В Роскосмосе заявили об увеличении передачи данных российским сегментом МКС

Роскосмос: На Землю будет поступать больше данных от российского сегмента МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время выхода в открытый космос в феврале 2023-го года установят на Международной космической станции средство связи, которое будет передавать больше данных на Землю.

По словам Прокопьева, это радиотехническое средство передачи информации нового поколения, которое позволит еще быстрее передавать большие объемы данных.

«Планируется, что в феврале мы установим его во время работы за бортом», – сказал Прокопьев в интервью журналу «Русский космос», сообщает РИА «Новости».

Средство связи и другое оборудование, необходимое для выходов в открытый космос, доставил на станцию грузовой корабль «Прогресс МС-21», пристыковавшийся к МКС 28 октября.

Также сообщалось, что завершились первые испытания системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет «Ангара» на космодром Восточный. Прошли первые испытания в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск.

Отмечается, что на «Полете» сейчас готовятся к испытаниям «Ангары-НЖ». Испытания запланированы на 2023 год.

Также с помощью макета планируется отстрел пилотируемого корабля «Орел» для отработки систем спасения. Кроме того, «Ангара-НЖ» будет использована для подготовки персонала к работе с настоящей ракетой.