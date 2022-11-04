Украинский пленный рассказал о потерях в «харьковском наступлении»

Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в «харьковском направлении»

Украинские военные несли большие потери во время продвижения на харьковском направлении, рассказал находящийся в плену в ЛНР военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.

По его словам, бойцы получают боевое распоряжение «попробовать захватить данную позицию». При этом командованию неважно, сколько будет потерь и попыток. «Роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», – передает РИА «Новости» рассказ пленного.

Барлян добавил, что от бойцов скрывали, какой ценой был взят прорыв в харьковском направлении, сколько человек в нем погибло.

«Даже несмотря на то, что ваши (армия России) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «харьковское наступление двигалось». У нас узнать число потерь нереально», – сказал военный.

Также он рассказал, что иностранные наемники прикрываются украинскими бойцами, как живым щитом.

«Они (наемники) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», – заключил Барлян.

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону.