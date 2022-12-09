В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ Москва направила в ООН данные об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса Москва отправила в ООН информацию об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ 9 декабря 2022, 09:45 Текст: Александра Юдина

Москва отправила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо, в котором содержатся факты об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских военных, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. В своем Telegram-канале он отметил, что письмо направлено в качестве официального документа от донецкой общественной организации «Справедливая Защита», причем особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели». Украинские боевики регулярно обстреливают жителей Донбасса. В результате последнего обстрела со стороны бойцов киевского режима пять шахт в Донецке оказались обесточенными, под землей находятся 186 человек. Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США 8 декабря 2022, 13:35

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях. Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT. Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула. Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН. Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил. Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу 7 декабря 2022, 20:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима. Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма. «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина. Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время. Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. Новости СМИ2 ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки 7 декабря 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР. «Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск. «Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР. Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР. Пушилин рассказал об обстановке в Марьинке и Павловке 7 декабря 2022, 05:09 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные удерживают часть укреплений в Марьинке, но город от них зачищают, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Марьинское направление считается важным, бои ведутся в самом населенном пункте, и противник упирается, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. Он занял часть укрепрайонов, но город постепенно освобождается. Также врио главы республики затронул тему населенного пункта Павловка – ВСУ пытаются контратаковать подразделения ДНР, но они продвигаются вперед. Освобождение Павловки стало шагом к выходу на Угледар, контратаки успешно купируются, заключил Пушилин. Ранее Минобороны сообщало, что попытки украинских военных провести контратаки у Курдюмовки, Спорного и Марьинки успешно пресекаются. Новости СМИ2 В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное в ДНР 8 декабря 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные у населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике попытались пойти на прорыв на бронемашинах Mastiff, сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев. Наступление у села Водяное отбили бойцы отдельного разведывательного батальона спецназначения морской пехоты «Спарта» и отдельного штурмового батальона «Сомали», сказал Киселев, передает ТАСС. Также им оказывала поддержку 238-я артиллерийская бригада. Всего со стороны ВСУ участвовало 15 единиц техники, включая БМП, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и британские броневики Mastiff. В четверг Минобороны сообщало, что российские военные за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих Украины, также был сбит украинский вертолет Ми-8. Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса 7 декабря 2022, 17:44 Текст: Вера Басилая

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. Новости СМИ2 Врач-доброволец из Новочеркасска провел в Донбассе 117 операций за две недели 6 декабря 2022, 17:50

Фото: с личной страницы Бориса Гуркина vk.com

Текст: Андрей Резчиков

«В командировке в Донбассе врачи работали без выходных, нас могли вызвать в любое время суток. Я готов снова поехать туда в самое ближайшее время», – рассказал газете ВЗГЛЯД главврач больницы скорой помощи Новочеркасска Борис Гуркин. Он участвовал в церемонии вручения премии «Мы Вместе», прошедшей в понедельник в Москве. «Поехать в командировку в Донбасс для оказания медицинской помощи я решил сразу после начала спецоперации», – рассказал главный врач новочеркасской больницы скорой медицинской помощи, депутат городской Думы Новочеркасска Борис Гуркин. Гуркин – майор медицинской службы в запасе. Собеседник провел сотни хирургических операций в госпиталях на Северном Кавказе. В августе во время отпуска врач поехал на две недели в Луганскую народную республику. «У меня есть опыт лечения боевых травм, поэтому я решил, что должен поехать в Донбасс и поделиться своими знаниями. В те две недели мы все чему-то учились друг у друга. Коллеги показывали мне свои наработки. Это был обоюдный процесс», – пояснил Гуркин. По словам врача, за время командировки он провел в ЛНР 117 операций. Хирурги в это время жили в палатках прямо на территории больниц. «Мы работали без выходных. Нас могли вызвать в любое время суток. Это могла быть обработка огнестрельных ранений, обширных повреждений мягких тканей, отрыва конечностей, оперирование открытых переломов», – рассказал врач. Среди тех, кому потребовалась хирургическая помощь, оказалось несколько пленных из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ), к «которым относились как к пациентам и не более того». «Я не исключаю, что снова поеду в Донбасс. Я готов отправиться туда в любой момент. Надеюсь оказаться там в самое ближайшее время, считаю, что нужен там. В Донбассе совсем другие ощущения», – подчеркнул Гуркин. В понедельник, в Международный день добровольцев, в Москве состоялось вручение премии «Мы вместе». В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум в центральном выставочном зале «Манеж», который продлится до 7 декабря. «Форум производит сильные и глубокие впечатления, я никогда в жизни не видел ничего подобного», – признался Гуркин. Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и волонтеров. Основная ее задача – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В нынешнем году на премию было подано рекордное количество заявок. В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ 9 декабря 2022, 10:07 Текст: Александра Юдина

Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр. Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день. Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек. Новости СМИ2 При обстреле Донецка ВСУ погибли шесть мирных жителей 6 декабря 2022, 15:59 Текст: Елизавета Шишкова

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли не менее шести мирных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Количество раненых уточняется», – написал он в своем Telegram-канале. В частности, повреждено дошкольное учреждение, школа и несколько многоквартирных домов. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО «Град». Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий 7 декабря 2022, 06:15 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам. По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину. Новости СМИ2 Пушилин заявил о 19 раненых в ДНР в ходе обстрела ВСУ 6 декабря 2022, 22:05 Текст: Алексей Дегтярев

При обстреле ДНР украинскими военными погибли четверо, пострадало 19 человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. ВСУ за вторник выпустил по ДНР свыше 130 боеприпасов разного калибра, в том числе из РСЗО «Град», четверо погибли, 19 ранены, написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он указал, что украинские военные ведут огонь «варварски», без конкретных целей, под обстрел попадают жилые кварталы, детские сады, школы и храмы. ВСУ стреляют с целью убить как можно больше людей, подчеркнул глава республики. Ранее во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города погибли не менее шести мирных жителей. В Донецке из-за обстрела ВСУ загорелся бизнес-центр «Центавр-Плаза» 6 декабря 2022, 13:19 Текст: Александра Юдина

В центре Донецка охвачен огнем бизнес-центр «Центавр-Плаза», также есть попадания в дворец спорта «Дружба» и крытый рынок Ворошиловского района, заявил мэр города Алексей Кулемзин. В Telegram-канале главы города отмечено, что в результате обстрела со стороны ВСУ на месте, где находится крытый рынок, есть раненые, их число и состояние здоровья уточняется. Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Новости СМИ2 Путин: Война в Донбассе была начата не Россией Путин заявил, что войну в Донбассе начали украинские власти 7 декабря 2022, 18:41 Текст: Вера Басилая

Война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. «Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Путин заявил, что западные «страны-гаранты» должны были провести выборы и вернуть все в правовое поле, но ничего сделано не было. «Я когда напоминаю коллегам в телефонных разговорах, все молчат – ответить-то нечего», – подчеркнул президент. По его словам, законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только «плевки в лицо», это скрытая русофобия, в итоге «не осталось других шансов для решения вопроса Донбасса». Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Пожарные потушили загоревшуюся после обстрела крышу Донецкого национального университета 7 декабря 2022, 03:48 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные обстреляли Донецкий национальный университет, после чего крыша строения загорелась, возгорание ликвидировано, сообщили в республиканском МЧС. Сообщение о пожаре в одном из корпусов вуза поступило в 00.56 мск, приехавшие на место пожарные выяснили, что в результате обстрела загорелась кровля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. К 1.46 мск пожар локализовали, к 2.23 – ликвидировали. По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал и не погиб. Для тушения привлекались семь единиц техники и 30 человек. Напомним, ночью в среду ВСУ провели обстрел Ворошиловского района Донецка, было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град». Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град» 7 декабря 2022, 01:36 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные ночью в среду обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Град» из населенного пункта Тоненькое, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства. Обстрел начался в 00.43, всего было выпущено шесть ракет. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстреле ДНР во вторник погибли четверо, ранения получили 19 человек.