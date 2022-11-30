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Президент Нигерии рассказал, кому попадает оружие с Украины
Президент Нигерии Бухари рассказал, кому попадает оружие с Украины
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Конфликт на Украине привел к тому, что оружие из страны поступает в страны бассейна озера Чад, а получают его террористические группировки, заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари на состоявшемся в столице страны Абудже саммите лидеров государств – членов комиссии по бассейну озера Чад (LCBC).
По его словам, значительная часть оружия и боеприпасов, закупленных для ведения войны в Ливии, продолжает поступать в район озера Чад и другие части Сахеля.
«Оружие, используемое в конфликте на Украине, в равной степени начинает просачиваться в регион», – передает ТАСС слова главы Нигерии.
Он призвал страны региона усилить контроль за перемещением оружия на своей территории.
На саммите, который состоялся 29 ноября под председательством Бухари, присутствовали президенты Чада, Нигера, ЦАР, Бенина, а также представители руководства Камеруна и Ливии.
В регионе концентрируются крупные террористические группировки Западной Африки – «Боко харам» и «Исламское государство* в Западной Африке» (ISWAP, часть запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее сообщалось, что Пентагон может весной начать поставку Украине дешевых и не обременяющих военные арсеналы США вооружений.
Россия заявила о праве сбивать помогающие ВСУ спутники
Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями
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Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.
Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».
Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области.
Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.
В октябре МИД уже предупреждал, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Министр обороны России Сергей Шойгу год назад подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Кадыров показал уничтоженных бойцами «Ахмата» украинских диверсантов
Бойцы спецподразделения «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы «Ахмата» являются одним из самых эффективных и боеспособных подразделений. Им удалось полностью разгромить вражеский отряд, который пытался прорваться через ответственную территорию, сообщил Кадыров.
Он отметил, что теперь командованию ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших в бессмысленной борьбе за западные ценности украинцев. Грандиозная «перемога», по его словам, все еще маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости.
Ранее Кадыров показал кадры отправки очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.
Захарова опубликовала заявление НАТО о допустимости ударов по энергосистеме
Захарова напомнила рассуждения пресс-секретаря НАТО Шиа о допустимости ударов по инфраструктуре Югославии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии.
В мае 1999 года Шиа спросили, почему Югославию лишают электричества и водоснабжения, если НАТО атакует якобы только военные объекты. Он ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления.
«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа, слова которого Захарова привела в Telegram.
Шиа заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича. Шиа сказал, что инфраструктура используется против народа Сербии, поэтому НАТО «отключило» водоснабжение и электричество «навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон». «Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», – сказал он.
Захарова заявила, что приводит его слова «для памяти Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».
Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Эксперт объяснил мотивацию Израиля поставлять вооружения Украине
Политолог Саймон Ципис рассказал, почему Израиль может начать поставлять оружие Украине
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Рано или поздно Израилю придется столкнуться с теми видами иранского оружия, которые используются сейчас на Украине. Поэтому растет вероятность того, что Иерусалим начнет поставлять свое оружие Киеву. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя визит украинской военной делегации в еврейское государство.
«Украинский театр военных действий (ТВД) относительно далек от Израиля. Это не зона наших стратегических интересов, но наши военные в итоге могут не устоять перед соблазном схлестнуться на этом далеком ТВД с боевыми системами Ирана, будь это дроны-камикадзе или какие-то другие виды вооружений», – считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
В сознании Израиля украинский ТВД постепенно трансформируется «из конфликта Киева и Москвы в конфликт между системами вооружения Ирана и Израиля», пояснил эксперт: «Поэтому поставки вполне могут начаться – не от большой любви к Украине, а из-за участия в этом конфликте иранских вооружений, с которыми нам рано или поздно все равно придется столкнуться». Ципис не исключает: кроме дронов-камикадзе, Тегеран может поставить Москве и баллистические ракеты.
Напомним, в Москве не раз подчеркивали, что в спецоперации применяется исключительно отечественная боевая техника. Однако на Западе и на самой Украине говорят об использовании российскими военными иранских беспилотников. Более того, американская пресса уверяла, что Тегеран согласился поставлять Москве баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar класса «земля-земля», вдобавок к беспилотникам Mohajer-6 и Shahed-136.
«Возможно, Россия захочет приобрести и другие иранские вооружения. Чем больше Москва будет приобретать их для использования на украинском ТВД, тем выше шансы, что Израиль начнет поставлять туда собственные виды вооружений», – считает эксперт.
Во вторник газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.
По мнению Циписа, если Иерусалим и начнет поставки Киеву, то в первую очередь это будут противовоздушные системы. «Но если Россия начнет использовать иранские наземные вооружения, то это может усложнить расклад. И тогда Израиль захочет поставить наземные противотанковые и другие системы. Если же Россия ограничится иранскими дронами, то ситуация останется без изменений», – полагает Ципис.
По его словам, в случае поставки вооружений Киеву израильскими видами оружия на месте будут управлять израильские консультанты, подчеркнул Ципис. «Система оповещения о ракетном ударе является оборонительной, а не летальной. Она предупреждает гражданских о ракетном налете. Если эта безобидная система спасет жизни украинцев, то мы будем только рады», – сказал эксперт.
Политолог также сомневается, что украинская делегация могла встретиться с представителями не только действующего, но и будущего правительства – с людьми из команды Биньямина Нетаньяху. «Израиль до сих пор пребывает в глубочайшем в истории политическом кризисе. У Нетаньяху остается всего несколько дней до окончания мандата, выданного ему для формирования правительства. Вряд ли у представителей кабинета Нетаньяху будет сейчас время для встречи с зарубежными делегациями», – предположил Ципис.
Отметим, что визит проходил на фоне публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине. Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами.
Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.
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Стало известно о растущих разногласиях между ВСУ и польскими наемниками
Марочко: Между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия
Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, в рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками из-за того, что помимо установленного денежного довольствия поляки получают пожертвования, экипировку и спецсредства, которые украинцы должны покупать на свои деньги. Марочко рассказал также, что поляки относятся к украинцам как людям второго сорта, что вызывает недовольство и нередко заканчивается перестрелками и драками, передает ТАСС.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области было уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
Глава МИД Латвии призвал Украину атаковать базы российских ракет
Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил, что Киеву нужно разрешить атаковать базы ракет в России
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Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Bloomberg.
Ринкевичс считает, что Украине надо использовать оружие против баз российских ракет, в том числе аэродромов, и при этом союзники не должны бояться эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
К настоящему времени США не предоставляли Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
Военный эксперт Александр Бартош в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине, поскольку рассматривает возможность поставок Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
Разведка узнала о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о непонимании командирами ВСУ приказов наступать на Сватово
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Командиры вооруженных сил Украины подали рапорты, в которых просят объяснить целесообразность наступления на Сватово при высоких потерях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов». Как пояснил Марочко, причиной такого шага стали постоянные потери ВСУ, нехватка боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники, передает ТАСС.
Напомним, Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово. Сообщается, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
Украина обстреляла Курскую область
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Украиной объекта энергоснабжения
Украина нанесла удар по объекту энергоснабжения в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что зафиксировано «порядка 11 прилетов». Частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. Сообщений о пострадавших нет.
Позднее глава области сообщил, что все повреждения на линии энергоснабжения устранены, подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей.
В начале ноября обстрелу со стороны Украины подверглось село Гуево в Суджанском районе. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.
Столтенберг назвал колоссальным эффект от ракетных ударов России по Украине
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Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, со своей стороны НАТО будет оказывать дополнительную помощь Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.
По его словам, несмотря на работу системы ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб», передает ТАСС.
Также Столтенберг добавил, что НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО, боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем.
«Важный сигнал сегодняшней встречи, что страны НАТО готовы и будут делать больше. Помогать Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, а также предоставить больше систем ПВО. Мы должны не только передавать сами системы ПВО, но также гарантировать, что системы, которые мы уже предоставили, а это главным образом современные системы ПВО стандартов НАТО, включая NASAMS и другие, что они функционируют, то есть мы должны обеспечить запчасти, боеприпасы и обслуживание», – сказал он.
Ранее Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.
Венгрия поставила условия для проведения комиссии Украина – НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не допустит созыва комиссии Украина – НАТО
Пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье, Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте.
Сийярто заявил, что Венгрия много лет требует от Украины вернуть закарпатским венграм их права, допускать созыва комиссии страна не будет. По его словам, после того, как в феврале этого года обострилась ситуация на Украине, Венгрия не поднимала этот вопрос, и не намерена этого делать до тех пор, пока не наступит мир, передает ТАСС.
Ранее президент Венгрии захотела завершения конфликта на Украине в 2023 году.
Напомним, МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа Орбана с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой и не пытаться видеть «того, чего нет».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию.
«Укрэнерго»: В стране повреждены все крупные ТЭС и ГЭС
В «Укрэнерго» заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
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Все крупные украинские теплоэлектростанции и гидроэлектростанции получили повреждения, заявил руководитель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
С 10 октября на Украине в течение семи ракетных атак повреждения получили все крупные гидроэлектростанции, сказал Кудрицкий в беседе с украинскими СМИ, передает РИА «Новости».
До этого Кудрицкий сообщал, что киевские власти ведут переговоры с несколькими европейскими странами о поставках электроэнергии в страну.
Также в компании заявляли, что дефицит мощности в украинской энергосистеме достиг 25%.
Удары по украинской инфраструктуре начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
США захотели, чтобы Зеленский говорил с Россией с позиции силы
Кирби заявил о намерении США добиться для Зеленского возможности говорить с Россией с позиции силы
США продолжат помогать Киеву, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, когда «будет способен и готов» вести переговоры с Россией, делал это с позиции силы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что вопрос о переговорах должен решить Зеленский, США не собираются его «подталкивать и заставлять». Вашингтон намерен помогать Украине, чтобы ее вооруженные силы «добивались успеха на поле боя», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Херсону предрекли участь военной базы ВСУ
Советник главы региона Малькевич заявил, что в Херсоне строят оборонительные укрепления, превращая его в военную базу
ВСУ готовят занятый ими Херсон под военную базу, строят оборонительные укрепления, готовят его «под списание», заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, население занятого ВСУ Херсона вывозят, в городе строят оборонительные укрепления, дома уехавших людей занимают военные. Малькевич предположил, что ВСУ уже не рассматривают Херсон как город, а готовят из него большую военную базу, передает ТАСС.
Также он заявил, что из Херсона уезжают жители из-за отсутствия воды и света, они боятся, что их будут использовать как живой щит, кроме того, население боится террора.
Малькевич также рассказал, что жителям Херсона не разрешают переезжать на левый берег Днепра, где стоят российские войска, им угрожают карательными мерами, в том числе и в отношении тех, кто помог им выехать.
Ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми: там из-за денег насмерть избили мать и сына.
Также сообщалось, что Украина начала вывоз жителей из Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
В ДНР рассказали об успешном применении авиации по позициям ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ несут колоссальные потери из-за действий авиации ВКС России
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Авиация ВКС России вместе с артиллерией наносят серьезные удары по позициям ВСУ. Противник теряет убитыми и ранеными до 500 бойцов ежесуточно, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Российские войска наносят серьезные авиа- и артиллерийские удары по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Идут активные наступательные действия, особенно в районе Артемовска. Вероятно, в ближайшее время мы увидим там еще более интенсивные бои», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«На этом направлении у ВСУ есть целые подразделения, полностью состоящие из наемников. Противник несет колоссальные потери. Все приграничные больницы в Днепропетровской области переполнены», – продолжил собеседник.
«Только за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 500 военных. При этом украинская власть активно скрывает потери – в некрологах нам удалось насчитать только 200 погибших. Остальные жертвы никак не освещаются в украинских СМИ, потому что в противном случае их армия будет полностью деморализована», – предполагает депутат.
«Тем не менее мы ведем свою работу – фронт постепенно перемалывается, уничтожается поступающее западное вооружение. Нашим бойцам, безусловно, тоже тяжело, но в ближайшее время я надеюсь на полное освобождение Донбасса», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска продолжают наступательные действия в Донбассе, а в среду стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка, откуда ВСУ регулярно обстреливали Горловку. Кроме того, взятие Курдюмовки означает контроль ВС России над трассой Горловка – Артемовск.
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Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.