|
|
В действиях России усмотрели подготовку к «зомби-апокалипсису»
Колумнист Bloomberg Фиклинг: Россия и Китай скупают золото из-за утраты доверия к США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Валютное господство США и жесткие меры Вашингтона по его сохранению вынуждают ряд стран, включая Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с подготовкой к «зомби-апокалипсису», такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Фиклинг написал, что по данным Всемирного совета по золоту, центробанки стран мира скупили в сентябре 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год. По его словам, это похоже на поведение людей перед «зомби-апокалипсисом». «Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков», – передает РИА «Новости» слова Фиклинга.
Фликинг напомнил, что у слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом. Так, госдолг США когда-то считался «подлинно безрисковой» инвестицией, однако санкции заморозили резервы Банка России, а ЕС размышляет над тем, чтобы передать эти средства Украине. «В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку», – подчеркнул колумнист.
В этом отношении, по его словам, показательны турецкие и египетские закупки золота, особенно с учетом того, что обе страны – союзницы США. За последнее десятилетие их отношения с Вашингтоном значительно ухудшились, и в такой ситуации логично не связывать резервы центрального банка с одной-единственной страной.
«За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия», – заявил автор.
Роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима, однако его доля в резервах центробанков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого. «К этому практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства – будь то принуждение французских банков к соблюдению санкций США, решения, из-за которых гонконгские политики получают зарплаты стопками наличных, или заморозка российских резервов», – пояснил Фиклинг.
В такой ситуации золото выглядит заманчивой альтернативой, однако и в этом случае остаются риски: к примеру, Венесуэла уже три года ведет тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках, резюмировал он.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. По данным Евросоюза, европейские страны заморозили 17,4 млрд евро активов российского бизнеса. В ЕС считают, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать отстаивать свои интересы, чтобы вернуть замороженные Западом золотовалютные резервы, действия которого расцениваются, как международный акт воровства.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
|
|
По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
Политолог объяснил стратегию российских войск на Украине
Россия на Украине избрала своей стратегией изматывание противника и сохранение жизней российских солдат, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.
«ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники», – сказал он.
Яшин добавил, что ВСУ, несмотря на поставки западных систем ПВО, не могут отразить наши атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами.
«Совмещение активной обороны и массированных ракетных ударов позволяет наносить ущерб военной инфраструктуре и командным центрам. К тому же из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск», – сказал эксперт.
«Всё это – дополнительная нагрузка на «сочувствующих» из НАТО. Ситуацию осложняет и экономический кризис, который дополняется недовольством населения и выводит людей на улицы по всей Европе», – добавил политолог.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что траты США на помощь Украине в размере 2,5 млн долларов в час являются «деньгами на ветер».
Депутат Луговой раскрыл подробности о предполагаемом организаторе теракта на Крымском мосту
|
|
Российским властям необходимо как можно скорее причислить британского офицера Кристофера Найджела Доннелли к числу террористов. В противном случае сохраняется опасность новых диверсионных актов против России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее он направил в генпрокурору России запрос о проверке действий Доннелли.
«Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник Ми-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы», – рассказал депутат Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Я неоднократно поднимал тему о деятельности этого специалиста НАТО по всем вопросам, касающимся стран Балтии и Восточной Европы. Одна из основных антироссийских программ британцев называется «Инициатива честности». И ее основал именно Доннелли», – продолжил парламентарий.
«Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования Британской армии, и работают они «ненасильственно» против России», – замечает собеседник.
В раскрытии Доннелли особую роль сыграли хакеры. «Мы работали по рассекреченным документам британского правительства, которые вскрыла группа «Анонимус». Еще в 2018 году стало известно об антироссийском консорциуме под руководством Zink Network. Доннелли опять же участвовал практически во всех проектах Консорциума», – пояснил он.
Несмотря на «почтенный возраст», бывший полковник Ми-6 продолжает свою антироссийскую деятельность, утверждает депутат. «Доннелли сейчас в статусе советника министра иностранных дел Литвы. Вероятно, именно с его подачи Прибалтика стала одним из первых регионов ЕС, которая закрыла границы с РФ, активно поддерживает гонения на русских и регулярно предлагает Европарламенту ужесточить санкции против России», – предположил Луговой.
Он также настаивает на том, что Кристофера Доннелли надо признать террористом. «Это поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба. Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – заключил Луговой.
Ранее во вторник стало известно, что депутат от ЛДПР Луговой направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста в августе.
«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале. В случае подтверждения информации британского офицера нужно признать террористом.
В начале октября портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров: Неадекватность Зеленского разочаровывает всех в Европе и США
|
|
«Украинский неофашистский режим должен до конца своих дней каяться за свои преступления, а не просить извинений от нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя пять условий переговоров Киева с Москвой, которые перечислил украинский президент Владимир Зеленский.
«Заявления Владимира Зеленского об условиях Украины для переговоров с Россией выглядят смешными и даже абсурдными. Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – рассказал первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
«Пять бывших регионов Украины сделали свой выбор в пользу России, это закреплено в нашей Конституции, мы что, должны ради кого-то менять свой основной закон и предавать тех людей, которые поверили России?» – недоумевает собеседник.
«Кроме того, я глубоко убежден, что именно неофашистская украинская власть должна до конца своих дней каяться за преступления против людей, а не просить об извинениях нас», – подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, и так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном. Ведь очевидно же, что это слова абсолютно неадекватного политика», – полагает сенатор.
«Вообще, каждым делом должен заниматься профессионал. Политика – это очень тяжелая, сложная профессия, и для того чтобы быть президентом страны, нужно иметь соответствующие навыки и опыт. А когда президентом становится комик, юморист – все это выглядит смешно. Он же абсолютно недоговороспособный, о чем с ним можно договариваться, если он сначала говорит одно, потом другое?» – задается вопросом Джабаров.
Владимир Зеленский перечислил пять условий Киева для начала диалога с Москвой. Это: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», цитирует РИА Новости украинского президента.
Ранее Зеленский неоднократно, в том числе в недавнем интервью чешскому телеканалу CT24, заявлял, что разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь когда она уйдет за границы 1991 года, то есть «вернет» Украине не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым. Отмечается, что в нынешнем своем заявлении Зеленский не стал артикулировать требование вернуться к границам 1991 года, хотя и упомянул «восстановление территориальной целостности» Украины.
В начале октября Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, Киев не будет вступать в контакты с Москвой, пока Путин является президентом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее глава киевского режима подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. На это может указывать визит в минувшую пятницу в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ЦБ Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике к «жесткому» сценарию
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила более жесткий сценарий изменений в мировой экономике
|
|
Базовый сценарий прогноза, предполагаемый Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, по-прежнему остается наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий становится реальнее, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, согласно базовому сценарию, глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений, пока ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, что в свою очередь замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдет, передает «Интерфакс».
При этом глава ЦБ пояснила, что российский ВВП в этом сценарии после падения на 3–3,5% в 2022 году продолжит сокращаться, но во второй половине 2023 года экономика уже вернется к росту.
По второму возможному сценарию начнется более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, налаживание импорта и экспорта российскими компаниями. В этом сценарии инфляция вернется к цели уже в конце 2023 года, а ДКП сможет быть более мягкой, чем в базовом сценарии.
Согласно третьему сценарию, именуемому «глобальный кризис», повышения ставок ведущими центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. Так, ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше, а это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности.
Набиуллина добавила, что при таком исходе событий «мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами». Для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.
«В этом шоковом – хотя и, по нашей оценке, маловероятном – сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали», – отметила глава Банка России.
Тем не менее Набиуллина заявила, что ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений.
«После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала», – отметила она.
По словам главы ЦБ, ограничения поэтапно смягчаются по мере стабилизации ситуации, чтобы сделать комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности.
В конце октября совет директоров Банка России прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта 2022 года оставил ее без изменений – на уровне 7,5% годовых.
Напомним, 16 сентября Центробанк решил понизить ключевую ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ России близится к завершению, при этом регулятор считает, что сейчас целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, но диапазон краткосрочной ставки оценивается выше на 5–6%.
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
|
|
По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Малькевич поддержал резкую критику в адрес блогера Некоглая за пародию на российского солдата
|
|
Поскольку в стране нет строгого запрета вышучивать подвиги участников СВО, такие блогеры как Некоглай (Николай Лебедев) позволяют себе снимать пародии и выкладывать их в Сеть, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич, комментируя резкое высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес тиктокера.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила блогера Некоглая (Николая Лебедева), который снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ бомб российского солдата в окопе. По ее мнению, делать из подобных роликов смешной контент неуместно. Тиктокера намерены проверить на предмет дискредитации армии РФ.
«Конечно, Екатерина Михайловна права в своем возмущении. Дело в том, что все это происходит из-за несовершенства наших законов и отсутствия правильных, когда идет специальная военная операция, когда есть герои СВО. Мы ведь даже не знаем имя этого героя, который из окопа выкидывает гранаты. По-хорошему он должен быть на всех федеральных каналах, в оборудованных студиях в Донецке, выйти в прямой эфир», – считает Малькевич.
Он подчеркивает, что действия военнослужащего – это пример мужества, выдержки и героизма. И если бы в России занимались плановой раскруткой героев СВО, то параллельно должно быть строго запрещено пытаться их высмеивать. Поскольку ситуация иная и «все пущено на самотек», блогеры позволяют себе делать такого рода пародии, как снял Некоглай.
«Мне кажется, что эта история непонятно чем закончится, потому что пристегнуть дискредитацию армии, наверное, можно, но лучше, чтобы у нас все эти программы действовали комплексно. Так, например, на Украине никто не осмелится вышучивать сражающихся воинов. А у нас нет никаких на этот счет четких вводных. Соответствующие органы власти в нашей стране должны сказать, что это все запрещается, и параллельно не лишним будет начать пиарить подвиги наших воинов», – заключил собеседник.
Ранее президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил молниеносную реакцию российского бойца, который, лежа в окопе, отбросил от себя две гранаты, сброшенные с украинского дрона.
Суровикин доложил Шойгу текущую оперативную ситуацию в зоне СВО
Министр обороны Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, которые выполняют задачи в рамках СВО на Украине.
Министр заслушал доклад командующего Объединенной группировкой генерала армии Сергея Суровикина о текущей оперативной обстановке, характере действий противника, а также о выполнении российскими войсками боевых задач на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Суровикин также доложил Шойгу по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Шойгу в завершении работы на командном пункте вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды.
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
|
|
Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
|
|
В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «там очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе котлорой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на российского солдата
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на отбрасывающего от себя гранаты российского солдата
|
|
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко отозвалась о блогере Некоглае (Николае Лебедеве), который снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Блогера проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил России.
«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент», – приводит слова Мизулиной Ura.ru.
Она заявила, что «находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе» и близкие военнослужащих.
Сообщалось, что видео блогер удалил, однако сам он утверждает, что ролик доступен в его профиле, передает Telegram-канал Shot.
«Мизулина, круто работаешь. Увидела дискредитацию в этом ролике? (…) Выглядишь забавно», – ответил Мизулиной Некоглай.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на российского солдата. На видео видно, на военного поочередно сбрасывают две гранаты, однако тот их отбрасывает. Военный жив и уже выздоровел, поскольку атака произошла еще в марте.
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.
Эксперт: После победы республиканцев Байдена ждет расследование по Украине и Афганистану
Политолог Дудаков: Республиканцы могут попытаться объявить Байдену импичмент
|
|
В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Джо Байден превратится в «хромую утку» – и ему будет грозить процедура импичмента, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Во вторник президент США заявил, что в случае победы республиканцев для его правления настанут «ужасные два года».
«Очень высока вероятность того, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах замучают Байдена разного рода проверками. Республиканцы обещают запустить сразу несколько расследований в отношении Белого дома, в частности, по коррупции сына президента – Хантера Байдена, а также по Афганистану. Возможно, начнется расследование по Украине и другим вопросам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Уже весной или летом следующего года вероятна попытка республиканцев запустить процедуру объявления Байдену импичмента, прогнозирует эксперт. «Для президентства Байдена наступит очень тяжелый период – ему придется отбиваться от атак республиканского Конгресса. На этом фоне демократ Байден превращается в «хромую утку», – добавил собеседник.
Право вето, на которое рассчитывает американский лидер, может быть использовано для отмены принимаемых законодателями законов, но оно «не поможет ему защититься от расследований Конгресса», добавил Дудаков.
Во вторник президент Джо Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать «ужасные два года» для его правления. «Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден.
Республиканцы уже дали понять, что в случае перехода Конгресса под их контроль Байден должен приготовиться к череде расследований своей деятельности на посту главы государства. Победа на выборах в Палату представителей или Сенат передаст законодателям-республиканцам влиятельные председательские должности в ряде комитетов по надзору, что даст им возможность инициировать расследования против Байдена, Белого дома и даже членов семьи президента.
Контроль над Сенатом и Палатой представителей зависит от относительно небольшого количества конкурентных мест. По состоянию на вечер понедельника избиратели уже отдали более 42 миллионов бюллетеней на промежуточных выборах.
Бывший президент Дональд Трамп, который проголосовал во вторник, заявил накануне, что сделает «большое заявление» 15 ноября на своем курорте в Мар-а-Лаго, где, как ожидается, он начнет свою президентскую кампанию 2024 года. Опросы общественного мнения показывают, что он пользуется беспрецедентной поддержкой среди избирателей-республиканцев.
Зеленский перечислил условия переговоров с Россией
Зеленский после сообщений западных СМИ назвал условия переговоров с Россией
Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога.
Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
В Крыму ответили на планы Киева захватить полуостров к лету 2023 года
Депутат Госдумы Белик раскритиковал заявления Киева о планах захватить Крым к лету 2023 года
|
|
«Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя озвученные Киевом намерения «освободить Крым» к весне-лету 2023 года.
«Зеленский и его клика, заручившись поддержкой западных кураторов, озвучивают американским СМИ амбициозные планы по захвату Крыма. Однако все это своего рода попытка отвлечь внимание внутри Украины от сложного положения бойцов ВСУ на фронтах и продемонстрировать якобы эффективность своих действий», – рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«От террористического украинского режима не приходится ожидать здравого смысла и адекватных действий. Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что еще они готовы пойти – страшно представить!» – отметил парламентарий.
«Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях, и быть крайне осторожными», – предостерегает собеседник.
«Вместе с тем Крым навсегда в составе России, и я убежден, что любые попытки атаковать полуостров получат соответствующий по силе ответ с нашей стороны», – подчеркнул Белик.
Американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий «представителя президента Украины по Крыму» Тамилы Ташевой. Ссылаясь на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, чиновница сообщила, что Киев планирует захват Крыма к концу весны или лету 2023 года. Но Ташева полагает, что «это может произойти раньше», отмечает The Daily Beast.
Издание связывает оптимизм администрации Зеленского с планами украинского наступления на Херсонском направлении, которое должно принудить Россию отступить из стратегически важного региона. «С учетом того, что украинские военные вынуждают Россию отступать из многочисленных анклавов Украины, перспектива ближе, чем когда-либо прежде», – утверждает Ташева. Далее Daily Beast приводит слова главы ГУР Буданова, который заявляет, что план Киева подразумевает «полное отсечение» Крыма от России, под которым руководитель военной разведки понимает разрушение Крымского («Керченского») моста.
Добавим, что во вторник депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к августовскому теракту на Крымском мосту.
В конце октября в Севастопольской бухте был отражен многочасовой массированный террористическому налет украинских беспилотников, чьей целью были корабли Черноморского флота. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЧФ может противопоставить озвученной Киевом программе создания морских беспилотных аппаратов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД