|
|
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
«Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, всех граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны. И в годы испытаний и при решении масштабных задач это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования», – сказал президент.
Он добавил, что истоки Дня народного единства уходят в глубину веков – к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.
В странах Запада многое определяет либеральная конъюнктура, из-за чего исторические события нередко подаются в искаженном виде, добавил он, передает ТАСС.
Путин выразил уверенность, что Запад хочет «выбить почву из-под ног» у России, но он не может преуспеть.
Президент отметил, что народ Украины – это жертва намеренной гонки ненависти к русским, при этом Россия с теплотой относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние.
Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
|
|
Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аваков объяснил неизбежность конфликта между Россией и Украиной
Аваков заявил о неизбежном конфликте Украины с Россией из-за нежелания Зеленского исполнять «формулу Штайнмайера»
|
|
Киевское руководство и лично президент Украины Владимир Зеленский не желали выполнять «формулу Штайнмайера», потому конфликт с Россией был неизбежен, заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Военное столкновение с российской стороной невозможно было избежать, поскольку Киев и сам Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», заявил Аваков в беседе с пранкерами.
Пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, они опубликовали полное видео беседы в своем Telegram-канале.
По словам экс-министра МВД, киевский режим намеревался «развернуть» жителей Донбасса и Крыма в сторону украинской государственности за счет олигархов. Те должны были «мотивировать местную олигархию для того, чтобы та двигалась в сторону Украины, инвестировать в инфраструктуру». Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак избрал другую стратегию, добавил Аваков.
По его словам, главными проблемами Киева сейчас являются разъединение элит, коррупция и ограничение свобод. Аваков добавил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для властей страны. Также на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.
Также бывший министр заявил, что Вашингтон в последнее время снизил поток помощи украинским властям.
Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В 2019 году на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Носович: Зеленский переоценил свое значение для G-20
Политолог Носович: Зеленский сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность
|
|
Приглашение или не приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 может стать для последнего точкой слома в международной политике, заявил политолог Александр Носович.
Как написал Носович в своем Telegram-канале, Зеленский сам загнал себя в подобную ситуацию, так же как ранее загнал себя в ситуацию, когда переговоры и мирное решение возможны для всех сторон конфликта, кроме украинского режима, потому что деэскалация равняется демонтажу этого режима.
«Теперь Зеленский поставил вопрос ребром: либо он, либо Путин. А почему, собственно, он, а не Путин? У Индонезии есть формальное основание пригласить на саммит G20 Путина – Россия входит в Большую двадцатку, и нет формальной необходимости приглашать на него Зеленского – Украина не входит в Большую двадцатку, – рассказал политолог.
По его словам, страны Запада могут настоять, чтобы Индонезия пригласила Зеленского, а не Путина, но вряд ли станут это делать, потому что с президентом Украины не о чем предметно разговаривать, а членам G20 останется лишь громко выражать солидарность и щедро инвестировать в личный политический капитал украинского лидера. Носович задается вопросом: США и прочим на Украине так уж нужен лично Зеленский?
«У меня такое ощущение, что кое-кто в Киеве очень сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность. Так в борьбе за превращение другого в международного изгоя можно сделать шаг на пути к превращению в изгоя себя самого», – добавил он.
Ранее Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин, и призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении»
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в «Харьковском направлении»
|
|
Украинские военные несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал находящийся в плену в ЛНР военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.
По его словам, бойцы получают боевое распоряжение «попробовать захватить данную позицию». При этом командованию неважно, сколько будет потерь и попыток. «Роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», – передает РИА «Новости» рассказ пленного.
Барлян добавил, что от бойцов скрывали, какой ценой был взят прорыв в Харьковском направлении, сколько человек в нем погибло.
«Даже несмотря на то, что ваши (армия России) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «Харьковское наступление двигалось». У нас узнать число потерь нереально», – сказал военный.
Также он рассказал, что иностранные наемники прикрываются украинскими бойцами, как живым щитом.
«Они (наемники) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», – заключил Барлян.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону.
Президент России Владимир Путин считает крайне важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного
Аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) взломан хакером под псевдонимом Джокер.
На аватаре Залужного после взлома появился президент России Владимир Путин верхом на медведе, а на последней загруженной картинке запечатлен «Джокер» – боец в форме в лесу, с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics из последнего фильма, передает телеканал «Звезда».
Ранее переехавший в ДНР с Украины хакер Джокер заявил о взломе американской программы управления украинскими войсками DELTA. Также взломщик утверждал, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
|
|
Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Телеведущий Соловьев объяснил необходимость проведения спецоперации
|
|
Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе марафона «Знание о героях» объяснил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса.
«Украина готовилась к началу крупномасштабных боевых действий в Донбассе. У них было сосредоточено более 200 тысяч человек. Восемь лет страны НАТО накачивали их оружием, готовили. Они промывали мозги своим гражданам. Мы видим зашкаливающую русофобию. Мы видим ненависть ко всему русскому, библейскую ненависть – как Каин ненавидел Авеля. Если бы мы не вмешались, счет жертв в Донбассе шел бы на сотни тысяч. Мы могли ничего не делать, но остались бы мы после этого Россией?» – приводятся его слова на сайте общества «Знание».
Соловьев также рассказал, что победа России возможна только за счет единства общества.
«Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас все ресурсы и экономика стран НАТО. Но если так рассуждать, Давид никогда бы не победил Голиафа. Все дело в том, что не в силе Бог, а в правде. Достойны ли мы того, чтобы быть на стороне правды? Можем ли мы победить, не изменившись сами, продолжая жить, как будто ничего не происходит, как будто нет войны с НАТО, как будто каждый день не гибнут мирные люди? Почему победим именно мы? Ведь если бы добро всегда побеждало, зла бы не было. Наши ребята на линии фронта должны чувствовать и понимать, что они там не одни. Чтобы мы победили, у нас должно быть полное понимание ясности цели и собственной правды. Мы все должны осознать уровень исторической ответственности, мы должны многое изменить в себе», – подчеркнул он.
По мнению журналиста, победа зависит от каждого из жителей России, от работы над собой. Владимир Соловьев также призвал изменить отношение к армии и понятию героя.
Он также рассказал, как необходимо отвечать на отмену русской культуры на Западе.
«Мы сегодня самый оболганный народ в мире. На Западе нас не хотят слышать, но нас слышат Китай, Азия, Африка. На Западе пытаются отменить нашу культуру, формируют ненависть ко всему русскому. Но мы не будем отвечать ненавистью. Наша сила – в правде. Но мы должны ее понимать, чувствовать, своими делами ей соответствовать», – заключил Соловьев.
Проект «Знание о героях» посвящен участникам специальной военной операции и людям, совершившим героические поступки вне полей сражений: медикам и ученым, волонтерам, путешественникам, первооткрывателям. Проект нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как героизм в истории современной России, любовь к Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России
Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу.
Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости».
Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
|
|
На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.
По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.
Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний.
По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом заявил в эфире канала ERR глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск. Он считает, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».
В ООН слова Данилова назвали нездоровой риторикой.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
|
|
Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами
Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену
|
|
Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.
Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.
«Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.
Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.
Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра
В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.
Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР назвали число находящихся в плену в республике украинских военных
Более 1 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в статусе военнопленных в Луганской народной республике, заявила уполномоченный по правам в ЛНР Виктория Сердюкова.
Сейчас в республике находится более 1 тыс. украинских военных – 1 тыс. 180 человек, это без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса, сообщила Сердюкова ТАСС.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
|
|
Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД