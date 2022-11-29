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Сербия похвасталась перед Европой иллюминацией на Новый год
Вучич похвастался дешевым газом и возможностью устроить в Сербии праздничную иллюминацию на Новый год
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В среднем поставки газа обходятся Сербии в 4,5 раза дешевле, чем остальной Европе, страна, вероятно, сможет позволить себе праздничную иллюминацию на Новый год, заявил президент Александр Вучич.
Вучич указал, что цена на газ продолжает расти, он стоит около 1385 долларов за 1 тыс. кубометров, при этом нужно учитывать еще «торговцев и доставку», из-за чего газ нельзя купить дешевле 1,8 тыс. долларов. Сербия же получает газ по 400 долларов, передает ТАСС со ссылкой на Pink.
На замечание о том, что остальная Европа приобретает все меньше газа и странам приходится экономить на новогоднем освещении городов, Вучич выразил надежду, что Сербия сможет позволить себе праздничную иллюминацию на Новый год.
Кроме того, Вучич заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине закончится нескоро. Он отметил, что российские военные стали успешнее участвовать в боевых действиях, хотя у России «гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев».
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что представители Евросоюза заявили Белграду о необходимости признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в ЕС. При этом от Сербии одновременно требуют отказаться от территорий и объясняют санкции к России нарушением территориальной целостности Украины.
ВКС России разбомбили при погрузке танковую бригаду ВСУ в Днепропетровской области
Ударом ВКС России в Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники и 100 военных ВСУ
Высокоточным оружием России нанесен удар по сосредоточению живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ у станции Моисеевка Днепропетровской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время погрузки были уничтожены восемь единиц бронетехники, ликвидированы более ста украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
В ДНР оценили ход битвы за Артемовск
Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском
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ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.
«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.
Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.
Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.
«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
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Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако
Из-за падения вертолета в Монако погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Проживающий последние десять лет в Монако бизнесмен Вячеслав Таран, находившийся на борту вертолета Monacair в качестве пассажира, разбился в пятницу днем, сообщил близкий к расследованию ЧП официальный источник.
Крупный предприниматель работал в сфере кибервалют и инвестиций, а также являлся основателем площадки онлайн-торговли Libertex Group и членом правления YouHodler SA в Швейцарии, передает News.mc.
Таран был семьянином, его супруга – издатель известного журнала Hello Monaco, в семье воспитываются трое детей. Издание сообщает, что друзья описывают бизнесмена как доброго и порядочного гражданина, стремящегося к изучению новых идей и познанию мира. В юности Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Радиоэлектроника».
Накануне в результате крушения частного вертолета «Робинсон» в районе населенного пункта Вязовец Тверской области погибли два человека.
Эксперт назвал слабые стороны иранских автомобилей на российском рынке
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Иран производит бюджетные автомобили, которые по классу сравнимы с российской «Ладой», рассказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя подписание Ираном и Россией меморандума о поставке автомобилей.
Глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш сообщил, что Иран подписал с Россией меморандум об экспорте собственных автомобилей на сумму в 300 миллионов долларов, передают РИА «Новости».
«Иран производит довольно большую линейку бюджетных автомобилей. По классу они примерно как наши машины «Лада», но их вряд ли их можно назвать современными. Как правило, они построены на основе французских автомобилей предпредыдущих поколений», – говорит Моржаретто.
Он рассказывает, что есть два иранских концерна: Iran Khodro (IKCO) и SAIPA. Компании имеют несколько моделей с разной комплектацией. Но поскольку Иран очень много лет находится под санкциями, автомобили их собственного производства самыми передовыми и современными называть нельзя, говорит эксперт. При этом, по его словам, машины считаются «неплохими».
«Теоретически эти автомобили должны составить компанию нашим «Ладам» в классе бюджетных автомобилей. Все упирается в цену, потому что эти машины в Иране примерно стоят как у нас «Лады» – в районе миллиона рублей», – делится специалист.
Эксперт напоминает, что ранее иранский концерн IKCO уже начинал продажи своих автомобилей (седанов Samand, построенных на платформе старого Peugeot) в России, однако эта попытка не увенчалась успехом. Машины стоили дороже конкурентов, в итоге за два года было продано всего несколько тысяч автомобилей, что крайне мало.
«Если иранские автомобили привезти в Россию, то в силу того, что у нас достаточно высокие платежи (таможенный платеж, НДС, акциз, утилизационный сбор, логистика), то я боюсь, что они получатся значительно дороже, чем «Лады», и тогда их покупать никто особо не будет», – считает Моржаретто.
В качестве одного из вариантов решения проблемы он назвал выпуск иранских автомобилей на территории России.
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Медведев: США обошлись со старушкой-Европой как с уличной девкой
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Взаимоотношения стран Европы и Соединенных Штатов могут закончиться «грязным скандалом» и «муторным разделом имущества» из-за отказа Вашингтона делиться прибылью, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Развод» США и Евросоюза может произойти из-за «экономической неверности» и даже отказа от выполнения супружеского долга со стороны американских властей, указал Медведев в своем Telegram-канале.
Он назвал США «альфа-самцом», который в нарушение клятв любви и верности врет и не думает делиться прибылями, отнимает у «престарелого партнера» последнее и присваивает себе.
«А на мнение своего партнера демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», – подчеркнул зампред Совбеза.
По его оценке, США ускоряют интеграцию европейских компаний в собственную экономику, создают систему субсидий и налоговых льгот, обходя интересы стареющей Европы. Также американские власти поощряют собственные рынки покупать произведенные в США товары, поскольку занимаются бизнесом, в отличие от Евросоюза, который охватило «политическое безумие».
Антироссийские санкции оставляют все меньше шансов компаниям из Европы нормально работать в собственных странах, поскольку российский рынок закрыт, а китайский «наглухо забит своими товарами».
«А вот Америка ждет подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света», – подчеркнул Медведев.
Таким образом, по его мнению, США «снимают с содержания» Европу и обходятся с ней «как с уличной девкой». Евросоюз еще может порвать с американскими экономическими партнерами, начав новую жизнь, но на это у ЕС может не хватить решительности, «да и тестостерона уже маловато».
Газета ВЗГЛЯД писала, Соединенные Штаты разваливают единое пространство Европы и Атлантики.
Федерация футбола Ирана призвала отстранить сборную США за оскорбление флага
Guardian: Иран потребовал наказать США за неуважение к флагу
Федерация футбола Ирана подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить сборную США на десять игр за проявление неуважения к национальному флагу Исламской Республики Иран, сообщает Guardian со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее Федерация футбола США заявила, что решила отказаться от официального флага Ирана в своих социальных сетях, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека». В ответ правительство Ирана обвинило Соединенные Штаты в удалении имени бога со своего национального флага.
«Согласно правилам ФИФА, любое лицо, оскорбляющее достоинство или целостность страны, лицо или группа лиц, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок не менее десяти матчей или определенного периода или любой другой соответствующей дисциплинарной меры», – передает РИА «Новости» заявление юрисконсульта Федерации футбола Ирана.
Отмечается, что ФИФА отказалась от комментариев, но ряд хорошо осведомленных источников предположил, что перспектива санкций против США крайне маловероятна.
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, Федерация футбола США, разместившая в своих социальных сетях национальный флага Исламской Республики Иран без герба, должна понести за это наказание.
«США претендуют на следование законам, но оскорбляют флаг Исламской Республики... Американская сторона признала ошибку... и поместила в соцсети правильный флаг... Она совершила преступление и нарушила законы ФИФА и должна быть привлечена к ответственности», – сказал Канаани.
Ранее суд в Иране вынес первый предварительный смертный приговор одному из участников демонстраций в провинции Тегеран.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя». Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
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Кремль спросили о «планах» России «покинуть» ЗАЭС
Песков про «планы» России «покинуть» ЗАЭС: Не нужно искать признаки там, где их нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, «где их нет и быть не может».
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать подобные заявления.
Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Папа Римский Франциск назвал условия своего визита в Киев
Папа Римский Франциск заявил, что приезд в Киев возможен только при посещении Москвы
Папа Римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin сообщил, что может посетить Киев только при условии, что также посетит и Москву.
По словам понтифика, он уже думал о посещении украинской столицы, однако однозначно подчеркивает, что принял решение посетить Киев только в том случае, если состоится визит «и в Москву, в оба города, не только в какой-то один», передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
На Украине назвали катастрофической ситуацию с энергетикой
Марочко: «Укрэнерго» признала, что ситуация с энергетикой близка к катастрофической
Компания «Укрэнерго» направила Минобороны Украины материалы о тяжелой ситуации в энергетической сфере страны, а также предложения о мерах по недопущению увеличения протестных настроений среди населения, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Так, в распоряжение ЛНР попал документ украинского Минобороны, в котором подробно расписаны все опасения и предложения «Укрэнерго». «Ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%», – передает ТАСС текст документа.
«Укрэнерго» отмечает, что дальнейшее ухудшение ситуации может «привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения». Положение также осложняется дефицитом бригад и нехваткой комплектующих для ремонта энергообъектов, а также тем, что некоторые предприниматели пытаются незаконно подключиться к линиям электропередачи.
В этой связи «Укрэнерго» предложило Минобороны организовать патрулирование объектов энергообеспечения, а в случае выявления фактов несанкционированного подключения «производить демонстративные задержания указанной категории под стражу».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье.
Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 25%.
Российского посла вызвали в МИД Канады из-за закона о ЛГБТ
Посол России в Канаде Степанов сообщил о вызове в МИД
Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о срочном вызове в канадский МИД.
Степанов пояснил, что приглашают в 15:30 (23:30 мск), передает РИА «Новости».
Ранее канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство связан с публикациями посольства в Twitter (сеть заблокирована в РФ) на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой на «канадские ценности – принятие и толерантность».
В субботу российское посольство в США заявило, что критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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