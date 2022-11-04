Путин заявил о непрерывности истории России

Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии

Путин заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопасности

Украина дала гарантии и заверения, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна не будут использоваться Киевом для военных целей. В случае нарушения Украиной своих обязательств Россия выйдет из зернового соглашения, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

По словам президента, Россия потребовала от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили турецкие партнеры России, а по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.

«В этой связи мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – сказал глава государства.

Но даже в случае выхода России из этой сделки Москва будет готова поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. «А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное в основном – сорок с лишним процентов, 46 процентов – ушло в страны Европейского союза», – подчеркнул президент.

«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», – пояснил глава государства.

Он также отметил, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию, имея в виду нейтралитет Анкары в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, а также усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. «Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой», – отметил Путин.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

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