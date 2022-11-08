Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться

Оренбургские и волжские казаки объединились в едином фронте

Оренбургские и волжские казаки объединились в единый добровольческий отряд «Форштадт»

Для выполнения задач специальной военной операции Оренбургским войсковым казачьим обществом сформирован новый казачий добровольческий отряд «Форштадт» (БАРС-6).

В данный момент после боевого слаживания на одном из полигонов Минобороны казаки «Форштадта» находятся «за ленточкой», сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

Командир отряда «Форштадт» с позывным «Рыбак» уже имеет боевой опыт участия в спецоперации, был награжден орденом Мужества за службу в зоне боевых действий в качестве заместителя командира роты отряда «Кубань» (БАРС-11). Правительственную награду вместе с «Рыбаком» получили еще 11 казаков Оренбургского ВКО, которые пополнили отряд «Кубань».

Название «Форштадт» отряд получил в честь казачьего поселения в Оренбурге, столице исторического Оренбургского казачьего войска. Официально оно было утверждено на отчетном общевойсковом круге. Отряд будет периодически пополняться казаками Оренбургского казачьего войска.

Также в зону проведения специальной военной операции отправились на пополнение добровольческого казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15) казаки из Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Накануне отправки казаков на полигоне в Оренбурге провели молебен и присягу добровольцев, пожелавших вступить в казачье общество и служить в казачьем отряде.

Уточняется, что казаки-добровольцы увезли с собой для казачьего отряда «Ермак» гуманитарную помощь. Медикаменты, перевязочные средства, теплые вещи, продукты питания и многое другое было собрано благодаря совместным усилиям штаба войска и волонтерского проекта «Дыхание Родины», а также всех неравнодушных жителей. Всего с начала СВО Оренбургским войсковым казачьим обществом было отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, отряд «Ермак» сформирован из казаков Волжского и Оренбургского казачьих войск. Помимо данного отряда, оренбургские казаки воюют в составе Союза добровольцев Донбасса, в подразделениях воздушно-десантных войск России и батальонов сформированных при участии субъектов Российской Федерации.

Всего за время специальной военной операции в боевых действиях приняло участие свыше 2 тыс. казаков-добровольцев Оренбургского казачьего войска. Более 95% казаков, направленных в зону спецоперации, проходили службу в Вооруженных силах России, многие служили по контракту, в правоохранительных органах, имеют боевой опыт. Среди казаков-добровольцев есть и старшие офицеры.

Ранее добровольцы отряда «Кубань» с позывными «Влад», «Ник» и «Теска» рассказали об обороне Красного Лимана.