Президент Венгрии и премьер Бельгии прибыли на Украину

Президент Венгрии Новак и премьер Бельгии Де Кроо прибыли на Украину

Президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в субботу, 26 ноября, прибыли в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Новак прибыла в Киев утром субботы после ночного путешествия на поезде, сообщает венгерский телеканал АТВ со ссылкой на дипломатические источники. Официальной информации властей о поездке Новак пока не было, отмечает ТАСС.

16 ноября глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш сообщал, что правительство Венгрии готовит визит своей делегации на Украину, но пока не будет обнародовать его детали из соображений безопасности.

О прибытии Александера Де Кроо Зеленский сам сообщил в своем Telegram-канале. Глава украинского государства выразил уверенность, что переговоры с бельгийским премьером будут «субстантивными и полезными для обеих сторон».

Ранее в субботу в Киев прибыли премьер-министры Польши и Литвы Матеуш Моравецкий и Ингрида Шимоните, которые подписали совместное заявление со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.