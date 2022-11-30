В РСТ рассказали, куда россияне поедут отдыхать на Новый год

Тренд последнего времени – путешествие внутри России, россияне выбирают туры на ближайшие курорты в Новый год, рассказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, подчеркивая, что спрос на внутренний туризм в этом году остался неизменно высоким.

На пресс-конференции «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил, что внутренний туризм в России восстановился до допандемийного уровня, передают РИА «Новости». Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в свою очередь отметил, что сейчас путешественники массово покупают зимние туры по России.

«В этом году направления традиционные в Новый год: либо горные лыжи, либо какие-то традиционные места. Если мы говорим о зарубежном отдыхе, то это пляжные территории, такие как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, либо это Турция, либо азиатские страны как Таиланд, Вьетнам. Тем не менее, большинство россиян все-таки останется в России и будут путешествовать внутри страны – это тренд последнего времени», – говорит Санаева.

Среди популярных направлений, по ее словам, горнолыжный Кавказ (Алтай), а также «комфортные по погоде места», например, Краснодарский край. Она подчеркивает, что если не будет никаких проблем с логистикой, то многие россияне посетят Крым, ряд точек Восточных регионов (Бурятия, остров Сахалин).

«Ну и часть наших граждан отправятся в Подмосковье, в окрестности Санкт-Петербурга, а также в другие города-миллионники. С одной стороны, это будут традиционные места, но и каких-то новых популярных направлений мы не видим», – рассказывает собеседница.

При этом специалист подчеркивает, что на данные курорты стремительно растут цены, однако это обычное сезонное явление. Также она упомянула о недавно появившихся железнодорожных круизах, которые тоже начинают набирать обороты.

«Что касается потока туристов, то число выезжающих за рубеж значительно уменьшилось. Внутрироссийский спрос остался неизменно высоким на Новый год. Но тенденция последнего времени – это покупка тура на ближайшие курорты», – заключила Санаева.

Ранее заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов сообщил, что из-за заметно возросшего турпотока в феврале-марте следующего года цены зимнего отдыха на Байкале сравнялись с прайсом высокого летнего сезона передает ТАСС. Раньше в зимний сезон отдых на озере стоил на 15–20 % дешевле.