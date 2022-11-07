«ЕР» помогла маломобильному камерунцу выехать из Херсонской области

Волонтеры «Единой России» помогли перевезти прикованного к постели жителя Камеруна из Херсонской области

Волонтеры гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области помогли перевезти прикованного к постели жителя Камеруна с семьей в Джанкой.

Камерунец Татчн Брис де Звари приехал в Украину на учебу, но высшее образование получить не успел. На работе он упал со второго этажа, сильно повредив позвоночник. Брис прикован к постели. Волонтеры помогли ему выехать вместе с семьей: супругой, тремя детьми и собакой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, его хотели выкинуть как мусор после травмы, но жена забрала его.

«Собирали деньги на операцию, это было сложно. Сделали две операции. Сейчас нужно обследование. Возможно, в Москве. Поэтому я рад, что выезжаю. Спасибо Вам большое за помощь», – поблагодарил камерунец.

Семью доставили в Джанкой в пункт временного размещения: Бриса транспортировали на скорой помощи, а жену с детьми и собакой волонтеры перевезли на машине гуманитарной миссии. Камерунца с семьей уже ждут в Москве и Санкт – Петербурге. Его обследуют и назначат лечение. Последние три года, что он прикован к постели, ни лечения, ни реабилитации он не получал.

За день участники миссии «Единая Россия» успели переместить две семьи.

По словам депутата Госдумы, руководителя гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Игоря Кастюкевича, одна семья уехала в Москву для лечения, там женщина с онкологией.

«Четко сработали и правительство республики Крым, службы скорой помощи и Крыма и Херсона, военные, спасибо им большое», – отметил Кастюкевич.