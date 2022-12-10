ВСУ обстреляли Донецк из «Града» и артиллерии натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка из «Града» и артиллерии калибра 155 мм со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 19.59 пятницы зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка ракетами РСЗО «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое.

Кроме того, в 21.10 произошел обстрел Кировского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка. Помимо этого, в 23.44 ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский районы Донецка снарядами калибра 155 мм из населенного пункта Нетайлово.

Ранее британские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России. В пятницу вечером ВСУ обстреляли российский город Новопсков из американской РСЗО HIMARS.