Великобритания, а также частично Германия. При этом, мы видим, что Франция, имеющая сильное влияние в Центральной и Западной Африке, теряет позиции и практически ушла из региона. А российские интересы там берут верх как минимум в двух странах – Мали и ЦАР», – пояснил директор Института Китая и современной Азии РАН, декан Финансового университета Кирилл Бабаев.

По его словам, африканские государства предпочитают иметь дело не с ЕС, который выдвигает довольно много политических требований, а с Россией и Китаем, которые готовы инвестировать в экономику африканских государств и поддерживать их политические режимы. «Так что, я думаю, предпочтение большинства государств Африки сегодня отдается России и Китаю, нежели Европе. Может ли ЕС попытаться нарушить ситуацию? Для этого ему нужно поменять подход к африканским странам. Но на сегодняшний день у Евросоюза нет достаточно воли, чтобы это сделать», – подчеркнул собеседник.

Эксперт уверен: России стоит биться за позиции в Африке и за «умы местных жителей», если такая борьба будет навязана Европой. «Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав. Африка – это быстрорастущее население и рынки, гигантские возможности в добывающей отрасли, в логистике, в транспортной сфере. Не зря в следующем году пройдет второй саммит Россия – Африка, в ходе которого ожидается усиление российских позиций на континенте.

Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», передает РИА «Новости».

«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <...> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует!» – высказался Боррель.

Президент РФ Владимир Путин отверг заявления главы евро-дипломатии. «Боррель – большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются», – сказал российский лидер.

По его словам, если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то «не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала европейскому политику не мерить по себе людей. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.