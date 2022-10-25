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Власти Запорожской области расценили взрыв в Мелитополе как теракт
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Возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе произошел теракт, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».
В свою очередь журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил ТАСС, что в результате подрыва автомобиля пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗабМедиа». Мощность взрыва составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте, уточнил Малькевич.
Ранее во вторник поступили сообщения о мощном взрыве в Мелитополе. По данным источника, возле здания запорожской телекомпании взорвался автомобиль.
Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»
Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии
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Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.
Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.
Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.
А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.
Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.
Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников
Участник николаевского подполья заявил, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев
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Наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды, заявил участник николаевского подполья.
Как отметил подпольщик, приехало много французов, которые скитаются по портам и заброшенным заводам. Он также предположил, что «начальник» наемников из Грузии скупил весь алкоголь в городе. Активист отметил, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира, передает РИА «Новости».
«Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве – прим. ВЗГЛЯД) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерам», – рассказал подпольщик.
Он также добавил, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют телефоны и фотографируют документы.
По сообщению его товарищей из Очакова, еще одного города-порта Николаевской области с преимущественно русскоязычным населением, в нем рейды по выявлению «неблагонадежных» лиц проводят боевики с Западной Украины.
«Катаются на отжатых у людей машинах по всему городу и заставляют людей под дулами автоматов произносить слово «паляница» (украинские националисты полагают, что русские произносят это слово фонетически неправильно – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил активист.
Ранее обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками. Он заявил, что они говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки.
Эксперт: Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс
Эксперт Шурыгин прокомментировал планы Киева начать тотальную мобилизацию
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Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить – ее основные ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию.
«Мобилизационный потенциал на Украине достигает двух миллионов, если всех мужчин ставить в строй. На сегодня у них мобилизован примерно миллион человек. Из них 600–700 тысяч находятся в строю, остальные – это полувоенные структуры. Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», – считает военный аналитик Владислав Шурыгин.
«В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать еще народ», – пояснил Шурыгин.
«Допустим, мобилизуют теперь тех, кто вообще не проходил военной подготовки. В этом случае для украинского Генштаба это становится проблемой. Ведь от прихода резервиста в военкомат до его появления на фронте пройдет 3–4 месяца», – отмечает эксперт. При этом не стоит теперь ожидать роста социального напряжения в украинском обществе, предупреждает Шурыгин. «Украина находится под полным жестким контролем – информационным и психологическим. Тех, кто мог бы выступить против такой мобилизации, никто не услышит. Чуть что, их репрессируют по законам военного времени», – уверен эксперт.
«Главное, что может сокрушить теперь киевский режим, – военный проигрыш. Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся. И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну», – подытожил Шурыгин.
В понедельник стало известно, что Киев планирует массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствия должного учета военкоматы не располагают «реальными списками» подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Москва призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет, что позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать», – добавил источник. Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, России нужно успеть предпринять активные действия до того, как у ВСУ появятся дополнительные резервы. «Нужно исходить из того, что все, что делает Киев, имеет военную целесообразность. Очевидно, у них запланировано пополнение и кадрами, и вооружениями, в том числе при помощи поставок с Запада. Вопрос лишь в том, успеют ли они сами мотивировать всех мобилизованных и обучить их всему необходимому», – пояснил аналитик.
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Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях
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«Я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Антон – человек очень эмоциональный, бывает несдержанным, что не умаляет его большого таланта. Такие истории с ним уже не в первый раз происходят, и каждый раз его работодателю нужно решать очень сложный вопрос. С одной стороны, он сотрудник хороший, с другой – есть другие сотрудники, которые могут попасть под удар из-за него, в связи с чем приходится принимать тяжелые решения. А вообще, я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – говорит Кононенко.
Кроме того, собеседник задумался, как же следует поступать с украинскими детьми, воспитанными в русофобии. «А что делали с воспитанными в нацизме немецкими детьми, которые в гитлерюгенде состояли? Собственно, ничего с ними делать не надо, объяснять надо. Картина мира несколько иная, все не так однозначно, это же дети – наше будущее. Какая разница, в каком контексте их воспитывали? Контекст всегда можно поменять», – пояснил журналист.
Он подчеркивает, что «топить вообще никого не надо». Украинское государство на данный момент воспитывает своих детей по-своему, русское государство – иначе. Тем не менее настанет момент, когда будет понятно, что можно будет в действительности сделать. На сегодняшний день возможности повлиять на украинских детей нет.
«Окружить заботой – вот как надо помогать любым детям. Какие-то люди уже приезжают оттуда, в довольно большом количестве. Кто-то едет на Запад, кто-то – в Россию. Украинец ничем не отличается от русского, хоть скреби его, хоть не скреби, ничем не отличается. Приехав сюда, украинские дети быть может поймут, что им рассказывали в школе что-то не то», – заключил Кононенко.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Киев запланировал начать массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России
«Страна»: На Украине планируют начать массовую мобилизацию
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На Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском минобороны.
Как сообщает «Страна», на Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация, при этом необходимости в массовом призыве не было, но сейчас ситуация поменялась, потому что Россия начала частичную мобилизацию, передает РИА «Новости».
По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью начинать массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствие должного учета военнообязанных, военкоматы не располагают «реальными списками», подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Россия призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет и позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Решать (вопрос учета) в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – добавил источник.
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Эксперт: В США испугались прорыва войск России к Приднестровью
Военный эксперт Козюлин: Дивизия ВДВ США в Румынии нужна Вашингтону для военного давления на Россию
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При помощи 101-й дивизии ВДВ США Вашингтон пытается купировать риски, связанные с возможным прорывом ВС России к Приднестровью, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал размещение американской дивизии в Румынии приближением к «идеальному шторму».
«Приближение войск НАТО к нашим границам – всегда угроза, на которую надо отвечать. Обычно мы так и поступаем. Понятно, что в период конфликта альянс пытается подстраховаться, а также оказать содействие ВСУ. Но не исключаю, что это может быть просто отвлекающий маневр», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Командующий этими войсками уже заявил, что солдаты «готовы к сражению ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО». Это, вероятно, блеф, но политическое и военное давление на Россию это однозначно окажет», – уверен эксперт.
«Сейчас 101-я воздушно-десантная дивизия США, скорее всего, будет активнее заниматься обучением украинских подразделений. Ну и сами они также будут проходить подготовку по боевому слаживанию, а также отрабатывать координацию действий», – предполагает собеседник.
«Если бы подобная ситуация произошла до начала спецоперации, Россия стянула бы дополнительные силы на юго-западном направлении. Сегодня же перед нами стоят другие, более важные задачи. Какая-то реакция от нас, разумеется, последует. Но она будет не публичной», – продолжает военный эксперт.
Активизация американской дивизии в Румынии неслучайно произошла именно сейчас. «В ответ на ввод новых западных формирований в Польшу и Прибалтику мы были вынуждены создать совместную с Минском группировку войск в Белоруссии. И теперь западные аналитики предполагают: прикрыв северное направление, Союзные силы попробуют пробиться к Приднестровью. Не исключаю, что действия со стороны командования 101-й дивизии стали реакцией на такие предположения», – резюмировал Козюлин.
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс сказал, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих.
На фоне этого президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что размещение в Румынии американской дивизии приближает резкое обострение ситуации. Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании».
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна угроза прямого столкновения США в конфликте на Украине и что может стать поводом для эскалации.
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Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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Журналист Красовский извинился перед главредом RT Симоньян за слова об украинских детях
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Журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала RT, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главреда RT Маргариты Симоньян.
Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему «по-настоящему неловко», но он «как-то не увидел этой границы, про детей». По словам журналиста, так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», – добавил он.
Резкие высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
После этого главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, так как не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
На Украине предложили поменять алфавит на латиницу
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переводе языка на латиницу
Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автор петиции просит рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. В тексте петиции утверждается, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», передает ТАСС.
Для рассмотрения главой государства петиция должна набрать 25 тыс. голосов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии».
В ОП назвали «страшным высказыванием» слова Красовского об украинских детях
В Общественной палате прокомментировали слова Красовского об украинских детях
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«Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты Наталья Агре, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого» и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«В первую очередь я бы хотела обратить внимание на воспитание журналистов. Ведь речь идет не столько о страшном высказывании господина Красовского, сколько вообще о том, каким образом на сегодняшний день средства массовой информации, к сожалению, некорректно и некультурно формулируют свои мысли. Но то, что мы увидели сейчас, это, наверное, край, за который человек зашел», – говорит Агре.
По ее словам, журналисты должны тщательно выбирать выражения, даже когда речь идет о происходящем в недружественных нам странах. «Если мы в образовательных учреждениях будем говорить о культуре, воспитании, любви к ближнему, взаимоуважении, трудолюбии, а в информационном пространстве останутся подобные высказывания, то ни к чему хорошему это не приведет», – считает собеседница.
При этом эксперт полагает, что агрессию, которую воспитывали у украинских детей по отношению к россиянам, можно преодолеть. «Я надеюсь, что тех детишек, которых мы уже приняли на территории России, мы адаптируем к жизни. Нам предстоит терпеливое, настойчивое лечение, мы должны открыть им глаза на историческую правду. Далее пойдет постепенное формирование тех ценностей, которые мы пытаемся сформировать у российских детей. А Антон, конечно... Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – заключила Агре.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симонян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с Газетой ВЗГЛЯД отметил, что Красовскому не помешало бы обратиться к психиатру. Также он подчеркнул, что такие истории с журналистом «уже не в первый раз происходят».
В МИД призвали Запад «не измерять ширину красной линии»
Захарова: Западу не следует измерять ширину «красной линии», игнорируя предупреждения Москвы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева устроить провокацию с «грязной бомбой», отметив, что для Запада безрассудно игнорировать предупреждения Москвы о возможной ядерной провокации Киева, лучше не измерять «ширину красной линии».
В сообщении на сайте ведомства приводятся слова Захаровой о том, что Россия не исключает оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».
По ее словам, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет, опасно доводить дело до эскалации, а Западу не следует измерять ширину красной линии.
Захарова уточнила, что Россия требует от Киева и его западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе, а также прекратить игнорировать предупреждения России.
Она добавила также, что Россия требует от киевского режима «прекратить провокационные действия», а от контролирующих западных спонсоров – «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Кремль: Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо
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Недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Угроза налицо, подчеркнул Песков. Он отметил, что министр обороны Сергей Шойгу довел до сведения своих собеседников эту информацию, а дальше уже их дело – верить или не верить, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы»
Внешнеполитические ведомства США, Британии и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы, говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом.
Главы дипведомств Великобритании, США и Франции выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заявили, что будут «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется», передает ТАСС.
Страны четко дали понять, что отвергают «очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу»... Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», – говорится в документе.
Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Напомним, пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
Россия решила направить в ООН письмо с данными о «грязной бомбе» Киева
Полянский: Россия направит генсеку ООН Гутеррешу письмо с данными об украинской «грязной бомбе»
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Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в своем Twitter (запрещен в России) написал, что письмо Антониу Гутеррешу будет направлено по этому вопросу позднее в понедельник, передает РИА «Новости».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.