Эксперт рассказал, как действовать при фейковой скидке на товар в «черную пятницу»

В случае, если на «черную пятницу» продавец продает товар по старой цене, но выдает ее за акционную, следует запросить проведение проверки чеков с целью сравнения цен до распродажи и во время ее проведения, поскольку это административное нарушение, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя выпущенные в преддверии «черной пятница» рекомендации Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации для россиян, планирующих совершить покупки в интернете в день скидок в «черную пятницу». В ведомстве подчеркнули, что не все товары, купленные в Сети, возможно будет вернуть после покупки, поэтому необходимо заранее уточнять все детали заказа, точную стоимость и нюансы доставки. Также предупреждается, что не во всех случаях возможно будет привлечь продавца, который заявил, что товар продается со скидкой, хотя его стоимость не изменилась, к ответственности.

«Конкретно по поводу фейковых цен в законе ничего не написано, но это не значит, что производитель может это делать. В данном случае будет идти нарушение права потребителя на достоверную информацию. За любые схемы обмана потребителя предусмотрена административная ответственность. Поэтому, если человек попал в ситуацию, когда цена со скидкой осталось такой же или выше, чем до скидки, смело можно составлять обращение в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), либо региональное управление», – говорит Шапкин.

Он поясняет, что по обращению потребителя ведомства должны реагировать. При этом он отмечает, что это внеплановые проверки, которые Роспотребнадзору необходимо согласовывать с Прокуратурой.

«Когда нас обманывают с ценами (мы приходим на одни, а получаем совершенно другие) причем неважно, в интернете или просто в магазине, то это, во-первых, нарушение права потребителя на информацию, а во-вторых, это нарушение требований к достоверности рекламы. Второе нарушение, кстати, само по себе тянет на штраф в 500 тыс. рублей для продающий организации. То есть, когда декларируется скидка, а ее по факту нет, это может стоить продавцу 500 тыс. рублей», – рассказывает специалист.

Собеседник подчеркивает, что для того, чтобы доказать бессменность цены на товар, который заявлен как акционный, гражданину не нужно предоставлять никаких доказательств, а достаточно лишь сделать несколько обращений. Вся информация о ценах на товары хранится у продавца – в любом кассовом аппарате есть фискальная память, где совершенно четко указано, какая цена была до «черной пятницы». В рамках межведомственных взаимодействий можно попросить проведение проверки чеков с целью сравнения цен до акции и во время ее проведения, а также можно запросить эти данные у Федеральной налоговой службы, поскольку именно она их регулярно собирает.

В прошлом году член Совета Гильдии Маркетологов Николай Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы не попасться на обман о крупной скидке на тот или иной товар в дни распродаж 11.11 и «Черную пятницу», следует сначала решить, какая именно вещь необходима, проанализировать рынок цен на нее с помощью агрегаторов за две недели до начала скидочных дней и в день скидок, а также проверить отзывы на магазин.