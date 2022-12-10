ВСУ обстреляли Донецк из «Града» и артиллерии натовского калибра Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Украину в попытке сровнять Донецк с землей западным оружием 10 декабря 2022, 02:58

Фото: Li Muzi/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Науськиваемые странами Запада украинские каратели при помощи западных вооружений пытаются буквально сровнять Донецк с землей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Постпред России при ООН в ходе выступления на заседании СБ всемирной организации заявил, что в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия, в ходе которой науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. Он подчеркнул, что ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с какой-то остервенелой злобой, передает ТАСС. Российский дипломат выразил сожаление, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно. Накануне Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН данные об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими вооруженными силами. Так, в пятницу ВСУ обстреляли в центре Донецка Дом правительства и гостиницу «Дружба». Вечером того же дня ВСУ обстреляли четыре района Донецка из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра. Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь 9 декабря 2022, 15:39

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk/REUTERS

Текст: Вера Басилая

Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo. По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале. Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ 9 декабря 2022, 10:07 Текст: Александра Юдина

Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр. Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день. Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек. Новости СМИ2 Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо 9 декабря 2022, 11:55

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. «На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо. ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР 9 декабря 2022, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России. У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ. У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах. Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении. Новости СМИ2 Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году 9 декабря 2022, 15:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах. По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе. «Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине. ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке 9 декабря 2022, 15:59

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу. «Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости». Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало. Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек. Новости СМИ2 Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда 9 декабря 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей. Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости». Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег. «Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману. Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. В Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия Николаевский подпольщик: Чистой воды в городе нет, хлеб дают раз в три дня 9 декабря 2022, 08:26 Текст: Александра Юдина

Без того сложная ситуация с продовольствием города Николаева на Украине становится хуже с каждым днем, сообщил активист местного подполья. По его словам, с каждым месяцем, неделей и днем в городе обстановка ухудшается: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды. Кроме того, раз в три дня выдают хлеб и раз в неделю – консервы. Причем хлеб привозят с завода «Киевхлеб», который по дороге в Николаев становится настолько черствым, что его невозможно есть, передает РИА «Новости». В подполье также рассказали, что местные власти сократили социальные расходы, даже пособия по безработице. Стоящих на учете в службе занятости снимают через 90 дней и перестают платить пособие. «Люди не живут, а просто выживают», – подчеркнули местные жители. Активисты из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою помощь. Подпольщик также показал видеоряд неба над Николаевым, снятый жителями города. Небо окрашено в цвета российского флага, а снимающая видео женщина произносит: «Бело-сине-красный». Ранее активисты николаевского подполья рассказали, что полиция города отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского. Новости СМИ2 Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении 9 декабря 2022, 17:02 Текст: Кристина Цыцура

Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. Новости СМИ2 Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков 9 декабря 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita. Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию. Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений. Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский. Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков. Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф. ВС России успешно отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении 9 декабря 2022, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены, сообщило Минобороны России. ВСУ предприняли атаку в сторону поселков Владимировка и Павловка в ДНР, а также Новодаровка Запорожской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Российские военные нанесли огневое поражение противнику, подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на предыдущие позиции. Потери украинской стороны на этом направлении оцениваются в 80 бойцов ВСУ убитыми и ранеными. Между тем на Краснолиманском направлении ВС России продолжили наступление, контратаки ВСУ успешно отражены. На этом направлении уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, две БМП и четыре автомобиля. В четверг ВСУ попытались организовать наступление у населенного пункта Водяное в ДНР, но его успешно отразили. Новости СМИ2 Британский художник Бэнкси стал почетным гражданином города Ирпень Горсовет Ирпеня присвоил художнику Бэнкси звание почетного гражданина 9 декабря 2022, 15:05 Текст: Кристина Цыцура

Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города. «Ирпенский городской совет решил присвоить звание почетного гражданина города Ирпень всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Заслугой названо решение Бэнкси увековечить своим творчеством истории борьбы Ирпеня. Причем ранее местные жители украли вместе с частью фасада граффити художника. Вместо рисунка на стене осталась дыра, пишет «Царьград». Напомним, в ноябре Бэнкси также нарисовал граффити на стене разрушенного дома в украинском селе Бородянка. Бородянский поселковый совет решил внести работу уличного художника в список культурного наследия. ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS 10 декабря 2022, 00:26

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге. Новости СМИ2 СБУ устроила проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области СБУ устроила проверки в кафедральном соборе УПЦ в городе Борисполь 9 декабря 2022, 14:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает главное управление СБУ по столичному региону. По сообщению ведомства, СБУ совместно с национальной полицией и тербатами осуществляет «контрразведывательные мероприятия» на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области, передает РИА «Новости». Ранее СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.