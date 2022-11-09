В действиях России усмотрели подготовку к «зомби-апокалипсису»

Колумнист Bloomberg Фиклинг: Россия и Китай скупают золото из-за утраты доверия к США

Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с подготовкой к «зомби-апокалипсису», такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Фиклинг написал, что по данным Всемирного совета по золоту, центробанки стран мира скупили в сентябре 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год. По его словам, это похоже на поведение людей перед «зомби-апокалипсисом». «Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков», – передает РИА «Новости» слова Фиклинга.

Фликинг напомнил, что у слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом. Так, госдолг США когда-то считался «подлинно безрисковой» инвестицией, однако санкции заморозили резервы Банка России, а ЕС размышляет над тем, чтобы передать эти средства Украине. «В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку», – подчеркнул колумнист.

В этом отношении, по его словам, показательны турецкие и египетские закупки золота, особенно с учетом того, что обе страны – союзницы США. За последнее десятилетие их отношения с Вашингтоном значительно ухудшились, и в такой ситуации логично не связывать резервы центрального банка с одной-единственной страной.

«За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия», – заявил автор.

Роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима, однако его доля в резервах центробанков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого. «К этому практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства – будь то принуждение французских банков к соблюдению санкций США, решения, из-за которых гонконгские политики получают зарплаты стопками наличных, или заморозка российских резервов», – пояснил Фиклинг.

В такой ситуации золото выглядит заманчивой альтернативой, однако и в этом случае остаются риски: к примеру, Венесуэла уже три года ведет тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках, резюмировал он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. По данным Евросоюза, европейские страны заморозили 17,4 млрд евро активов российского бизнеса. В ЕС считают, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать отстаивать свои интересы, чтобы вернуть замороженные Западом золотовалютные резервы, действия которого расцениваются, как международный акт воровства.