Полиция Молдавии начала обыск в мэрии столицы Гагаузии

Молдавские правоохранители проводят обыски в мэрии Комрата

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии в понедельник проводят обыски в мэрии административного центра Гагаузской автономии – город Комрат.

«Следственные мероприятия проходят по делу о злоупотреблении служебным положением, в котором фигурируют заместитель мэра и специалист мэрии, а также руководство трех предприятий», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАЦ.

Чиновников подозревают, что при госзакупке они подписали контракты на сумму в 7 млн долларов с тремя частными предприятиями, которые принадлежат одной семье.

Ранее глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что нынешние власти Молдавии установили авторитарное управление страной, люди боятся высказывать свое мнение.

Осенью разразился скандал по поводу учений спецназа молдавской полиции в Гагаузии, о котором не были оповещены местные власти. Они состоялись после того, как в автономии начались протесты с требованием отставки правительства Молдавии.