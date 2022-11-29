Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом слов посла в Лондоне о сыне

Критикующим заявление посла России в Британии Андрея Келина о том, что сейчас он не видит возможности отправки своего сына в зону СВО, следует ознакомиться с оригиналом цитаты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Келину в интервью Би-би-си был задан вопрос относительно его сына и возможности его направления в зону спецоперации на Украине. Келин заявил, что его сын не обучался на военного, добавив, что «может случиться», передает РИА «Новости».

Захарова в свою очередь в программе «Соловьев Live» призвала обратить внимание на формулировку вопроса, поскольку у посла не спрашивали «получил повестку – не получил».

Она признала, что перевод действительно странноватый, поэтому необходимо смотреть на цитату в оригинале. По словам дипломата, вариантов в такой ситуации быть не может: человек приходит и по повестке, или в военкомат, либо в соответствующий орган.

Захарова добавила, что это «не вопрос личного отношения российского посла или каких-то детей, родственников».

Она уточнила, что вопрос был задан о том, где в данный момент находится сын Келина и почему он не принимает участие в спецоперации. «На это и был дан ответ, что он не является военнослужащим, я это так поняла», – сказала Захарова.

Представитель МИДа считает, что если повестка будет получена, то нет сомнений, какие действия предпримут граждане.

Ранее Келин заявил, что необходимо завершить конфликт, который начался еще в 2014 году, при этом в ближайшие дни или недели он не ожидает серьезных событий.