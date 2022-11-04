Сенатор Долгов: День народного единства отразил суть нынешнего исторического этапа России

День народного единства в 2022 году стал поистине уникальным праздником. Это не просто дань традиции, а отражение исторического этапа, который проходит Россия. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов, комментируя праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

«Праздник в этом году, во-первых, проходит на фоне спецоперации России на Украине. То есть мы в буквальном смысле можем наблюдать процесс собирания русских земель. И первые результаты – это возращение в состав нашей страны сразу четырех регионов», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Сам факт такого воссоединения говорит, что это русские земли, которые при распаде СССР были силой оторваны от России. Но мы видим и слышим волю народа и поддерживаем ее. В Совете Федерации уже установлены флаги новых регионов, в скором времени к нам приедут и сенаторы от ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей», – продолжил он.

«Вторая особенность этого года – международная обстановка, которая сродни 1612 году. Прошло 410 лет с момента подвига Минина и Пожарского, когда мы боролись не только с поляками, но и с международной коалицией захватчиков. Тогда мы освободили страну и укрепили наше государство, сделаем это и сегодня», – провел параллель парламентарий.

Собеседник добавил, что все эти события перекликаются с нынешними реалиями. «Опять мы видим натиск с Запада, но уже в виде НАТО. Снова нам приходится бороться за единство нашего государства. Наш народ вновь проявляет чудеса героизма», – заметил сенатор.

«Основной символизм этого праздника в консолидации общества и всенародном сплочении. Опросы и рейтинги показывают: россияне поддерживают и президента, и СВО. И без этой консолидации нам внутренние и внешние задачи не решить. Так что это не просто дань традиции или истории, а праздник, отражающий существо нынешнего исторического этапа», – заключил Долгов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства. Он указал, что истоки праздника уходят в глубину веков – к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.

В странах Запада многое определяет либеральная конъюнктура, из-за чего исторические события нередко подаются в искаженном виде, добавил он. Путин выразил уверенность, что Запад хочет «выбить почву из-под ног» у России, но он не может преуспеть.

Президент отметил, что народ Украины – это жертва намеренной возгонки ненависти к русским, при этом Россия с теплотой относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние.

«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.

Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.

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