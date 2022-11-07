Байдену предрекли самый мрачный день президентства

Die Welt: День выборов может стать самым мрачным для Байдена

День промежуточных выборов в США может стать самым мрачным для президента Джо Байдена, пишет немецкая газета Die Welt.

Автор Даниэль Фридрих Штурм пишет в статье для Die Welt, что Байден рискует как потерять лояльное большинство в обеих палатах конгресса, так и получить на основных постах в законодательном органе сторонников своего оппонента Дональда Трампа. Причиной этого автор считает всеобщее разочарование, передает РИА «Новости».

Штурм пишет, что почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов, а это бьет по настроению во многих местах.

Однако, по мнению Штурма, источник многих проблем США кроется в государственном устройстве. Так, он считает, что американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти.

В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке помимо прочего пройдут выборы губернатора.

Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.

Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.