Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками

Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.

Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.

Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.

«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.

По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.

В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.

Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.