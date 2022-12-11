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Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками
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Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.
Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.
«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.
В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.
Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.
Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников
Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников
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Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа.
Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград».
«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников.
При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались.
В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
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Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
Москва потребовала наказать сжегших российский флаг в Финляндии
В МИД потребовали наказать сжегших российский флаг в Финляндии
Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности.
Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале.
Все жители Одессы остались без света
Жители Одессы оказались отключенными от электроэнергии из-за разрушения объектов инфраструктуры
Все абоненты в Одессе оказались отключены от электроэнергии, электричество сохранилось только на объектах критической инфраструктуры, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.
По информации холдинга, ситуация с электроснабжением в области и городе остается сложной, от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Отмечается, что в населенных пунктах области тоже проходят экстренные отключения света. При этом восстановление поврежденных объектов будет начало только после согласования с военными.
Кроме того, в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области звучит воздушная тревога.
Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины.
Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине
Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно.
«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.
Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
В США признали, что им не выгодна победа Украины
Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины
Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости».
Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне.
Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.
Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине
Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии».
В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам».
«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев.
Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.
ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях
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Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи.
В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники.
На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции.
В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град».
Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.
Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении.
Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.
Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.
Позднее врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – сообщил он.
Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.
Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле
The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно
Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.
Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости».
Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз.
«В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты.
Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины.
Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сработала над Симферополем, и призвал сохранять спокойствие, все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны над Мелитополем, предварительно сработала ПВО.
Вучич дал оценку признанию Меркель о Минских соглашениях
Вучич назвал исторически важным признание Меркель о Минских соглашениях
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Исторически важное признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, представляют ситуацию в абсолютно новом свете, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич сказал, что признание Меркель для него «практически невероятно», но оно подтверждается словами Порошенко. Как заявил Вучич, «это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года». По его словам, признания Меркель и Порошенко серьезно влияют на позицию Сербии по Косову, передает ТАСС.
Открывшаяся информация, по его словам, позволяет судить о «злых намерениях» Запада, меняет ситуацию «во всех смыслах, прежде всего в политическом». Вучич сказал, что получил «ясный сигнал, кому нельзя верить». По его словам, если так посмели «обманывать и лгать» в отношении России, то встает вопрос, «сколько смогут выстоять» другие страны, такие «маленькие», как Сербия. «Это для меня многое меняет, но нельзя полностью сопоставить нашу ситуацию с их ситуацией, это для нас наука», – сказал он.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
«Черные трансплантологи» прибыли за органами украинских военных под Артемовск
Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о прибытии на позиции ВСУ под Артемовском «черных трансплантологов» с Запада
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«Черные трансплантологи» с Запада прибыли под Артемовск в ДНР, чтобы «заработать на органах» украинских военных, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев сообщил, что около трех недель назад в район Атремовска «прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю» в сопровождении ЧВК «Моцарт». С ней приехали Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд, которые якобы входят в ЧВК, но «засветились» в Донбассе как «черные трансплантологи» в 2014–2015 годах, передает РИА «Новости».
Дебрю фигурировала в показаниях экс-сотрудника СБУ, который раскрыл схему изъятия органов украинских военных в Донбассе, существовавшую уже в ноябре 2014 года. Органы отправляли, в частности, в Германию и Израиль. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов и часто сама могла провести операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.
Киселев сказал, что под Артемовск «черные трансплантологи» прибыли из-за «колоссальнейших потерь» вооруженных сил Украины, рассчитывая заработать «на органах тех вэсэуниковшников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении. New York Times сообщала, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском.