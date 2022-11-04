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Долгов: День народного единства отразил суть нынешнего исторического этапа России
Сенатор Долгов: День народного единства отразил суть нынешнего исторического этапа России
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День народного единства в 2022 году стал поистине уникальным праздником. Это не просто дань традиции, а отражение исторического этапа, который проходит Россия. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов, комментируя праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.
«Праздник в этом году, во-первых, проходит на фоне спецоперации России на Украине. То есть мы в буквальном смысле можем наблюдать процесс собирания русских земель. И первые результаты – это возращение в состав нашей страны сразу четырех регионов», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Сам факт такого воссоединения говорит, что это русские земли, которые при распаде СССР были силой оторваны от России. Но мы видим и слышим волю народа и поддерживаем ее. В Совете Федерации уже установлены флаги новых регионов, в скором времени к нам приедут и сенаторы от ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей», – продолжил он.
«Вторая особенность этого года – международная обстановка, которая сродни 1612 году. Прошло 410 лет с момента подвига Минина и Пожарского, когда мы боролись не только с поляками, но и с международной коалицией захватчиков. Тогда мы освободили страну и укрепили наше государство, сделаем это и сегодня», – провел параллель парламентарий.
Собеседник добавил, что все эти события перекликаются с нынешними реалиями. «Опять мы видим натиск с Запада, но уже в виде НАТО. Снова нам приходится бороться за единство нашего государства. Наш народ вновь проявляет чудеса героизма», – заметил сенатор.
«Основной символизм этого праздника в консолидации общества и всенародном сплочении. Опросы и рейтинги показывают: россияне поддерживают и президента, и СВО. И без этой консолидации нам внутренние и внешние задачи не решить. Так что это не просто дань традиции или истории, а праздник, отражающий существо нынешнего исторического этапа», – заключил Долгов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства. Он указал, что истоки праздника уходят в глубину веков – к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.
В странах Запада многое определяет либеральная конъюнктура, из-за чего исторические события нередко подаются в искаженном виде, добавил он. Путин выразил уверенность, что Запад хочет «выбить почву из-под ног» у России, но он не может преуспеть.
Президент отметил, что народ Украины – это жертва намеренной возгонки ненависти к русским, при этом Россия с теплотой относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние.
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
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Носович: Зеленский переоценил свое значение для G-20
Политолог Носович: Зеленский сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность
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Приглашение или не приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 может стать для последнего точкой слома в международной политике, заявил политолог Александр Носович.
Как написал Носович в своем Telegram-канале, Зеленский сам загнал себя в подобную ситуацию, так же как ранее загнал себя в ситуацию, когда переговоры и мирное решение возможны для всех сторон конфликта, кроме украинского режима, потому что деэскалация равняется демонтажу этого режима.
«Теперь Зеленский поставил вопрос ребром: либо он, либо Путин. А почему, собственно, он, а не Путин? У Индонезии есть формальное основание пригласить на саммит G20 Путина – Россия входит в Большую двадцатку, и нет формальной необходимости приглашать на него Зеленского – Украина не входит в Большую двадцатку, – рассказал политолог.
По его словам, страны Запада могут настоять, чтобы Индонезия пригласила Зеленского, а не Путина, но вряд ли станут это делать, потому что с президентом Украины не о чем предметно разговаривать, а членам G20 останется лишь громко выражать солидарность и щедро инвестировать в личный политический капитал украинского лидера. Носович задается вопросом: США и прочим на Украине так уж нужен лично Зеленский?
«У меня такое ощущение, что кое-кто в Киеве очень сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность. Так в борьбе за превращение другого в международного изгоя можно сделать шаг на пути к превращению в изгоя себя самого», – добавил он.
Ранее Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин, и призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
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Украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении»
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в «Харьковском направлении»
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Украинские военные несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал находящийся в плену в ЛНР военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.
По его словам, бойцы получают боевое распоряжение «попробовать захватить данную позицию». При этом командованию неважно, сколько будет потерь и попыток. «Роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», – передает РИА «Новости» рассказ пленного.
Барлян добавил, что от бойцов скрывали, какой ценой был взят прорыв в Харьковском направлении, сколько человек в нем погибло.
«Даже несмотря на то, что ваши (армия России) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «Харьковское наступление двигалось». У нас узнать число потерь нереально», – сказал военный.
Также он рассказал, что иностранные наемники прикрываются украинскими бойцами, как живым щитом.
«Они (наемники) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», – заключил Барлян.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону.
Президент России Владимир Путин считает крайне важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
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Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
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Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
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Телеведущий Соловьев объяснил необходимость проведения спецоперации
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Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе марафона «Знание о героях» объяснил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса.
«Украина готовилась к началу крупномасштабных боевых действий в Донбассе. У них было сосредоточено более 200 тысяч человек. Восемь лет страны НАТО накачивали их оружием, готовили. Они промывали мозги своим гражданам. Мы видим зашкаливающую русофобию. Мы видим ненависть ко всему русскому, библейскую ненависть – как Каин ненавидел Авеля. Если бы мы не вмешались, счет жертв в Донбассе шел бы на сотни тысяч. Мы могли ничего не делать, но остались бы мы после этого Россией?» – приводятся его слова на сайте общества «Знание».
Соловьев также рассказал, что победа России возможна только за счет единства общества.
«Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас все ресурсы и экономика стран НАТО. Но если так рассуждать, Давид никогда бы не победил Голиафа. Все дело в том, что не в силе Бог, а в правде. Достойны ли мы того, чтобы быть на стороне правды? Можем ли мы победить, не изменившись сами, продолжая жить, как будто ничего не происходит, как будто нет войны с НАТО, как будто каждый день не гибнут мирные люди? Почему победим именно мы? Ведь если бы добро всегда побеждало, зла бы не было. Наши ребята на линии фронта должны чувствовать и понимать, что они там не одни. Чтобы мы победили, у нас должно быть полное понимание ясности цели и собственной правды. Мы все должны осознать уровень исторической ответственности, мы должны многое изменить в себе», – подчеркнул он.
По мнению журналиста, победа зависит от каждого из жителей России, от работы над собой. Владимир Соловьев также призвал изменить отношение к армии и понятию героя.
Он также рассказал, как необходимо отвечать на отмену русской культуры на Западе.
«Мы сегодня самый оболганный народ в мире. На Западе нас не хотят слышать, но нас слышат Китай, Азия, Африка. На Западе пытаются отменить нашу культуру, формируют ненависть ко всему русскому. Но мы не будем отвечать ненавистью. Наша сила – в правде. Но мы должны ее понимать, чувствовать, своими делами ей соответствовать», – заключил Соловьев.
Проект «Знание о героях» посвящен участникам специальной военной операции и людям, совершившим героические поступки вне полей сражений: медикам и ученым, волонтерам, путешественникам, первооткрывателям. Проект нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как героизм в истории современной России, любовь к Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа.
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Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
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На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.
По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.
Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний.
По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом заявил в эфире канала ERR глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск. Он считает, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».
В ООН слова Данилова назвали нездоровой риторикой.
«Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра
В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.
Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.
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Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
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Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
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Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами
Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену
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Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.
Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.
«Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.
Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.
Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.
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В Киеве 450 тыс. квартир остались без света
Власти Киева сообщили, что в полтора раза больше квартир остались без света по сравнению с предыдущими днями
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тыс. квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
Он призвал жителей Киева в своем Telegram-канале максимально экономить электроэнергию. По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели.
Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для запрещенных на Украине партий
Зеленский: Если в Брюсселе беспокоятся за запрещенные партии, пусть найдут им место там
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для партий, чья деятельность была запрещена в его стране, сообщили СМИ.
Как рассказал Зеленский в интервью испанской газете Pais, если в Брюсселе кто-то беспокоится за якобы пророссийские партии, то пусть они найдут место для этих партий там. Он добавил, что понаблюдал бы, как ЕС будет сосуществовать с ними и демонстрировать свои ценности, передает ТАСС.
В марте Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией. Под этот решение попали: «Партия Шария»; «Оппозиционная платформа – За жизнь»; «Оппозиционный блок»; «Наши»; «Левая оппозиция»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».
Напомним, 14 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что деятельность фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в парламенте также приостановлена.
Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским
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Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.
«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.
«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.
Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
Медведев объяснил, за что воюет Россия
Медведев: Россия защищает своих людей и свою землю
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в поздравлении россиян с Днем народного единства отметил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что России не нужны чужие территории, однако есть наша земля, которая священна, «на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди».
«Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», – отмечает он.
Также зампред добавил, что Россия борется против тех, кто ненавидит ее и насаждает ненависть к истории Отечества.
По его словам, против России сейчас – часть умирающего мира. «Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», – написал он в сообщении.
По мнению Медведева, от России отказались некоторые партнеры, однако это были случайные попутчики.
В заключение Медведев заявил, что уехавшие из России – трусливые предатели.
«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», – заключил он.
Ранее в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев также написал, что утверждение Запада о том, будто «России нельзя дать победить в войне», косвенно говорит о желании стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия.
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Компания «Укрэнерго» предупредила об отключении света на Украине
Компания «Укрэнерго» предупредила об отключении света в 11 регионах Украины 4 ноября
В 11 регионах Украины 4 ноября планируется отключение электричества, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В компании сообщили, что графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. Кроме того, с 07.00 до 22.00 (с 08.00 до 23.00 мск) электричество отключать будут в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, передает ТАСС.
Накануне аварийные отключения электроэнергии начались на левобережной части Киева. В тот же день Кривой Рог остался без света и воды из-за разрушения энергетической инфраструктуры.