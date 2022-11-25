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Возле администрации Мариуполя взорвался автомобиль
Неподалеку от здания администрации Мариуполя взорвался автомобиль, погиб мужчина
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Подрыв автомобиля случился в четверг вечером неподалеку от корпуса администрации Мариуполя, найдено тело мужчины, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В Telegram-канале ведомства уточняется, что взрыв прогремел возле здания администрации на улице Громовой. На месте инцидента нашли останки тела мужского пола, которое позднее опознали как 36-летнего местного жителя.
В конце октября возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе произошел теракт.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» с Янковским и Ивлеевой
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Сериалу «Монастырь», в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева, Минкультуры России отказало в прокатном удостоверении.
В сообщении ведомства утверждается, что решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь» основывается на подпункте «ж» пункта 18 Правил выдачи прокатного удостоверения. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих, передает РИА «Новости».
Материалы по сериалу были переданы на оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, что дает ложное представление о русском православии.
В основе сюжета лежит история москвички Марии, которая ведет «тусовочный» образ жизни. Она ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми – ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Ранее сообщалось, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает фильм Пола Верховена «Искушение» надругательством над христианством и монашеством и поддерживает запрет его проката в России.
В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России
Депутат Диденко: Для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом
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Отчуждение территории после ее вхождения в состав государства невозможно, и дискуссии на эту тему недопустимы. Кроме того декларируется равенство субъектов и проживающих в них граждан России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Алексей Диденко, комментируя дискуссию между телеведущим Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Константином Затулиным о способах защиты новых регионов России.
«Высшим законодательным актом у нас в стране является Конституция, принятая на референдуме в соответствии с волеизъявлением народа Российской Федерации. Не так давно в нее вносились соответствующие поправки, одобренные гражданами и легитимизированные парламентом», – акцентирует председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
«В этой связи у нас появилась норма, которая не допускает призывы к нарушению территориальной целостности России. Любая оценка, связанная с дискриминацией отдельных территорий недопустима. Отдельные радикальные высказывания могут быть признаны экстремистскими и подпадать под действия уголовного закона», – подчеркивает собеседник.
Ранее, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» развернулась дискуссия между ведущим программы и депутатом Константином Затулиным по поводу возможности применения ядерного оружия как варианта ответа на оккупацию территорий России.
Затулин указывал на то, что применение такого вида оружия, согласно ядерной доктрине РФ, возможно только в случае угрозы существования нашей стране. Соловьев на это заметил, что попадание регионального центра под оккупацию противника – это угроза территориальной целостности страны.
Затулин не согласился: «Ну, Володь... Мы ее объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией». Соловьев ему ответил: «Хорошо. В Крым если войдут. Тоже не угроза? Мы включили его в 2014 году». Затулин парировал: «Это другое».
«Реальность в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями о которых речи до этого времени не шло. Если только в наших графопостроениях и мечтах», – добавил Затулин. При этом он отметил, что не спорит с Конституцией России, «но мы спорим с противником на поле боя».
В связи с этой дискуссией Диденко подчеркнул: «Любая территория, которая вошла в состав Российской Федерации, не может быть отчуждена. Кроме того, в первой главе Конституции декларируется равенство субъектов. Соответственно, заявляется и равенство проживающих в них граждан. В этом плане для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом».
«После референдумов, а также принятия федеральных конституционных законов и указов президента, территории входит в состав России навсегда. Они не могут быть отчуждены. Любое оправдание или иная оценка, кроме той, которую озвучил Владимир Соловьев, вне зависимости от даты или обстоятельств вступления региона в состав России, недопустима», – добавил депутат.
С этой точкой зрения согласен Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Высказывания о ранжировании регионов Российской Федерации заслуживает проверки соответствующих органов. Двусмысленно трактовать текст Конституции РФ – недопустимо. В целом, даже рассуждения об этом – деструктивный посыл гражданам нашей страны, в первую очередь тем людям, которые голосовали за присоединение к России», – считает депутат.
«Я сам два дня назад был на территории ДНР. Могу с уверенностью сказать, что любой человек там на вопрос: «Кто ты, и на какой территории живешь?», без раздумий ответит – «Я – русский, живу в России». Каждый день наши военные ведут бой за территориальную целостность России. Как можно говорить об отчуждении этих территорий?», – рассуждает Ткачев.
«Подобные высказывания никак не соотносятся с правовой реальностью нашей страны. В Конституции черным по белому написано: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Мы помним мероприятия 30 сентября. Там присутствовал президент – наш гарант Конституции. Сомневаться в наших основных законах недопустимо», – акцентировал депутат.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. По итогам голосования четыре новых региона были включены в состав Российской Федерации в октябре этого года.
Газета ВЗГЛЯД в рамках спецпроекта «Настоящая история России» анализировала причины внесения изменений в Конституцию, а также описывала последствия развития украинского радикального национализма для России.
Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
Меркель рассказала о последней попытке организовать переговоры с Путиным
Меркель попыталась перед уходом с поста канцлера Германии вместе с Макроном организовать переговоры с Путиным
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Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, но «кое-кто возражал» против этой инициативы.
Меркель заявила, что ее не удивило решение России провести спецоперацию на Украине. По ее словам, Минские соглашения оказались подорваны.
Бывший канцлер сообщила, что летом 2021 года после встречи президентов России и США она вместе с Макроном собиралась «установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС».
Как заявила Меркель, «кое-кто возражал» против этой идеи, а у нее не осталось сил продвигать данную инициативу. «Ведь все знали: «Осенью она уже уйдет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Меркель сказала, что продолжила бы добиваться встречи с Путиным, если бы осталась у власти. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что ее время прошло: «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова».
Меркель пояснила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации вокруг Приднестровья, Грузии и Абхазии, Сирии, Ливии. По ее словам, «пришло время для нового подхода».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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Наемников из мексиканских картелей начали отправлять на помощь ВСУ
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Украинские власти продолжают вербовку мексиканских наемников. В процессе также участвуют представители американских ЧВК. Об этом сообщил гражданин Мексики в письме российским властям. Завербованные приезжают в Польшу, откуда затем отправляются на Украину, где также воюют граждане других латиноамериканских стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Перу.
В «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», об этом сообщил мексиканец в электронном письме в адрес российских властей. Автор утверждает, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев, на ней присутствовали представители украинской армии и американских ЧВК.
Он также раскрыл личности двух мексиканских наемников с помощью фейкового аккаунта «украинской сотрудницы дипмиссии» в одной из зарубежных соцсетей. Ими оказались Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона.
«Лизаола» заявил, что в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся наемники, которые работают на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев в чатах Моргана. По словам автора, в вербовке мексиканцев косвенно участвуют сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону».
В письме осведомителя говорится, что наемник с позывным «Цербер» может быть связующим звеном между картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG) и ВСУ. Также стало известно, что пунктом сбора иностранных новобранцев в Польше стал краковский ресторан ALEBRICHE.
На Украину едут воевать граждане и других латиноамериканских стран. В мае журналисты колумбийского журнала Cambio получили копию документа, разосланного украинскими структурами на адреса электронной почты, личные страницы в социальных сетях и номера телефонов бывших полицейских и военнослужащих вооруженных сил Колумбии. Журнал описал процесс вербовки в статье «Как Киев вербует наемников в Латинской Америке».
По данным издания, среди наемников есть как бывшие военные профессионалы, так и опытные бойцы ЧВК, воевавшие в Африке и на Ближнем Востоке, а также студенты без боевого опыта. В случае с латиноамериканцами вербовщики обещают солдатам удачи зарплату в 2000 долларов в месяц. Украинские власти также предлагали гражданам Перу вид на жительство, зарплату в размере 2500 долларов, премии за уничтожение бронетехники и противника.
По информации издания, на тот момент на стороне Киева воевало около 25 аргентинцев, так как многие другие в спешке покинули территорию Украины после ракетного обстрела Вооруженными силами России центра иностранных наемников в Яворове Львовской области.
По данным посольства Мексики в Киеве, в начале мая в составе отрядов территориальной обороны Украины находилось около 30 мексиканских наемников и примерно столько же бразильцев.
Мексиканский информационно-аналитический портал Eje Central сообщал, что в мае украинские власти заметно активизировали вербовку наемников в Латинской Америке, для чего МИД запустил специальный веб-ресурс на испанском языке.
Массовое прибытие наемников на Украину первым анонсировал президент страны Владимир Зеленский, который 28 февраля подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев. В Минобороны России заявляли, что для отправки на Украину военная разведка США вербует сотрудников Academi, DynCorp, Cubic и других компаний.
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Генерал рассказал об обмане ВСУ и освобождении Бердянска
Генерал Астапов: Умелые действия флота и морской пехоты позволили освободить Бердянск
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Высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволила обмануть украинские войска и освободить город, сообщил заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Он также отметил умелые действия сил флота. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле, сообщил он в пятницу в интервью газете Вооруженных сил России «Красная Звезда» в связи с отмечаемым 27 ноября 317-летием российской морской пехоты.
Генерал отметил значимую роль морских пехотинцев в освобождении Мариуполя и других городов Донбасса. Свежим примером, по его словам, является освобождение населенного пункта Павловка в ДНР. Главную роль в этом сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, которые подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу.
День морской пехоты – профессиональный праздник ВМФ России, который отмечается ежегодно 27 ноября.
Ранее на этой неделе врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
Инциденты со стрельбой произошли в Москве и Петербурге
В результате инцидентов со стрельбой в Москве и Петербурге госпитализированы два человека
Инциденты со стрельбой из травматического пистолета произошли в Москве и Санкт-Петербурге, есть пострадавшие, оба стрелявших задержаны, сообщили СМИ и столичный главк МВД.
В Москве стрельбу открыли на Солнечногорской улице. Мужчина 1977 года рождения сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения, но позднее был задержан. Пострадавший от выстрелов госпитализирован, передает РИА «Новости».
В Петербурге на перекрестке улиц Жукова и Ополчения произошел конфликт между водителами Nissan и Lada Largus. В результате конфликта один из участников выстрелил в пах оппоненту. Пострадавшего госпитализировали, стрелявший задержан, передает РЕН ТВ.
В четверг в городе Крымск в Краснодарском крае мужчина застрелил трех человек. После этого стрелявший свел счеты с жизнью.
Центробанк сообщил об увеличении международных резервов России
ЦБ: Международные резервы России за неделю увеличились на 16,7 млрд долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 3% (или на 16,7 млрд долларов) и на 18 ноября 2022 года составили 568,8 млрд долларов, говорится в сообщении ЦБ.
По сообщению регулятора, по данным на 11 ноября 2022 года, международные резервы находились на уровне 552,1 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается не замораживать, а конфисковать активы России в Европе, хотя для этого еще необходимо подготовить юридическую базу.
По данным Евросоюза, европейские страны заморозили 17,4 млрд евро активов российского бизнеса. В ЕС считают, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине.
Депутат: Латвия наградила Хаматову званием актрисы года за предательство Родины
Елена Драпеко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года Латвии
Актриса Чулпан Хаматова получила в Латвии награду как актриса года за предательство Родины, считает депутат Госдумы Елена Драпеко.
По ее словам, Хаматова публично высмеяла звание народной артистки России, а сейчас получает награду страны, которую с трудом можно разглядеть на карте, передает Star Hit со ссылкой на Абзац-медиа.
Драпеко заявила, что в награждении артистки видна политическая целесообразность. «Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» – предательство Родины. Вот и отметили», – сказала депутат.
Напомним, Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года».
В Анталье начали сбор подписей за запрет иностранцам арендовать жилье
В Анталье начали сбор подписей с требованием запретить иностранцам арендовать жилье
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Жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам, петиция появилась 23 ноября, ее уже подписали 5,5 тыс. человек на сайте www.change.org.
Авторы петиции поставили цель собрать 7,5 тыс. подписей, чтобы повысить шансы получить ответ от властей. Отмечается, что средняя аренда жилья в Анталье превышает 10 тыс. лир, а в Аланье она превысила 13 тыс. лир.
«Жизнь в городе для многих жителей стала невозможной», – передает ТАСС со ссылкой на петицию.
Каждое третье жилье, проданное в Анталье, куплено иностранцами. По этому показателю Анталья обошла Стамбул. Цена на два года выросли на 395%. В петиции также говорится, что хозяева постоянно повышают цены на жилье или выселяют жильцов, предпочитая сдавать иностранцам, готовым платить.
При этом ее авторы утверждают, что число россиян и украинцев, незаконно занимающихся недвижимостью, достигло 10 тысяч. Подчеркивается, что иностранцы могут оставаться в отелях, а не занимать город.
В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ
Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму
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Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.
«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.
«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.
«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.
«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.
«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.
Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.
При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.
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Зеленский захотел «деоккупировать» Крым невоенным путем
Financial Times: Зеленский заявил о готовности «деоккупировать» Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о готовности рассмотреть возможные варианты «деоккупации» Крыма невоенным путем.
В интервью газете Financial Times Зеленский сказал, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом». Президент Украины отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», сам он будет «только за».
При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».