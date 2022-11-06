США направили военные самолеты в сторону Ирана

Washington Post сообщила о направлении США военных самолетов в сторону Ирана

После сообщений о том, что Иран якобы собирается напасть на Саудовскую Аравию, США направили военные самолеты в его сторону, сообщили СМИ.

Центральное командование США направило в сторону Ирана самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива. Это было сделано «в рамках общей повышенной боевой готовности» американских и саудовских сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Издание не сообщило, когда именно США направили самолеты. Указывается, что это было сделано после предупреждения о «неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии». Вашингтон, как пишет Washington Post, решил продемонстрировать важность партнерства с Саудовской Аравией.

Washington Post указывает на этот случай как на подтверждение того, что Белый дом пытается спасти отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, передает ТАСС.